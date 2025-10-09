«Мигранты сегодня составляют уже около 1/4 части шведского общества, причем большая часть приезжих объединилась в созданные по этническому принципу общины и банды – это следствие долгой политики «открытых дверей» в Швеции, ежегодно впуская в свою страну более 120 000 мигрантов из самых разных уголков мира. Нужно ли Латвии в миграционной политике «лезть на грабли Швеции»? Думаю, нет – еще не поздно предотвратить реализацию такого сценария и в нашей стране», - заявил председатель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции столичного самоуправления.

По его мнению, на лицо все признаки плохого развития событий в Латвии — мигранты начинают объединяться и группироваться по уже упомянутому этническому принципу (как и в свое время в Швеции), однозначны.

«Во-первых, пытаясь создавать своеобразные «колонии» мест обитания, искать и находить арендное жилье как можно ближе друг к другу. Сейчас в одной только Риге известны уже совсем конкретные районы (отдельные здания), в которых общее количество населенных иммигрантами площадей приближается почти к 100%-ной границе — как в микрорайонах, так и даже в центре города. При этом от населения все чаще поступают сообщения о том, что, возможно, в этих наиболее густонаселенных пунктах мигрантов на самом деле проживает гораздо большее количество приезжих, чем это появляется в заключенных договорах аренды жилья.

Во-вторых, фактически перенимая отдельные сферы занятости – ярким примером тому являются платформы доставки еды. Несмотря на то, что незначительные улучшения в этой сфере произошли, на сегодняшний день ни держатели этих платформ, ни государство не могут дать четких ответов на то, действительно ли все «курьеры», которые ежедневно на разных транспортных средствах разъезжают по улицам латвийских городов, и по тротуарам, пребывают в нашей стране легально и не зарабатывают ли на жизнь, регистрируя с данными одного «легала», неизвестное количество «нелегалов».

В-третьих, постепенно формируются даже такие «бизнес-ниши», которые предназначены исключительно для удовлетворения потребностей мигрантов и которые одновременно служат и своеобразными местами сбора и сближения. Только в Риге уже известно несколько магазинов и предприятий общепита, обслуживающих фактически только приезжих из третьих стран, работающие в которых не знают даже ни слова по-английски (не говоря уже о латышском) и в которых случайное «забредание» других лиц рассматривается с нескрываемым удивлением.

Есть и другие сферы, в которых такое «группирование» происходит все сильнее – как создавая характерные места религиозного культа, так и собираясь на характерные для страны своего проживания развлекательные мероприятия…

Чтобы через несколько лет мы не очнулись «в шведской ситуации», надо начать действовать сегодня. Необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее вопросы, связанные с иммиграцией. Эта работа в Сейме уже начата, и, надеюсь, и в продолжение не будет саботироваться и запихиваться в дальние ящики.

Самое важное — нужно установить гораздо большую ответственность как для тех работодателей, которые нанимают иммигрантов (особенно для так называемых вербовочных фирм), так и для латвийских вузов, часть которых фактически сейчас служит широко открытыми иммиграционными воротами, устанавливая определенную квоту студентов третьих стран по отношению к общему числу обучающихся. Это позволило бы закрепить в законе принцип — сколько въезжает, столько выезжает.

В качестве следующих шагов следует упомянуть уточнение условий сдачи квартир в аренду и трудоустройства граждан третьих стран и контроль за их соблюдением.

Еще очень важно было бы изменить алгоритм деятельности УДГМ, который сейчас направлен на проявление большего сочувствия лицам, утратившим право на легальное пребывание – нередко их статус формально корректируется, вместо немедленного выезда, давая возможность еще на неопределенный срок находиться в стране, хотя для этого фактически уже нет никаких легитимных оснований.

И, конечно, нужно немедленно остановить трату государственных денег, продолжая дурачиться вокруг различных «интеграционных программ» — пример Швеции свидетельствует о том, что воображаемое «инклюзивное» будущее — это лишь мечта, живущая в одержимых левыми идеями головах, не имеющая к реальности никакого отношения.

Уже одни эти шаги станут хорошим началом, чтобы мы не наступали на уже упомянутый «шведский грабли» и неизбежно созданные мигрантами проблемы начали решать вовремя, а не тогда, что для этого потребуются гораздо большие усилия и ресурсы», - убежден столичный депутат.