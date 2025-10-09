Как известно, в правительстве все еще не теряют надежды как-то укротить цены на продукты питания. Однако политолог Юргис Лиепниекс считает, что политики просто совершенно безграмотны в экономических вопросах и не понимают причинно-следственную связь.

"В той пустой дискуссии о ценах на продукты, которые хотят снизить с помощью меморандума и давно существующих инструментов сравнения цен, вообще, кажется, не упоминается, что у нас есть (в основном) самое дорогое топливо в регионе, самое дорогое электричество и самое дорогое тепло в регионе, самые большие налоги на недвижимость и самое большое административное бремя. Как при всем этом у нас могут быть самые низкие цены на что угодно?! Все это отражается на ценах на продукты питания и на все остальное. Как можно не понять с какого конца следует начинать это решать. Какой меморандум, дебилы?

И думать, что цены на продукты питания можно снизить каким-то меморандумом, вообще это серьезно обсуждать, это что-то хуже глупости", - написал политолог в социальной сети X.