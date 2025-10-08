Власти ЕС предлагают ввести налог на неправильную пищу. В Латвии за такую мысль ухватятся двумя руками. Наставлять население на путь истинный с помощью запретов, штрафов и налогов у нас очень любят.

Рискующий платит

Как сообщают европейские СМИ, комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Оливер Вархели рассматривает введение системы налогообложения продуктов с высоким содержанием сахара, жиров и соли. По сути речь идет о продуктах, которые содержат много добавленных ингредиентов, таких как консерванты, красители, ароматизаторы, эмульгаторы. Они не используются в домашней кулинарии, и часто имеют низкую пищевую ценность. Это, например, чипсы, колбасные изделия, разнообразный фастфуд, сладости, супы и йогурты с наполнителями, прочие подобные вещи. Считается, что употребление таких продуктов связано с повышенным риском ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам комиссара, введение такого налога Еврокомиссия рассматривает в рамках ее нового плана по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Брюссельские чиновники решили уравнять колбасу с сигаретами по аналогии с подходом Еврокомиссии в области борьбы с табакокурением. Мысль в том, что потребители рискованных для здоровья продуктов должны вносить финансовый вклад в госбюджет, поскольку они с большей вероятностью будут пользоваться услугами систем здравоохранения. Согласно предварительной информации, налог на отдельные продукты питания может быть разным и будет зависеть от степени переработки той или иной еды.

Еврокомиссия подчеркивает, что речь не идет об ограничении доступности товаров, которые люди хотят покупать. Речь идет о том, чтобы повлиять на выбор. То есть, когда вредный продукт станет дороже полезного, то народ потянется к здоровью, а вредную сосиску больше и в рот не возьмет.

Другая важная составляющая идеи состоит в том, чтобы сборы по этому налогу направлялись для финансирования здравоохранения, а не куда-либо в другое место госбюджета. Это предлагается закрепить законодательно, а не в виде некой доброй воли или пожелания.

Налог работает?

Еврокомиссия ранее даже заказала исследование о возможности введения общеевропейских акцизов на продукты с высоким содержанием жиров, соли и сахара, которые в Европе обозначаются аббревиатурой HFSS (high-fat, salt and sugar - HFSS).

Исследование, опубликованное в мае, показало, что налогообложение вредных продуктов, таких как сладкие напитки, помогает снижать распространенность неинфекционных заболеваний.

Согласно исследованию, после введения подобных налоговых схем производители снизили содержание сахара в безалкогольных напитках, а рост цен сократил потребление и стимулировал переход к более здоровым альтернативам.

Мечты сбываются

Латвийские законодатели всегда отличались неуемным желанием направлять неразумный народ в русло правильного образа жизни. Поднимать уровень жизни населению, что реально делает его более здоровым – это занятие слишком трудоемкое, муторное, поэтому в ЛР принято все время что-нибудь запрещать и ограничивать, создавая таким образом иллюзию заботы о народе. Так что брюссельскую идею в Латвии воспримут на ура, тем более, что первый шаг в этом направлении уже давно сделан.

Латвия входит в то не очень большое число стран, где уже имеется акцизный налог, о котором мечтает Еврокомиссия. Страна входит в число 11 государств ЕС, которые уже ввели различные формы налога на продукты HFSS. Девять из них — включая Бельгию, Хорватию, Финляндию, Францию, Ирландию, Латвию, Нидерланды, Польшу, Португалию и Каталонию — сосредоточились исключительно на сахаросодержащих напитках. Дания облагает налогом мороженое, шоколад и кондитерские изделия, а Венгрия — как сладкие напитки, так и другие продукты HFSS. Румыния ввела акциз на сладкие напитки 1 января 2024 года. В Италии также планировалось ввести «сахарный налог» на напитки с более чем 25 граммами добавленных подсластителей на литр, однако действующее правительство перенесло реализацию этой меры.

Штраф за сахар уже есть

В настоящее время ставка акцизного налога в Латвии на безалкогольные напитки с содержанием сахара до 8 г/100 мл составляет 7,4 евро за 100 литров.

Повышенная акцизная ставка на напитки с содержанием сахара от 8 г/100 мл и выше, а также на энергетические напитки составляет с 2025 года 21 евро за 100 литров.

Что-то мы однако не слышали бравурных докладов от латвийского правительства относительно успехов в деле борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями после введения налога на сахар. Куда громче недавно прозвучала информация о том, что Латвия занимает последнее место в ЕС по числу здоровых лет жизни населения. Не помог, значит, налог, какая жалость. Видимо население у нас так себе, ничто его уже не способно спасти.

Хлеб тоже вреден

Как уже было сказано, предложение обложить налогом паштеты и конфеты латвийские власти встретят с энтузиазмом. Проблемы будут с тем, куда эти деньги направлять. Идея еврокомиссии тратить «нездоровый» акциз на лечение больных людей нашему правительству не понравится, так как такой практики у нас никогда не было. Акцизный налог – это святое, им затыкают дыры в бюджете, направляя туда, куда надо в данный момент. Делиться им с кем-либо власти не захотят.

В Латвии, кстати, есть также акцизный налог на кофе, вредность которого вообще никоим образом не доказана, впрочем, как и вредность сахара, если его, конечно, употреблять умеренно.

Налог на кофе – вообще экзотика. Открытые источники показывают, что в Европе он еще есть только в Греции, Хорватии и Германии. И действительно, чем кофе провинился? Почему тогда не ввести налог на чай или, скажем, на белый хлеб? Белая булка – ужасная вещь, полна нехороших углеводов, это всем известно.

Не бейте по карману!

К счастью для нас, в Европе поползновения Еврокомисии на рулеты и печенье воспринимают с большим скепсисом. Наблюдатели прогнозируют сильное сопротивление, особенно со стороны южных стран ЕС.

Многие считают, что, конечно, ожирение — это проблема, но налогообложение вредных продуктов просто подтолкнет людей покупать еще более дешевые товары низкого качества. Наверняка власти могут найти другие способы побудить население употреблять более полезные продукты, не прибегая к мерам, которые бьют по карману.