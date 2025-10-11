Baltijas balss logotype
Чтобы купить и потом уничтожить вакцины против Covid-19 Минздраву нужны 4 млн евро 0 871

Политика
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Чтобы купить и потом уничтожить вакцины против Covid-19 Минздраву нужны 4 млн евро

Министерство здравоохранения подготовило проект распоряжения Кабинета министров о перераспределении 4 259 400 евро для покрытия расходов, связанных с закупкой, хранением, логистикой и утилизацией вакцин против Covid-19, свидетельствует подготовленный Минздравом проект распоряжения, пишет LETA.

Проект распоряжения направлен на согласование со сроком до 20 октября.

Согласно закону «О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025–2027 годы», общий объём подлежащих перераспределению средств на мероприятия в сфере здравоохранения по сдерживанию инфекции Covid-19 в этом году составляет 5,33 миллиона евро.

Из этой суммы 4 259 400 евро планируется направить на подпрограмму бюджета Национальной службы здравоохранения «Централизованная закупка медикаментов и материалов», тогда как оставшиеся 1 071 108 евро Минздрав запрашивать не планирует.

Как указано в аннотации, расходы связаны с процессом закупки и хранения вакцин, затратами на логистику, а также с утилизацией вакцин. Всего было уничтожено 83 508 доз вакцины Pfizer.

Согласно информации, предоставленной Национальной службой здравоохранения, в этом году новых поставок вакцин против Covid-19 больше не ожидается. В связи с этим в бюджетной программе, предназначенной для мероприятий по сдерживанию инфекции, образуется остаток, который предлагается перераспределить для покрытия ранее накопленных расходов.

После принятия решения Минздрав подготовит и подаст в Министерство финансов заявку на перераспределение ассигнований, а министр финансов в установленном порядке проинформирует Бюджетную и финансовую (налоговую) комиссию Сейма. Если комиссия в течение пяти рабочих дней не возразит, перераспределение будет осуществлено.

Проект распоряжения не повлияет на бюджетные рамки следующего года, и расходы будут покрыты из имеющихся государственных средств.

#коронавирус #вакцинация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

