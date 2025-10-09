Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии? 4 1300

Политика
Дата публикации: 09.10.2025
press.lv
Изображение к статье: Президент поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии?
ФОТО: president.lv

"2 июля 2025 года. После встречи с министром-президентом Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич успокоил общественность строгими обещаниями. Он подчеркнул, что в целях экономии бюджетных средств необходимо срочно принять решение о сокращении числа должностных лиц в государственной администрации, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

Президент Ринкевич тогда указал, что в процессе оптимизации необходимо оценивать не только чиновников министерств, но и подчиненные учреждения и местные самоуправления. Он подчеркнул: важно не только «линейно сокращать» штаты, но и оценивать целесообразность функций и уменьшать бюрократию...

Прошло три месяца. Три месяца, в течение которых политическая элита, возможно, наслаждалась летом, а экономика по-прежнему ждала сигнала к «реформам». Презиеднт поручил — ничего не сделано. Pietiek в недоумении: а кто же главный в Латвии?

"2 июля 2025 года. После встречи с министром-президентом Эвикой Силиней президент Эдгар Ринкевич успокоил общественность строгими обещаниями. Он подчеркнул, что в целях экономии бюджетных средств необходимо срочно принять решение о сокращении числа должностных лиц в государственной администрации, - пишет Вилор Эйхманис на портале Pietiek.com.

И каков результат? Абсолютно ничего не изменилось.

Бюрократия не сократилась ни на одну функцию, местные власти по-прежнему «не признают» требования государства о сокращениях, а число государственных служащих продолжает оставаться на неизменно высоком уровне. Похоже, что государственный аппарат спокойно воспринял публичное обещание президента как пустую фразу.

Президент не является главой правительства, но его моральный авторитет и публичная позиция по вопросам эффективности государственной администрации имеют решающее значение.

Но как понимать тогда это трехмесячное бездействие после столь высокопоставленного заявления? Или президент в итоге произнесет: «Как, неужели я действительно так говорил?» Или, может быть, президент столкнулся с непробиваемой системой, на которую слишком сложно повлиять даже ему, высшему должностному лицу государства?

Тогда это свидетельствует не только о слабости Кабинета министров, но и о болезни всей системы".

Читайте нас также:
#эдгар ринкевич #мнения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
10
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    9-го октября

    Президент может инициировать отставку правительства, но этого не делает, почему? Потому что президент зависим от избравшего его сейма. Только народно избранный президент сможет принимать, более менее независимые решения.

    15
    1
  • lo gos
    lo gos
    9-го октября

    Президент вечерами одевает женское платье и заигрывает с охраной.

    21
    2
  • З
    Злой
    9-го октября

    Ну уж точно главный не заднеприводный.

    17
    2
  • A
    Aleks
    9-го октября

    Удивительно,что евреи не знают,кто главный в Латвии....😀

    15
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Окультуриваться надо: Рига тратит на досуг рижан по сорок миллионов евро в год
Изображение к статье: Старинная церковь Петра и Павла — ныне концертный зал... Фото автора. Эксклюзив!
Стамбульский тупик: как рядовую конвенцию в Латвии превратили в «священную корову»?
Изображение к статье: Стамбульский тупик: как рядовую конвенцию в Латвии превратили в «священную корову»? Эксклюзив!
«Какой меморандум, дебилы?» Политолог о том, как политики борятся с повышением цен
Изображение к статье: «Какой меморандум, дебилы?» Политолог о том, как политики борятся с повышением цен
Изображение к статье: «Очень сырая идея»: премьер Латвии неожиданно разочаровалась в «Стене дронов»
«Очень сырая идея»: премьер Латвии неожиданно разочаровалась в «Стене дронов» 5 1571
Изображение к статье: Немного улучшилась оценка жителями работы Рижской думы
Немного улучшилась оценка жителями работы Рижской думы 1 75
Изображение к статье: Латвийские депутаты согласились на публичное самообрезание своих доходов
Латвийские депутаты согласились на публичное самообрезание своих доходов 2 776
Изображение к статье: «Каждый 15-ый житель — приезжий!»: в Рижской думе не хотят жить как в Швеции
«Каждый 15-ый житель — приезжий!»: в Рижской думе не хотят жить как в Швеции 9 2125

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 1
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 52
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 235
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 70
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 436
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 873
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 1
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 52
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 235

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео