«Какой меморандум, дебилы?» Политолог о том, как политики борятся с повышением цен

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Какой меморандум, дебилы?» Политолог о том, как политики борятся с повышением цен

Юргис Лиепниекс считает, что власти не с того конца пытаются решить проблему дороговизны жизни.

Как известно, в правительстве все еще не теряют надежды как-то укротить цены на продукты питания. Однако политолог Юргис Лиепниекс считает, что политики просто совершенно безграмотны в экономических вопросах и не понимают причинно-следственную связь.

"В той пустой дискуссии о ценах на продукты, которые хотят снизить с помощью меморандума и давно существующих инструментов сравнения цен, вообще, кажется, не упоминается, что у нас есть (в основном) самое дорогое топливо в регионе, самое дорогое электричество и самое дорогое тепло в регионе, самые большие налоги на недвижимость и самое большое административное бремя. Как при всем этом у нас могут быть самые низкие цены на что угодно?! Все это отражается на ценах на продукты питания и на все остальное. Как можно не понять с какого конца следует начинать это решать. Какой меморандум, дебилы?

И думать, что цены на продукты питания можно снизить каким-то меморандумом, вообще это серьезно обсуждать, это что-то хуже глупости", - написал политолог в социальной сети X.

#мнения
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleks
    10-го октября

    ,,Во всех бедах мира виноваты евреи,.И это закон природы.,, Микаэль Лайтман,Глава Международной Каббалы,Израиль. И только в Латвии во всем виноваты то латыши,то русские..😂😂😂 Я уж больше верю Лайтману,чем еврейским СМИ на службе у еврейского народца,вернее недоеврейского 👽😈

    1
    0
  • A
    Aleks
    10-го октября

    Лукашенко в соседней Белоруссии просто с 6 октября запретил повышение цен на все товары!!!И с матом объяснил правительству,что ему глубоко плевать на какие то там макрофакторы и что люди не должны страдать .И не дай бог,что кто то по бухгалтерии проведет все задним числом.Ответит по полной. Вот такой вот капитализм в Беларуси в отличии от латвийского,где вроде бы олигархи уже ничего не решают,а они решают все,покупая депутатов и правительство,при том что они ,в придачу,из одной Секты ..👽😈

    7
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Какое прозрение... просто невероятно. 🙄

    6
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    10-го октября

    Печаль в том что латышские чиновники ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верят что их меморандумы, и прочая болтология что-то меняет в реальном мире, они за 30 лет свыклись с мыслью что латышский язык высшая ценность и просто не в состоянии принять как это так, что произношения и писание слов на этом волшебном языке такими мамкиными красавчиками как они может не сдвигать горы и не приводить в движение планеты. И ещё этот паршивый народ их не ценит за такие титанические подвиги! А ведь каждый из них обсуждает на этом великом языке судьбы этого народа каждый день, во время бесконечных кофейных пауз.

    13
    0
  • JL
    Janina LV
    9-го октября

    Вот так и живём: народ ест лапшу, а дебилы - меморандумы.

    12
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    9-го октября

    Тут я полностью согласен с определением политиков одним словом —-> ДЕБИЛЫ!!!

    15
    0
Читать все комментарии

Видео