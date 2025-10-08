Бюджет на следующий год является результатом совместной работы и тесного диалога с самоуправлениями - и при решении таких важных вопросов, как безопасность, образование, поддержка семей, дорожная инфраструктура и пассажирские перевозки, и при поиске возможностей экономии бюджетных средств, заявила премьер-министр Эвика Силиня.

Сегодня премьер-министр и председатель Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) Гинтс Каминскис подписали протокол соглашений и разногласий между Кабинетом министров и самоуправлениями по бюджету на 2026 год и бюджетных рамках на 2026-2028 годы.

После подписания протокола Силиня отметила, что общей задачей является также развитие экономики в самоуправлениях и повышение конкурентоспособности местных предпринимателей.

В Министерстве финансов сообщили, что в этом году в протоколе достигнут ряд важных соглашений, направленных на развитие самоуправлений, финансовую стабильность и устойчивость. В то же время между правительством и ЛСС сохраняются разногласия по поводу компенсации самоуправлениям влияния реформы налогов на рабочую силу.

Правительство ранее постановило, что в 2026 году 3 млн евро будут направлены для укрепления безопасности пяти самоуправлений на внешней границе ЕС - около 1 млн евро получит Лудзенский край, более 780 тыс. евро - Краславский, свыше 580 тыс. евро - Балвский, свыше 383 тыс. евро - Алуксненский и 265 тыс. евро - Аугшдаугавский край.

В последующие годы для самоуправлений прогнозируется стабильный рост налоговых поступлений - в 2026 году вместе с компенсациями прирост составит 151,4 млн евро, или 6,1%.

Правительство также гарантирует, что прогноз по подоходному налогу с населения (ПНН), который является основным источником доходов самоуправлений, будет выполнен в полном объеме. Поступления свыше гарантированного объема будут направлены на погашение обязательств по займам самоуправлений, чтобы укрепить их финансовую устойчивость. Согласно прогнозам, при неизменной политике поступления ПНН в 2026 году вырастут на 6,7%, а в последующие годы - в среднем на 5%.

Хотя размер компенсаций по налоговой реформе зафиксирован в протоколе как предмет разногласий, в 2026 году предусмотрена компенсация в размере 66,8 млн евро, в 2027 году - 84,1 млн евро, в 2028 году - 86,7 млн евро. Как подчеркивает Минфин, эти показатели подтверждают, что влияние изменений налогов на бюджеты самоуправлений оказалось более позитивным, чем прогнозировалось ранее, и это обеспечит стабильный рост доходов краев в последующие годы.

Расчеты выравнивания финансов самоуправлений (ВФС) проведены на основе действующего алгоритма, и средний прирост выравненных доходов составит 6%, или в среднем 728 евро на одну единицу выравнивания. Наибольшие доходы по системе ВФС ожидаются в Риге и Рижском регионе - от 807 до 894 евро на единицу, а наименьшие - в Краславском, Лудзенском, Резекненском и Аугшдаугавском краях - около 600 евро.

Разница доходов по ВФС на одну единицу составляет примерно 1,5 раза, однако прирост подтверждает, что система выравнивания доходов самоуправлений продолжает обеспечивать сбалансированное распределение финансирования по всей стране, способствуя развитию регионов, отмечает Минфин.

Одновременно до 1 марта 2026 года в правительство планируется подать новую модель ВФС, при разработке которой будут проводиться консультации с самоуправлениями для более сбалансированного распределения ресурсов между ними и укрепления возможностей развития регионов с 2027 года. В рамках новой модели ВФС планируется более справедливое распределение средств и сокращение бюрократии, отмечает Минфин.