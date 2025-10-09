Baltijas balss logotype
Немного улучшилась оценка жителями работы Рижской думы 1 75

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Немного улучшилась оценка жителями работы Рижской думы
ФОТО: Виталий Вавилкин

Оценка жителями работы Рижской думы несколько улучшилась, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Согласно результатам опроса "Latvijas fakti", проведенного летом 2025 года, количество положительных оценок самоуправления увеличилось на шесть процентных пунктов.

Чаще всего работу самоуправления одобряют молодые жители в возрасте 34 лет и моложе, а также жители центра Риги.

Как и в предыдущие годы, в этом году, говоря о положительных изменениях в Риге за последние 12 месяцев, люди чаще всего отмечали улучшение дорожной инфраструктуры и ремонт улиц. Также часто упоминались улучшения в благоустройстве города, озеленении и культурной жизни.

Как и в прошлом, в этом году вновь был рассчитан индекс качества жизни. По итогам опроса 2025 года индекс качества жизни горожан, оцениваемый от 0 (никто не удовлетворен) до 100 (все довольны всеми аспектами), составил 69,1 балла.

Сравнительно высокий индекс качества жизни был отмечен в Межциемсе, Гризинькалнсе, Агенскалнсе, Иманте, центре, Зиепниеккалнсе, Золитуде, Дзирциемсе, Брасе и Вецмилгрависе.

Больше всего рижане ценят культурные мероприятия в столице. В 2025 году 85% респондентов будут удовлетворены предлагаемыми культурными мероприятиями, что на пять процентных пунктов больше, чем в 2024 году.

Наибольший прогресс достигнут в доступности услуг дошкольного образования.

В этом году 47 % горожан удовлетворены качеством транспортной инфраструктуры, что на семь процентных пунктов выше, чем год назад, и является самым высоким показателем с 2018 года. В то же время качество уличного покрытия по-прежнему считается одной из самых важных проблем в городе, и люди призывают самоуправление уделять этому больше внимания.

Опрос этого года показывает, что основными видами транспорта в Риге остаются общественный транспорт (45 %) и автомобиль (41 %). 66% респондентов ежедневно ходят пешком, ездят на велосипеде или пользуются общественным транспортом.

За год количество пользователей общественного транспорта увеличилось на 11 процентных пунктов по сравнению с 2024 годом. 55 % опрошенных рижан пользуются общественным транспортом хотя бы раз в неделю, что на 1 процентный пункт больше, чем в прошлом году.

В целом, более трех четвертей опрошенных рижан удовлетворены доступностью и качеством общественного транспорта.

Возможности передвижения на велосипеде в Риге также оцениваются выше. 64% тех, кто пользовался велосипедом в течение последнего года, довольны инфраструктурой. Это на два процентных пункта выше, чем в 2024 году.

Рижане также положительно оценивают окружающую среду в своих районах, и общий рейтинг экологических вопросов высок. 77 % жителей удовлетворены качеством воздуха и 75 % - чистотой района.

Удовлетворенность количеством и качеством зеленых насаждений, парков и скверов остается неизменно высокой: 80% респондентов считают их хорошими.

Опрос "Latvijas fakti" проводился с июня по август, в нем приняли участие 2 267 жителей Риги.

#рижская дума
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    9-го октября

    На Украине был произведен опрос:Почему вы хотите в ЕС? Ответы:В Евросоюзе очень хорошая медицина,там нет больных,очень высокие зарплаты и пенсии,любой бизнес процветает,для детей делается очень многое,очень хорошее образование и т.д. P.S.И я понял,что я живу видимо в каком то другом ЕС как и другие жители стран Евросоюза. Т.е.люди утверждают это совершенно серьезно,не удосужившись даже разобраться,т.е.в голове полнейшая пустота как уже и большинства населения Латвии.Увы.

    4
    0

