«Каждый 15-ый житель — приезжий!»: в Рижской думе не хотят жить как в Швеции

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!»: в Рижской думе не хотят жить как в Швеции

Глава комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции столичного самоуправления призывает к ужесточению миграционной политики.

«Мигранты сегодня составляют уже около 1/4 части шведского общества, причем большая часть приезжих объединилась в созданные по этническому принципу общины и банды – это следствие долгой политики «открытых дверей» в Швеции, ежегодно впуская в свою страну более 120 000 мигрантов из самых разных уголков мира. Нужно ли Латвии в миграционной политике «лезть на грабли Швеции»? Думаю, нет – еще не поздно предотвратить реализацию такого сценария и в нашей стране», - заявил председатель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции столичного самоуправления.

По его мнению, на лицо все признаки плохого развития событий в Латвии — мигранты начинают объединяться и группироваться по уже упомянутому этническому принципу (как и в свое время в Швеции), однозначны.

«Во-первых, пытаясь создавать своеобразные «колонии» мест обитания, искать и находить арендное жилье как можно ближе друг к другу. Сейчас в одной только Риге известны уже совсем конкретные районы (отдельные здания), в которых общее количество населенных иммигрантами площадей приближается почти к 100%-ной границе — как в микрорайонах, так и даже в центре города. При этом от населения все чаще поступают сообщения о том, что, возможно, в этих наиболее густонаселенных пунктах мигрантов на самом деле проживает гораздо большее количество приезжих, чем это появляется в заключенных договорах аренды жилья.

Во-вторых, фактически перенимая отдельные сферы занятости – ярким примером тому являются платформы доставки еды. Несмотря на то, что незначительные улучшения в этой сфере произошли, на сегодняшний день ни держатели этих платформ, ни государство не могут дать четких ответов на то, действительно ли все «курьеры», которые ежедневно на разных транспортных средствах разъезжают по улицам латвийских городов, и по тротуарам, пребывают в нашей стране легально и не зарабатывают ли на жизнь, регистрируя с данными одного «легала», неизвестное количество «нелегалов».

В-третьих, постепенно формируются даже такие «бизнес-ниши», которые предназначены исключительно для удовлетворения потребностей мигрантов и которые одновременно служат и своеобразными местами сбора и сближения. Только в Риге уже известно несколько магазинов и предприятий общепита, обслуживающих фактически только приезжих из третьих стран, работающие в которых не знают даже ни слова по-английски (не говоря уже о латышском) и в которых случайное «забредание» других лиц рассматривается с нескрываемым удивлением.

Есть и другие сферы, в которых такое «группирование» происходит все сильнее – как создавая характерные места религиозного культа, так и собираясь на характерные для страны своего проживания развлекательные мероприятия…

Чтобы через несколько лет мы не очнулись «в шведской ситуации», надо начать действовать сегодня. Необходимо внести изменения в законодательство, регулирующее вопросы, связанные с иммиграцией. Эта работа в Сейме уже начата, и, надеюсь, и в продолжение не будет саботироваться и запихиваться в дальние ящики.

Самое важное — нужно установить гораздо большую ответственность как для тех работодателей, которые нанимают иммигрантов (особенно для так называемых вербовочных фирм), так и для латвийских вузов, часть которых фактически сейчас служит широко открытыми иммиграционными воротами, устанавливая определенную квоту студентов третьих стран по отношению к общему числу обучающихся. Это позволило бы закрепить в законе принцип — сколько въезжает, столько выезжает.

В качестве следующих шагов следует упомянуть уточнение условий сдачи квартир в аренду и трудоустройства граждан третьих стран и контроль за их соблюдением.

Еще очень важно было бы изменить алгоритм деятельности УДГМ, который сейчас направлен на проявление большего сочувствия лицам, утратившим право на легальное пребывание – нередко их статус формально корректируется, вместо немедленного выезда, давая возможность еще на неопределенный срок находиться в стране, хотя для этого фактически уже нет никаких легитимных оснований.

И, конечно, нужно немедленно остановить трату государственных денег, продолжая дурачиться вокруг различных «интеграционных программ» — пример Швеции свидетельствует о том, что воображаемое «инклюзивное» будущее — это лишь мечта, живущая в одержимых левыми идеями головах, не имеющая к реальности никакого отношения.

Уже одни эти шаги станут хорошим началом, чтобы мы не наступали на уже упомянутый «шведский грабли» и неизбежно созданные мигрантами проблемы начали решать вовремя, а не тогда, что для этого потребуются гораздо большие усилия и ресурсы», - убежден столичный депутат.

#мигранты
Эдуард Эльдаров
(9)
  • Л
    Латтоптун
    9-го октября

    Дааа...латышам сейчас не позавидуешь...Они между молотом и наковальней. Не пущать в страну- значит быстро выродиться и исчезнуть, оставив пустыню. А пущать....тоже выродиться, но здесь будут жить другие народности. Вот только я из за этого вообще не переживаю. Два года обратно, местный...- Иесалниекс, сказал, что в Латвии два общества,- латыши и оккупанты...Какой он наивный и недальновидный популист. Мне- оккупанту, по- кайфу наблюдать, как сейчас такие как он кукожутся 😀

    31
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го октября

    Текущий понос тревоэности по ляжкам уж не поможет. Поздно дристать. Если в британи бибизяны подталкиваемые леваками во все сферы власти окончательно захапают власть, то вскукаречив бодро, ошалело, по бибизяньи вытращив глаза, вскукаречнутся и остальные муслимские интервенты коих уже тьма по гейропушке. Быстро веререща схарчуют ирландий, швеций, германь, франций, испаний, гоняя местных куколдических аборигенов как крыс, по тёмным закоулкам. А схавать потом в полприкуску 3 милипусичные букавочки во имя знамя джихада? Да даж не икнут.

    14
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го октября

    тревоэности-тревожности

    5
    2
  • пк
    полосатый конь
    9-го октября

    Бедные индусы, ещё не понимают, с кем связались. Излюбленная тактика местных дикарей - пустить на свою территорию другое племя, чтобы в последствии их ограбить и уничтожить.

    15
    2
  • ФФ
    Федул Федулов
    9-го октября

    Как я понимаю, виновата не российско-белорусская граница, а западное безграничье?

    29
    2
  • A
    Aleks
    9-го октября

    Тут надо не призывать ,а действовать. А то популизма нашлись уже досыта,при этом никто так и не ответил,хотя фамилии есть,есть имена,все основные живы -здоровы и замалмвают грехи почему то в кат олическом храме-так в роль вошли👽🔯😈

    9
    6
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го октября

    Вопрос на засыпку: сколько т.наз. "депутатов думы" - рижане хотя бы во втором-третьем поколении?

    24
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го октября

    который сейчас направлен на проявление большего сочувствия лицам украинской национальности, которые не только сидят на на шее латышских пенсионеров и инвалидов, но и государственный язык не изучают. Их дети также не очень охотно посещают латышские школы, но пособия на них их родители получают регулярно и в значительных для государственного бюджета Латвии суммах.

    41
    5
  • Е
    Ехидный
    9-го октября

    уже поздно пить "Боржоми" ,если почки отвалились !!! русские вам мешали , так поживите теперь с индусами и пакистанцами !!!

    86
    4
