«Прогрессивные» теперь добрались и до министра экономики. Что он ответит на это? 1 248

Политика
Дата публикации: 06.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Прогрессивные» теперь добрались и до министра экономики. Что он ответит на это?

Партнеры по правительству, кажется, решили потонуть во взаимных обвинениях.

Как бы правящие не задушили друг друга в дружески объятиях! Напомним, что сперва перед заседанием коалиционного совета "зеленые крестьяне" потребовали от премьера отреагировать на инцидент в кебабной, когда выходец из Пакистана делал непристойные намеки 11-летней девочке. И вот прямо в разгар заседания коалиционного совета с заявлением вышла партия "Прогрессивные", потребовав уже пояснений от... министра экономики Виктора Валайниса (Союз зеленых и крестьян) по поводу цен на продукты питания.

Чтобы обсудить планы министра экономики Виктора Валайниса (СЗК) по снижению цен на продукты питания, а также планируемые пониженные ставки НДС на отдельные продукты питания, парламентская фракция партии «прогрессивные» 8 октября пригласила министра на разговор. Кроме того, на этом совещании планируется выяснить видение министра о возможностях установления уголовной ответственности за запрещенное соглашение, или картель.

"Как известно, в последнее время актуальной стала тема картелей, или запрещенных соглашений, так как в течение одного месяца появились подозрения в отношении картелей в похоронной отрасли и был обнаружен новый картель в строительстве. Таким образом, новую актуальность приобретает и вопрос о возможности криминализации запрещенных соглашений при закупках, как в начале 2025 года призывал и президент Латвии Эдгар Ринкевич.

"В беседе с министром мы хотим выяснить результаты обещанного им снижении цен на продовольствие, а также то, как конкретно министр планирует добиться отражения пониженных ставок НДС в ценах на товары. Также мы хотим часть разговора с министром посвятить вопросу о возможностях борьбы с картелями в экономике, например, установив уголовную ответственность за запрещенное соглашение", - заявил председатель парламентской фракции партии «Прогрессивные» Андрис Шуваев.

Можно не сомневаться, что "зеленые крестьяне" в долгу не останутся и наверняка потребуют каких-то пояснений у одного из министров от партии "Прогрессивные" - по слухам, это будет министр сообщений Атис Швинка, к которому накопились вопросы и по Rail Baltica, и по финансовой ситуации в "Латвияс дзелзцельш" и по портовой реформе, и по выводу на биржу airBaltic. Интересно, как долго правящие будут публично "лупить" друг друга и чем это все закончится?

#правительство
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
  • A
    Aleks
    6-го октября

    Валайнис сам дал повод,вовсю рекламируя себя во поводу снижения цен на продукты и не обеспечив себе отходные пути. Сначала надо порешать,а потом уже говорить,но привычка-второе я. На обещать с три короба и ни за что не отвечать. А ведь надо думать на несколько ходов вперёд,а он думал,что в коалиции все будет тихо и спокойно,а народ,быдло,все забудет.

    15
    1

Видео