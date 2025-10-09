"2 июля 2025 года. После встречи с министром-президентом Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич успокоил общественность строгими обещаниями. Он подчеркнул, что в целях экономии бюджетных средств необходимо срочно принять решение о сокращении числа должностных лиц в государственной администрации, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

Президент Ринкевич тогда указал, что в процессе оптимизации необходимо оценивать не только чиновников министерств, но и подчиненные учреждения и местные самоуправления. Он подчеркнул: важно не только «линейно сокращать» штаты, но и оценивать целесообразность функций и уменьшать бюрократию...

Прошло три месяца. Три месяца, в течение которых политическая элита, возможно, наслаждалась летом, а экономика по-прежнему ждала сигнала к «реформам». Презиеднт поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии?

"2 июля 2025 года. После встречи с министром-президентом Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич успокоил общественность строгими обещаниями. Он подчеркнул, что в целях экономии бюджетных средств необходимо срочно принять решение о сокращении числа должностных лиц в государственной администрации, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

И каков результат? Абсолютно ничего не изменилось.

Бюрократия не сократилась ни на одну функцию, местные власти по-прежнему «не признают» требования государства о сокращениях, а число государственных служащих продолжает оставаться на неизменно высоком уровне. Похоже, что государственный аппарат спокойно воспринял публичное обещание президента как пустую фразу.

Президент не является главой правительства, но его моральный авторитет и публичная позиция по вопросам эффективности государственной администрации имеют решающее значение.

Но как понимать тогда это трехмесячное бездействие после столь высокопоставленного заявления? Или президент в итоге произнесет: «Как, неужели я действительно так говорил?» Или, может быть, президент столкнулся с непробиваемой системой, на которую слишком сложно повлиять даже ему, высшему должностному лицу государства?

Тогда это свидетельствует не только о слабости Кабинета министров, но и о болезни всей системы".