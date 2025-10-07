Вчера ближе к вечеру, когда этот материал уже готовился к печати, правящие на заседании коалиционного совета продолжали выяснять отношения.

Несмотря на все оптимистические заявления Эвики Силини, партнеры по власти даже и не думали «делать паузу», то бишь заключать перемирие хотя бы до принятия бюджета-2026. Более того, «зеленые крестьяне» нанесли по премьеру и «Новому Единству» ответный удар. Они обратились к главе правительства и ее партии с жестким заявлением.

Ни дня без разборок

Как известно, премьер после истории с голосованием "зеленых крестьян" по Стамбульской конвенции публично пожурила министра благосостояния Рейниса Узулниекса (Союз зеленых и крестьян) и потребовала от него уже на ближайшем заседании правительства, то есть сегодня, 7-го октября, представить отчет (подробнее читайте на стр.3) о выполнении Латвией положений Стамбульской конвенции.

Понятно, что это еще больше накалило обстановку внутри коалиции. И вот за сутки до заседания правительства и за два часа до коалиционного совета Союз зеленых и крестьян распространил заявление, в котором потребовал от премьера и ее партии пояснений по недавней резонансной истории, которая произошла в Лиепае. А именно - работник кебабной - выходец из Пакистана, — якобы делал непристойные предложения посетителю кебабной - 11-летней девочке.

Политики и дети

«Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) отмечает, что отказ премьера включить этот вопрос в повестку дня совещания по сотрудничеству коалиции, формирующей правительство, создает впечатление о нежелании решать в обществе существенные проблемы в сфере миграции.

СЗК подчеркивает, что такой случай является серьезным сигналом в сфере общественной безопасности и защиты детей, и правительству следует реагировать ответственно и открыто, а не избегать дискуссии об этом.

СЗК напоминает, что этот случай как раз входит в сферу Стамбульской конвенции, цель которой - защита женщин и детей от любого насилия или домогательств. Если «Новое Единство» даже в таких условиях избегает дискуссии и решений, связанных с мигрантами, это подтверждает сомнения в целесообразности этой конвенции и СЗК призывает партийное объединение «Новое Единство» поддержать выход Латвии из конвенции.

«Если премьер и «Новое Единство» не могут отреагировать, даже когда возможное сексуальное домогательство касается ребенка, то разговоры о Стамбульской конвенции становятся пустыми и бессмысленными. Общество имеет право дождаться действий, а не молчания», — подчеркивают представители СЗК.

Чудес не бывает?

Очевидно, что главе правительства теперь все-таки придется отреагировать на инцидент в Лиепае. Сама же тональность заявления и звучащие намеки только подтверждают решимость «зеленых крестьян» идти до конца в вопросе о выходе Латвии из Стамбульской конвенции.

Кстати, уже завтра комиссия Сейма по иностранным делам рассмотрит законопроект о выходе из конвенции в первом чтении. В этой комиссии у оппозиции — абсолютное большинство и только чудо может завтра остановить процесс дальнейшего продвижения инициативы о выходе из конвенции.

Миериня и её теплое место

Значит ли это, что в результате правительство все-таки рухнет? Согласно политической логике вроде бы должно было бы — все-таки мы видим, что партнеры уже не могут «терпеть друг друга» и даже на публике продолжают выяснять отношения. Однако и в политике большую роль играет… человеческий фактор.

И если, к примеру, отдельные депутаты Сейма от СЗК, не обремененные постами, считают, что пора уже «громко хлопнуть дверью», то министрам от СЗК есть что терять, а именно — портфели. Где гарантия, что в новой конфигурации правительства эти же политики сохранят свои министерские портфели? Если же коалиция будет более широкой, то понятно, что по меньшей мере на один министерский портфель у «зеленых крестьян» будет меньше.

По этой же причине, вероятно, не поддержала демарш своего родного политического объединения — Союза зеленых и крестьян - и спикер Сейма Дайга Миериня. Она не стала вообще участвовать в голосовании по вопросу о выходе из Стамбульской конвенции. А позже в телеинтервью прямо заявила, что «не хочет участвовать в политических играх». Это понятно: если создается новая коалиция, то и должности распределяются по-новой — есть риск, что в результате торга пост спикера Сейма может уйти от СЗК к другой партии. Было бы странно, если госпожа Миериня охотно согласилась бы за год до выборов расстаться со статусом второго лица в государстве.

Что скажут «прогрессивные»

В общем, правительство может шататься еще долго, но — по крайней мере, в ближайшие месяцы, — едва ли рухнет. Если, конечно, уже не «зеленые крестьяне», а «прогрессивные» не решатся на радикальный ход и выйдут сами из правительства — в случае принятия Сеймом законопроекта о выходе из Стамбульской конвенции. Возможно, этот поступок избиратель «прогрессивных» и оценил бы. Но опять-таки готовы ли VIP-персоны из партии «Прогрессивные» терять должности и уходить в оппозиции? Ведь совершенно очевидно, что если это правительство развалится, то в новое их не возьмут!

План «Б»

Впрочем, не будем забегать вперед — пока правительство работает, ему нужно во что бы то ни стало протащить через Сейм проект бюджета-2026. Сделать это тоже будет непросто, поскольку правящие в последнее время не могут обеспечить большинство в парламенте.

Как мы уже писали, на последнем пленарном заседании у правящих было всего 46 голосов и в результате оппозиция просто сорвала кворум… Глава парламентской фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревиц уже предложил партнерам план «Б». Он заключается в том, чтобы… уговорить «государственно настроенных» независимых депутатов Сейма проголосовать за бюджет-2026.

Кто же может исполнить роль этих «государственно настроенных»? Сейчас в парламенте уже 10 независимых депутатов. 2-е из них уже давно присоединились к правящей коалиции — Олег Буров и Игорь Раев. Без них у правительства уже бы давно не было большинства. Едва ли правящим имеет смысл обращаться к тем независимым депутатам, которые покинули ряды партии «Стабильности!», но все равно голосуют против инициатив правительства, примкнув де-факто к фракции «Латвия на первом месте».

Сложно представить, что бы за бюджет проголосовал и ветеран латвийской политики Александр Кирштейнс, который в свое время вышел из Национального объединения, протестуя против поддержки в тот период этой партией курса «Нового Единства».

Фактически остаются только два депутата, с которыми «можно работать» - это покинувшие фракцию «Прогрессивные» Эдгарс Зелдерис и Скайдрите Абрама. Последняя, кстати, голосовала против предложения оппозиции о выражении недоверия Эвике Силине.