Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам» 0 202

Политика
Дата публикации: 07.10.2025
LETA
Изображение к статье: Мэр Риги хочет применять повышенный налог на недвижимость к «заброшкам»
ФОТО: LETA

Рижскому самоуправлению должна быть предоставлена возможность применять повышенный налог на недвижимость для заброшенных зданий, сказал в программе "900 секунд" на телеканале TV3 мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Он отметил, что иначе город не может справиться ни с заброшенным зданием на улице Марияс, ни с инвесторами, которые заморозили ряд объектов.

Клейнбергс сообщил, что обратился с такой инициативой в Министерство финансов.

Как агентство ЛЕТА сообщало в феврале этого года, за последние десять лет самоуправлению не удалось существенно продвинуться с тем, чтобы добиться приведения в порядок заброшенного здания на улице Марияс, 6.

Дом на улице Марияс находится в заброшенном состоянии как минимум с 1999 года, когда были закрыты окна первого этажа, чтобы посторонние не могли проникнуть внутрь, подвергая свою жизнь опасности. В 2008 году в заброшенном здании произошел пожар, а в 2009 году обрушился карниз одного из окон.

В январе 2015 года дому на пересечении улиц Марияс и Элизабетес был присвоен статус здания, ухудшающего городскую среду, то есть заброшенного объекта. В апреле 2018 года городская дума постановила провести принудительные работы по приведению здания в порядок.

Читайте нас также:
#рига #недвижимость #налог на недвижимость
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
2
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Требование вернуть OIK не имеет оснований - эксперт
Изображение к статье: Пикет в 2019 году.
Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду
Изображение к статье: Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду Эксклюзив!
«Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Изображение к статье: «Лёгкие деньги»: политики вряд ли выполнят обещание по пенсиям, предупреждает эксперт
Домогательства до журналисток, разговоры с насильниками, груминг – стамбульские веяния в Риге
Изображение к статье: Против отмены конвенции прошел довольно многочисленный пикет у парламента. Эксклюзив!
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Язык обучения, рейтинг доверия к власти и грядущие выборы. Что завтра обсудят депутаты? 156
Изображение к статье: В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть?
В Риге внезапно вспомнили о водном транспорте. А деньги на это есть? 175
Изображение к статье: Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий
Правительство Силини может пасть: Ринкевич публично озвучил такой сценарий 5 268
Изображение к статье: МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини
МВФ раскритиковал экономическую политику правительства Силини 1 318

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 21
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 15
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 30
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 21
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 4
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 8
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 21

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео