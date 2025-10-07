Baltijas balss logotype
Вне зоны доступа: транспортным коридорам Латвии срочно нужно 5G

Политика
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Сеть 5 поколения приходит в порты. Фото LETA

Сеть 5 поколения приходит в порты. Фото LETA

ФОТО: LETA

На заседании правительства на прошлой неделе рассматривался промежуточный отчет о «цифровой трансформации» страны, которую требуется завершить уже через 2 года.

Без скандинавов не обойдемся

В социалистическом хозяйственном сленге имелось словечко – штурмовщина – означавшее ускоренное, порой некачественное, выполнение запаздывающих плановых заданий. Именно так получается с покрытием сетями связи 5 поколения дорог Via Baltica и Rail Baltica на территории нашей страны. К 2027 году необходимо обеспечить 75%, а сейчас – ноль…

Несмотря на то, что государство недавно пыжилось выкупить у финской Telia ее доли в национальном операторе сотовой связи, планы по обеспечению наших магистралей качественным покрытием 5G включают в себя северных партнеров.

В частности, Telia Sverige, Telia Finland и SIA Latvijas Mobilais Telefons на европейские фонды должны обеспечить обустройство «активной инфраструктуры» в транзитном коридоре Евросоюза TEN-T. Цена вопроса – 15,5 млн евро. По качественной части в документе Министерства умного администрирования и регионального развития (VARAM) фигурирует скорость интернета в 100 Мбит/сек.

Вполне достаточно для широких пользователей, возможно смотреть кинофильмы или даже играть в многопользовательские игры – хотя 5G изначально позиционировался как «интернет вещей», позволяющий, например, дистанционно управлять автомобилями и бытовой техникой, а также пилотировать дроны. Насколько это меньше перспектив ЕС, говорит само название стратегии Брюсселя – «Гигабитное общество» (имея в виду скорость мобильного интернета в 1 Гигабит/сек, что соответствует 1000 Мбит/сек).

Цифровая метка

Как всегда, впереди – планов громадье. Так, Латвией осуществлена «разработка нормативного регулирования для развития «последней мили» с целью запуска запланированной… цифровой инфраструктуры». «Это позволит оборудовать сеть очень высокой производительности со скоростью скачивания не менее 300 Мбит/с для 6200 домохозяйств, предприятий, больниц, учебных заведений и др. 11 января 2024 года Центральное финансово-контрактное агентство совместно с Минсообщения объявило открытый отбор проектов, параллельно с началом разработки необходимых нормативных актов…»

Но, несмотря на достигнутое, график уже поджимает – так, программа Uninterrupted 5G Coverage Across Via Baltica Corridor – 5G-BALTICS, рассчитана на выполнение в течение 34 месяцев с подписания в IV квартале 2024 года.

В сообщении указано, что бюджетные учреждения тяжело модернизируют интернет-возможности – к примеру, никто еще не перешел на адрес в протоколе IVp6 (цифровая метка, используемая для идентификации сетевого интерфейса компьютера или любого другого сетевого узла). «Трудно прогнозировать, каким будет желание органов государственного управления воспользоваться этой возможностью», – отметил VARAM.

Отставание и гордость

Ведомство Раймондса Чударса («Новое Единство»), констатировало, что стереопип нашей страны как передовика хайтека, мягко говоря, преувеличен:

«В Латвии наблюдается медленный прогресс в отношении обеспечения кабелей оптического волокна (FTTP) для домашних хозяйств, а также сетей очень высокой производительности (со скоростью передачи данных не менее 100 Мбит/с), поэтому поставленная цель… для Латвии в отношении сетей очень высокой производительности в 55% может не быть достигнута. Сильной стороной Латвии является сеть мобильных данных и ее использование. Так, по подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Латвии занимает первое место по объему использования мобильных данных среди стран ОЭСР.

Наряду с этой сферой важная роль связана с укреплением внешней границы Латвии и ЕС, где предусмотрено создание камер наблюдения, датчиков и др. современных технологий, для обеспечения работы которых устойчивое сетевое покрытие особенно важно. Укрепление телекоммуникационной инфраструктуры, в т.ч. услуг инфраструктуры, является важным условием применения конкурентоспособных тарифов и использования инфраструктуры для развития народного хозяйства государства».

Но есть и системные особенности Латвии, которые служащие в сфере управления высоко оценили: «До сих пор привычная работа и очные встречи… заменены видеоконференциями по дистанционной связи, поэтому возможность и работать, и учиться, независимо от места нахождения как в Латвии, так и за ее пределами — новая норма. Вместе с тем, доступный и устойчивый широкополосный интернет в регионах не менее важен, чем любая другая инфраструктура, например, хорошая дорога».

«Цифровая пропасть» между городом и деревней

Помнится, несколько лет назад сама аббревиатура 5G вызывала паранойю, а во время ковида появилась версия, что «корона» распространяется именно через вышки мобильной связи! Однако сейчас негатив из общества испарился – видимо, появились новые приоритеты боязни, например, ветряные генераторы. Так или иначе, в планах VARAM стоит экспансия пятого поколения мобильной связи именно в регионы.

«Создание сети будущего поколения в сельских районах», или мероприятие 1.4.1.3., осуществляется в рамках брюссельской программы «Тесно соединенной Европы, использующей мобильность». Пока же в стране наблюдается «цифровая пропасть» между городом и деревней. В последней, зачастую, просто отсутствует мобильный интернет, как таковой.

Министерство Р.Чударса предлагает исправлять ситуацию путем либерального подхода к строительным нормам для коммерсантов, которые берутся за постройку вышек 5G, прокладку кабелей и прочих работ «на земле». Важнейшей частью дигитализации Латвии является обеспечение беспрерывного покрытия 5G территориальных вод страны и экономической зоны в Рижском заливе и Балтийском море, обеспечивающей надежное судоходство и рыболовство. В этом направлении свои проекты реализует Рижский свободный порт.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА

Из 8 намеченных для Латвии мероприятий по развитию интернета, только 1 исполнено, 1 не выполнено, 6 «в процессе».

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

Видео