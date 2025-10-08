Baltijas balss logotype
50 предпринимателей из Латвии отправят в США. Кто эти счастливчики? 2 346

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 50 предпринимателей из Латвии отправят в США. Кто эти счастливчики?
ФОТО: Unsplash

С 13 по 17 октября министр экономики Виктор Валайнис вместе с делегацией, в которую войдут около 50 представителей бизнеса, отправится с торговой миссией в Вашингтон, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР).

В Вашингтоне министр и бизнесмены примут участие в выставке оборонной промышленности "AUSA Annual Meeting & Exposition" и конференции "Spotlight Latvia", организованной Латвийско-американской торговой палатой.

ЛАИР отмечает, что миссия ориентирована на предприятия оборонной промышленности, энергетики и информационно-коммуникационных технологий, и ее главная цель - увеличить экспорт продукции двойного назначения и оборонной промышленности Латвии в Северную Америку, а также привлечь инвестиции в размере 1 млрд евро в течение следующих трех лет.

По словам Валайниса, одна из целей - за три года увеличить латвийский оборонный экспорт в США как минимум на 20% и сделать Латвию балтийским инновационным и технологическим хабом в индустрии двойного назначения.

Торговая миссия начнется с участия предприятий в выставке оборонной промышленности "AUSA Annual Meeting & Exposition" в Вашингтоне. В мероприятии примут участие более 700 компаний из десяти стран. Латвийские и американские политики и бизнес-лидеры проведут индивидуальные встречи, а также различные мероприятия по налаживанию контактов с потенциальными инвесторами.

Как заявила директор ЛАИР Иева Егере, Северная Америка является стратегически важным рынком для латвийских компаний и с точки зрения расширения экспорта, и привлечения инвестиций. Это особенно актуально для обороны, кибербезопасности и беспилотных технологий, где у Латвии уже имеются развитые навыки и конкурентоспособные компании.

В настоящее время Латвия является одним из мировых лидеров по количеству предприятий по производству дронов на 1000 жителей, при этом латвийские предприятия разрабатывают дроны последнего поколения и решения в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, отмечает ЛАИР.

Среди участников конференции будут латвийские предприятия ООО "Latvijas mobilais telefons", ООО "Belss", АО "SAF Tehnika", ООО "Edge Autonomy" и др. В конференции "Spotlight Latvia" также примут участие еврокомиссар Валдис Домбровскис, министр финансов Арвилс Ашераденс и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Оставить комментарий

(2)
  • EB
    Emigrants Berzins
    9-го октября

    И почём нынче "съездить в торговую миссию"? За чей счёт банкет?

    7
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го октября

    одним из мировых лидеров по количеству предприятий по производству дронов на 1000 жителей -- Всё правильно, зачем навоз вилами месить, картошку или свёклу сахарную выращивать, ( всё равно оборудование трёх сахарных заводов "уплыло" в известном направлении) лучше дроны клепать, а они в свою очередь будут людей убивать!

    9
    0

Видео