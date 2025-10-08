На просьбу прокомментировать опрос исследовательского центра SKDS, согласно которому правительство и его работа чаще всего вызывают у населения пессимизм, премьер-министр Эвика Силиня ответила, что в Латвии правительства никогда не были популярными.

По ее мнению, важно работать так, чтобы население не только понимало, но и практически ощущало результаты его работы.

"Я не думаю, что споры в коалиции повышают популярность. Я могу только продолжать работать и давать надежду на то, что пострадавшие от насилия люди в Латвии могут получить помощь от государства", - сказала Силиня на пресс-конференции после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем.

Президент, в свою очередь, признал, что сейчас нелегкое время для правительств не только Латвии, но и других стран, поскольку приходится принимать много сложных решений. Он добавил, что есть приоритетные вопросы, которые необходимо решать - это безопасность и оборона.

"Однако иногда решения, которые кажутся очевидными в Риге, в приграничных регионах, если они недостаточно разъяснены, обрастают слухами и домыслами. Тогда даже хорошо обоснованное решение имеет обратный эффект", - сказал Ринкевич.

Он перечислил, что общество интересует. Это – безопасность, демографическая ситуация, состояние дорог и здравоохранение. По словам президента, эти вопросы не всегда находятся в центре политических дискуссий.

"Мы много говорим о том, как делить и перераспределять, но меньше о том, как стране зарабатывать и развиваться. Сокращение бюрократии - один из вопросов. Просто не мешать людям и дать им работать", - сказал президент.

По словам президента, окончательную оценку работе правительства даст общество.

"У правительства и Сейма есть еще год, чтобы показать и проявить себя. Если вы потратите это время впустую, не удивляйтесь решениям избирателей. Сделайте все правильно, и получите хороший результат. Все в ваших собственных руках", - сказал президент.