Министерство иностранных дел (МИД) сегодня проведет день открытых дверей в Даугавпилсе, сообщили в министерстве.

День открытых дверей начнется в 11:30 в медиа-зале Дома Единства.

Во время мероприятия даугавпилсская молодежь сможет узнать о работе дипломатической службы, приоритетах внешней политики и актуальных вопросах политики безопасности, а также задать вопросы представителям МИД.

Мероприятие откроет посол МИД по особым поручениям Юрис Пойканс, который расскажет о приоритетах внешней политики и профессии дипломата.

Затем выступит руководитель дирекции двусторонних отношений МИД Катарина Платере, которая расскажет о политике безопасности, геополитической ситуации, значении коллективной безопасности НАТО и поддержке Украины.

В свою очередь советник отдела консульской помощи Даце Вейдмане-Пундуре проинформирует о работе консульской службы, мерах безопасности во время путешествий в условиях текущей международной ситуации и рисках, связанных с миграцией.