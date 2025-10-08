Baltijas balss logotype
СЗК говорит одно, а делает другое - премьер 3 178

Политика
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: СЗК говорит одно, а делает другое - премьер
ФОТО: LETA

Оценивая действия Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), следует учитывать риски: одно — то, что они говорят, и совсем другое — что делают, заявила в интервью передаче «Утренняя панорама» Латвийского телевидения премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), пишет ЛЕТА.

Охарактеризовав стабильность правительства и решение СЗК вместе с оппозиционными партиями выступить за отказ от Стамбульской конвенции, Силиня выразила мнение, что независимо от мотивов, которыми СЗК руководствовался, голосуя за конвенцию, изменение позиции подрывает доверие к политикам.

Премьер не уверена в том, насколько стабильно правительство.

"Я спросила СЗК, будут ли они голосовать за бюджет и хотят ли продолжать работу в этом правительстве. Они сказали, что хотят бюджет и чтобы правительство работало. Но, оценивая действия, конечно, следует учитывать риски: одно — что они говорят, другое — что делают", — сказала Силиня.

Она пообещала делать всё, чтобы не обострять споры между партнерами по правительству и способствовать стабильности. Однако предвыборный период уже начался, и каждая партия делает свой выбор. Политик вновь подчеркнула, что в целом на политической арене сейчас наблюдается политический театр, цель которого — расколоть правительство, чтобы оппозиция пришла к власти.

По мнению Силини, правительству удалось разработать достаточно хороший бюджет, в котором предусмотрено множество положительных аспектов. Оппозиция, по её словам, завидует, так как ей не выгодно принятие такого бюджета.

Как уже сообщалось, в конце сентября, благодаря голосованию СЗК в Сейме за денонсацию Стамбульской конвенции, в правительственной коалиции началась явная нестабильность.

Тем не менее партнёры по коалиции заявили о готовности работать над принятием «бюджета безопасности» на следующий год. Премьер заявила, что СЗК, входящий в коалицию, своим голосованием за денонсацию Стамбульской конвенции нарушил коалиционное соглашение.

У "Нового Единства" в Сейме 25 депутатов, в фракции СЗК — 16 депутатов, у "Прогрессивных" — восемь. У "Объединённого списка" — 13 депутатов, у Национального объединения — 12, у "Латвия на первом месте" и "Стабильности" — по восемь. Кроме того, в Сейме есть 10 внефракционных депутатов, некоторые из которых поддерживают правящую коалицию.

  • Мп
    Мимо проходил
    8-го октября

    Все вы во власти говорите одно, думаете другое, а делаете третье. Очень неприглядное...

    19
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го октября

    чтобы оппозиция пришла к власти -- А может быть оно и к лучшему7 Ну нельзя же так отвратительно работать по отношению к собственному народу и государству. получая за это многотысячные оклады на фоне повальной нищеты большинства населения!

    27
    1
  • A
    Aleks
    8-го октября

    Прям таки верится,что ,,Новое единство,,и его поддерживающие,вдруг ни с того ни с сего озаботится страной и людьми.. Ха-ха...

    24
    2
Видео