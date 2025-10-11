«Для поддержания независимой медиа-среды важно усовершенствовать регулирование нормативных актов и обеспечить стабильное финансирование общественных СМИ», – уверены в Министерстве культуры. Это же самое ведомство, под руководством «прогрессивной» Агнесе Лаце, на днях представило правительству план повышения НДС для печатных изданий на русском с 5% до 21%.

Хороший у вас план, госпожа Лаце

На прошлой неделе Кабинет Министров рассмотрел План осуществления основных направлений медийной политики на 2025-27 гг. Его задача: «Обеспечить устойчивую, разнообразную, безопасную, качественную, стабильную, долгосрочную, независимую и свободную медиа-среду, в которой на национальном, региональном и местном уровнях создается качественный, соответствующий интересам латвийского общества и общей выгоде контент, сбалансированы интересы представителей отрасли, аудитория имеет доступ к независимой журналистике и заслуживающей доверия информации и навыки пользования ею».

В общем, за все хорошее. Есть, конечно, у нас несознательные пользователи, употребляющие «нелегальное содержание» – но их долю к 2027 году планируется сократить до 13%. Подразумевается, что через 2 года — 65% нелатышей будут воспринимать СМИ на государственном языке. Вообще же, в целом по стране в течение каждой недели общественные медиа, т.е. телевидение LTV, радио LR и интернет LSM, получат аудиторию в 80% населения страны. Серьезная заявка на успех!

А все потому, что возрастает доля использования альтернативных платформ. Скажем, листаете вы в трамвае свою ленту Facebook, опаньки — а там клип интересный. Снятый, между прочим, национальным телеканалом. Так и становятся, невзначай, аудиторией — нынче уже не требуется ежевечерний просмотр программы Panorāma в кругу семьи, новостной контент забрасывается в народ в режиме 24/7. Промывка мозгов – нон-стоп!

С особым упором на Латгалию

Известно, что в приграничных регионах на Востоке долгие годы слабо принимались и телевидение, и радио из Риги, но теперь предпринимаются недюжинные усилия, дабы пристегнуть «историческую латышскую землю», как гласит соответственный закон, к остальному государству.

Ко II полугодию 2027 года предполагается с помощью ежегодных 10 проектов «поддержать создание общественно значимой журналистики в медиа Латгалии», чтобы было «обеспечено разнообразие содержания».

В частности, в Даугавпилсе создана мультимедийная студия, для выпуска передач «информационно-аналитического, культурного и т.п. жанра, увеличивая доступность информации о происходящих в Латгалии процессах».

Обидели нищего, украли у него копеечку

Всякий раз, когда Ваш автор включает просмотр привычных стримеров, YouTube начинается с криков: «Bonusi! Bonusi!». Несмотря на то, что выбранный мною лидер общественных мнений вещает по-русски, к нему автоматически пристыковывается национально-ориентированная реклама. В данном случае пропагандируется проигрывать трудовые доходы в казино.

В Латвийской ассоциации вещающих организаций недовольны, и пишут Минкульту:

«Латвийские медиа уже долгое время находятся в условиях неравной конкуренции с зарегистрированными за рубежом медиа и платформами социальных сетей, так как установленные в Латвии ограничения рекламы распространяются только на зарегистрированные в Латвии медиа. В результате жителей Латвии достигает и такая реклама, которая в Латвии ограничена, а уплаченные в виде налогов и поступления утекают из Латвии, так как нашим коммерсантам размещать «запрещенную рекламу» не разрешается».

И вообще, констатируют представители электронных СМИ, «в плане недостает решений для укрепления коммерческих медиа», в то же время для оных «предусмотрены новые обязанности, для осуществления которых необходимы существенные инвестиции со стороны медийных предприятий».

Чего еще ждать русским газетам?

Но Минкульт, однако, не совсем сбросил со счетов частные СМИ. Ко II полугодию 2027 года, у нас в республике должны быть «разработаны нормативные акты размещения печатных медиа в местах розничной торговли». Обещают, что будет тем самым «увеличена доступность». Ну, посмотрим... По крайней мере, со стороны политиков известного крыла уже неоднократно закатывались истерики, мол, тут у нас одни только «криеви» продаются!

Ведомство А.Лаце не скрывает, что его цель — перевести СМИ нацменьшинств на государственный язык, сделав так, чтобы был «доступен контент на латышском языке в медиа, которые в основном создают контент на русском языке». Может, приплачивать будут? Хотя вряд ли.

Не оставлены втуне и старые песни о главном: «Усовершенствованы механизмы поддержки для увеличения удельного веса созданной в Латвии музыки в радиопрограммах».

Что это у нас в деньгах

На 2026 и 2027 годы предполагается ежегодно тратить на выполнение плана по СМИ — 66 674 633 евро. Уже упоминавшаяся Ассоциация в связи с этим предупреждает: «В случаях, когда общественному СМИ выделяется значительное финансирование, существенно превышающее оборот нескольких крупнейших латвийских частных медиа-групп вместе взятых, существует риск, что общественное СМИ получит доминирующее положение в ряде сегментов рынка».

При этом, напомним, господдержка позволяет «общественникам» не отвлекаться на привлечение рекламы. Но и без этих доходов дотационные медиа сумеют приобретать для себя наиболее интересные фильмы, шоу или трансляции спортивных состязаний.

Частники даже попытались наставить гос-СМИ на путь истинный: «Общественное медиа должно в первую очередь обеспечить создание контента в общественно значимых, но коммерчески нерентабельных сегментах. Например, в сфере просвещения общества, включения нацменьшинств в латышскую среду, обеспечения общественности культурной доступности, а также создания информационного и аналитического содержания».

В общем, как в золотые годы первоначального накопления, вы будьте скучными — а о развлекалочке позаботится приватный медиа-бизнес. Но так, увы, больше не будет. В правительстве поняли, что, дабы скармливать аудитории свою агитационную начинку, надо обеспечить и яркую, вкусную, приманку. Ведь в 2026 году нас ждут очередные парламентские выборы, и на них «Прогрессивные» надеются захватить власть.

На том же заседании правительства, А.Лаце представляла поправки к Закону об НДС. В отношении не только выходящих в Латвии газет на русском языке, но даже нотных изданий и гидрографических карт, необходимо ввести повышенный налог: «Чтобы укрепить сплоченность общества, опираясь на политику латышского языка, и способствовать снижению рисков национальной безопасности в нынешнем геополитическом контексте». Предполагается получить — 1 000 000 евро. Это целых 1,5% от того, что вольют в 2026 году в бездонную бочку медийных «общественников»!

НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ

В стране будут проводиться учения для журналистов, при которых представители Минобороны, МВД и Национального совета по электронным СМИ научат их трудиться «в условиях войны и конфликта», дабы «обеспечивать непрерывную деятельность медиа в кризисных ситуациях».