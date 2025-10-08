Baltijas balss logotype
«Стамбульская конвенция больше не нужна». Депутат пояснил, почему он за выход Латвии из конвенции 1 318

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Стамбульская конвенция больше не нужна». Депутат пояснил, почему он за выход Латвии из конвенции

Улдис Аугулис считает, что приложенная декларация не соблюдается.

Депутат Сейма, экс-глава минблага Улдис Аугулис в интервью ТВ-24 пояснил, почему он и его коллеги из Союза зеленых и крестьян выступили за выход Латвии из Стамбульской конвенции.

"Почти два года назад, при ратификации конвенции, мы приложили к ней декларацию, в которой были изложены важные для нас принципы - представления о семье, о браке. Декларация содержала и ссылки на Конституцию. Мы видим, что декларация не соблюдается. Сторонники конвенции защищают совсем другие ценности. Это видно и по пикетам возле Сейма - среди пикетчиков нет жертв насилия", - отметил парламентарий.

Депутат обратил внимание на то, что Евросоюз принял директивы о предотвращении насилия в отношении женщин. На основании этой директивы и были внесены изменения в латвийское законодательство. То есть Стамбульская конвенция совершенно не нужна, она только раскалывает общество", - уверен Улдис Аугулис.

#мнения
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    9-го октября

    как я понял , государство уже разрешает пи..дить женшин уже совершенно легально ??? надо пойти впереди всей Европы и разрешить еще и отстрел на улицах !!!

    3
    5

