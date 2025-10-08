Депутат Сейма, экс-глава минблага Улдис Аугулис в интервью ТВ-24 пояснил, почему он и его коллеги из Союза зеленых и крестьян выступили за выход Латвии из Стамбульской конвенции.

"Почти два года назад, при ратификации конвенции, мы приложили к ней декларацию, в которой были изложены важные для нас принципы - представления о семье, о браке. Декларация содержала и ссылки на Конституцию. Мы видим, что декларация не соблюдается. Сторонники конвенции защищают совсем другие ценности. Это видно и по пикетам возле Сейма - среди пикетчиков нет жертв насилия", - отметил парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что Евросоюз принял директивы о предотвращении насилия в отношении женщин. На основании этой директивы и были внесены изменения в латвийское законодательство. То есть Стамбульская конвенция совершенно не нужна, она только раскалывает общество", - уверен Улдис Аугулис.