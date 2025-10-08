Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду 13 1044

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Колбасу приравнять к сигаретам: в Латвии могут обложить налогом нездоровую еду

Власти ЕС предлагают ввести налог на неправильную пищу. В Латвии за такую мысль ухватятся двумя руками. Наставлять население на путь истинный с помощью запретов, штрафов и налогов у нас очень любят.

Рискующий платит

Как сообщают европейские СМИ, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Оливер Вархели рассматривает введение системы налогообложения продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и соли. По сути речь идет о продуктах, которые содержат много добавленных ингредиентов, таких как консерванты, красители, ароматизаторы, эмульгаторы. Они не используются в домашней кулинарии, и часто имеют низкую пищевую ценность. Это, например, чипсы, колбасные изделия, разнообразный фастфуд, сладости, супы и йогурты с наполнителями, прочие подобные вещи. Считается, что употребление таких продуктов связано с повышенным риском ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам комиссара, введение такого налога Еврокомиссия рассматривает в рамках ее нового плана по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Брюссельские чиновники решили уравнять колбасу с сигаретами по аналогии с подходом Еврокомиссии в области борьбы с табакокурением. Мысль в том, что потребители рискованных для здоровья продуктов должны вносить финансовый вклад в госбюджет, поскольку они с большей вероятностью будут пользоваться услугами систем здравоохранения. Согласно предварительной информации, налог на отдельные продукты питания может быть разным и будет зависеть от степени переработки той или иной еды.

Еврокомиссия подчеркивает, что речь не идет об ограничении доступности товаров, которые люди хотят покупать. Речь идет о том, чтобы повлиять на выбор. То есть, когда вредный продукт станет дороже полезного, то народ потянется к здоровью, а вредную сосиску больше и в рот не возьмет.

Другая важная составляющая идеи состоит в том, чтобы сборы по этому налогу направлялись для финансирования здравоохранения, а не куда-либо в другое место госбюджета. Это предлагается закрепить законодательно, а не в виде некой доброй воли или пожелания.

Налог работает?

Еврокомиссия ранее даже заказала исследование о возможности введения общеевропейских акцизов на продукты с высоким содержанием жиров, соли и сахара, которые в Европе обозначаются аббревиатурой HFSS (high-fat, salt and sugar - HFSS).

Исследование, опубликованное в мае, показало, что налогообложение вредных продуктов, таких как сладкие напитки, помогает снижать распространенность неинфекционных заболеваний.

Согласно исследованию, после введения подобных налоговых схем производители снизили содержание сахара в безалкогольных напитках, а рост цен сократил потребление и стимулировал переход к более здоровым альтернативам.

Мечты сбываются

Латвийские законодатели всегда отличались неуемным желанием направлять неразумный народ в русло правильного образа жизни. Поднимать уровень жизни населению, что реально делает его более здоровым – это занятие слишком трудоемкое, муторное, поэтому в ЛР принято все время что-нибудь запрещать и ограничивать, создавая таким образом иллюзию заботы о народе. Так что брюссельскую идею в Латвии воспримут на ура, тем более, что первый шаг в этом направлении уже давно сделан.

Латвия входит в то не очень большое число стран, где уже имеется акцизный налог, о котором мечтает Еврокомиссия. Страна входит в число 11 государств ЕС, которые уже ввели различные формы налога на продукты HFSS. Девять из них — включая Бельгию, Хорватию, Финляндию, Францию, Ирландию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Португалию и Каталонию — сосредоточились исключительно на сахаросодержащих напитках. Дания облагает налогом мороженое, шоколад и кондитерские изделия, а Венгрия — как сладкие напитки, так и другие продукты HFSS. Румыния ввела акциз на сладкие напитки 1 января 2024 года. В Италии также планировалось ввести «сахарный налог» на напитки с более чем 25 граммами добавленных подсластителей на литр, однако действующее правительство перенесло реализацию этой меры.

Штраф за сахар уже есть

В настоящее время ставка акцизного налога в Латвии на безалкогольные напитки с содержанием сахара до 8 г/100 мл составляет 7,4 евро за 100 литров.

Повышенная акцизная ставка на напитки с содержанием сахара от 8 г/100 мл и выше, а также на энергетические напитки составляет с 2025 года 21 евро за 100 литров.

Что-то мы однако не слышали бравурных докладов от латвийского правительства относительно успехов в деле борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями после введения налога на сахар. Куда громче недавно прозвучала информация о том, что Латвия занимает последнее место в ЕС по числу здоровых лет жизни населения. Не помог, значит, налог, какая жалость. Видимо население у нас так себе, ничто его уже не способно спасти.

Хлеб тоже вреден

Как уже было сказано, предложение обложить налогом паштеты и конфеты латвийские власти встретят с энтузиазмом. Проблемы будут с тем, куда эти деньги направлять. Идея еврокомиссии тратить «нездоровый» акциз на лечение больных людей нашему правительству не понравится, так как такой практики у нас никогда не было. Акцизный налог – это святое, им затыкают дыры в бюджете, направляя туда, куда надо в данный момент. Делиться им с кем-либо власти не захотят.

В Латвии, кстати, есть также акцизный налог на кофе, вредность которого вообще никоим образом не доказана, впрочем, как и вредность сахара, если его, конечно, употреблять умеренно.

Налог на кофе – вообще экзотика. Открытые источники показывают, что в Европе он еще есть только в Греции, Хорватии и Германии. И действительно, чем кофе провинился? Почему тогда не ввести налог на чай или, скажем, на белый хлеб? Белая булка – ужасная вещь, полна нехороших углеводов, это всем известно.

Не бейте по карману!

К счастью для нас, в Европе поползновения Еврокомисии на рулеты и печенье воспринимают с большим скепсисом. Наблюдатели прогнозируют сильное сопротивление, особенно со стороны южных стран ЕС.

Многие считают, что, конечно, ожирение — это проблема, но налогообложение вредных продуктов просто подтолкнет людей покупать еще более дешевые товары низкого качества. Наверняка власти могут найти другие способы побудить население употреблять более полезные продукты, не прибегая к мерам, которые бьют по карману.

Читайте нас также:
#налоги #евросоюз #вредная еда
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
10
0
1
10
3
12

Оставить комментарий

(13)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го октября

    Если бы народ видел, что заправляют в машину для приготовления фарша, то от одного только вида сарделек, сосисок и докторской колбасы его тошнило бы прямо на прилавок.

    13
    5
  • A
    Aleks
    8-го октября

    В Латвии отмечают День независимости и тратя на это баснословные деньги и при этом исполняя все хотелки Брюсселя. Может пока этот день вообще отменить или поместить слово независимость в скобки хотя бы,потому что независимостью тут и не пахнет как бы кто не изгалялся .😈👽

    53
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    8-го октября

    "То есть, когда вредный продукт станет дороже полезного, то народ потянется к здоровью, а вредную сосиску больше и в рот не возьмет".

    С снизить налог и сами цены на более здоровую еду? Проблема из проблем?

    38
    1
  • EM
    Evgen Mel
    8-го октября

    Это только начало.

    23
    1
  • A
    Aleksandr
    8-го октября

    Приматам вредно всё что продаётся за деньги! Ибо никогда не знаешь на тебе хотят заработать или производители просто умеют что-то делать. А политики просто примазались! Этих вообще на мыло надо пустить!

    29
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го октября

    Если ввести акцизный налог на тупость, поступления с депутатского корпуса заполнят бюджет доверху. С горкой...

    70
    1
  • A
    Anim
    8-го октября

    Великим воякам на стрелялки денежек не хватает - вот и выдумывают налоги.

    Сеньоры Помидоры недоделанные...

    51
    2
  • VU
    Vards Uzvards
    8-го октября

    Очередной налог на бедных, ибо богатые могут себе позволить покупать дорогую "здоровую, экологическую " еду. Если посмотреть статистику, то в США больных ожирением и диабетом больше будет среди малообеспеченных слоёв населения.

    67
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го октября

    Никто не получает той судьбы, которую хочет, но некоторые берут ту, которая им нравиться.

    22
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    8-го октября

    Как з@ебали всякие комиссары как жить указывающие... Из одного совка во другой.

    79
    4
  • Д
    Дед
    8-го октября

    Ой, да, какая разница на что. Латвия обложит налогом все, даже дождь с грозой, потому что правящие могут безнаказанно разворовывать бюджет, а наполнения бюджета нет. При таких законах в Латвии должен править ИИ, только потому что он жрать не хочет, или ограничивать власть на воровство. Как вариант, президента делать избираемым народом и отдавать в его подчинение все правоохранительные структуры, или хотя бы суд и прокуратуру.

    76
    1
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Сначала отменили все ГОСТы,сделали всю еду нездоровой и теперь поднимают налог.Все по плану,как любит говорить Вова Путин.Переходите на кузнечиков и будет вам счастье .😈🔯👽

    72
    3
  • Л
    Латтоптун
    8-го октября

    Тогда придётся всю еду, налогом обложить. Где ж её здоровую взять то...

    114
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!» Депутат Рижской думы боится в Латвии «шведского сценария»
Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии?
Изображение к статье: Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии?
Разваливающие правительство партии подали в Сейм альтернативу Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Разваливающие правительство партии подали в Сейм альтернативу Стамбульской конвенции
Работающим в госекторе следует готовиться к снижению зарплат - экс-министр
Изображение к статье: Работающим в госекторе следует готовиться к снижению зарплат - экс-министр
Изображение к статье: Чтобы не платить 300 миллионов: Латвия приняла климатические директивы ЕС
Чтобы не платить 300 миллионов: Латвия приняла климатические директивы ЕС 3 893
Изображение к статье: Латвию посетит с официальным визитом председатель Европарламента
Латвию посетит с официальным визитом председатель Европарламента 2 173
Изображение к статье: Ровняют Пурвциемс. Фото автора Эксклюзив!
Запах свежего асфальта: в Риге «ямочный ремонт» заменяют на ремонт «квадратиками» 3 425
Изображение к статье: А за конвенцию ответишь! В комиссии Сейма началось обсуждение горячей темы
А за конвенцию ответишь! В комиссии Сейма началось обсуждение горячей темы 223

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 13
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 6
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 8
Изображение к статье: Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку
Наша Латвия
Омбудсмен призывает пересмотреть нормы, по которыми государство предоставляет социальную поддержку 37
Изображение к статье: Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника
Lifenews
Выявлена неожиданная причина нарушения микрофлоры кишечника 59
Изображение к статье: Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога
Еда и рецепты
Почему нельзя пить чай натощак: объяснение гастроэнтеролога 22
Изображение к статье: Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок
Люблю!
Как справляться с домашним бардаком, если ваш близкий человек не любит порядок 13
Изображение к статье: Самый желанный металл мира. Иконка видео
Бизнес
Золотые рекорды: унция стремится к 5000 долларам 6
Изображение к статье: Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца
Люблю!
Оригинальная осенняя закуска: джем из болгарского перца 8

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео