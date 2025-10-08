Baltijas balss logotype
Легко ли быть премьером: Эвика Силиня призналась, почему она не нравится народу 6 347

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич поделился с Силиней секретами популярности.

Ринкевич поделился с Силиней секретами популярности.

ФОТО: president.lv

На просьбу прокомментировать опрос исследовательского центра SKDS, согласно которому правительство и его работа чаще всего вызывают у населения пессимизм, премьер-министр Эвика Силиня ответила, что в Латвии правительства никогда не были популярными.

По ее мнению, важно работать так, чтобы население не только понимало, но и практически ощущало результаты его работы.

"Я не думаю, что споры в коалиции повышают популярность. Я могу только продолжать работать и давать надежду на то, что пострадавшие от насилия люди в Латвии могут получить помощь от государства", - сказала Силиня на пресс-конференции после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Президент, в свою очередь, признал, что сейчас нелегкое время для правительств не только Латвии, но и других стран, поскольку приходится принимать много сложных решений. Он добавил, что есть приоритетные вопросы, которые необходимо решать - это безопасность и оборона.

"Однако иногда решения, которые кажутся очевидными в Риге, в приграничных регионах, если они недостаточно разъяснены, обрастают слухами и домыслами. Тогда даже хорошо обоснованное решение имеет обратный эффект", - сказал Ринкевич.

Он перечислил, что общество интересует. Это – безопасность, демографическая ситуация, состояние дорог и здравоохранение. По словам президента, эти вопросы не всегда находятся в центре политических дискуссий.

"Мы много говорим о том, как делить и перераспределять, но меньше о том, как стране зарабатывать и развиваться. Сокращение бюрократии - один из вопросов. Просто не мешать людям и дать им работать", - сказал президент.

По словам президента, окончательную оценку работе правительства даст общество.

"У правительства и Сейма есть еще год, чтобы показать и проявить себя. Если вы потратите это время впустую, не удивляйтесь решениям избирателей. Сделайте все правильно, и получите хороший результат. Все в ваших собственных руках", - сказал президент.

#эдгар ринкевич #эвика силиня
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • З
    Злой
    8-го октября

    Эх, порнушку бы!

    8
    1
  • Д
    Дед
    8-го октября

    Так за 30 лет ни одно правительство свободной Латвии не имело положительного рейтинга, потому что они все разворовывали деньги, которые народ заплатил в виде налогов. Плюс все правительства были с фашистской направленностью, то есть противопоставляли одну часть общества другой. Разделяй и властвуй, как говорили еще в древнем Риме. Парадокс в том, что латвийское общество будучи против правительства, опять голосуют за тех же. Причем, даже, если, считают как надо, людей поддерживающих этот режим очень много, которые против правительств.

    43
    1
  • A
    Aleks
    8-го октября

    За 34 года власть ни разу не сказала правду и не выполнила ниодного обещания и вдруг все чудесным образом изменится? Как то не верится совсем.😈👽

    42
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    8-го октября

    Лично Силиня нравится только определенной категории избирателей - которые предпочитают фильмы определенной направленности. Остальные ждали работы, а дождались...

    38
    2
  • SK
    Soglasen Klassnij
    8-го октября

    Она не нравится народу, потому что короткометражки с её участием прошлых лет, не показывает Латвийское телевидение.

    37
    2
  • 8-го октября

    это одно из худших правительств в латвии

    51
    1
Читать все комментарии

Видео