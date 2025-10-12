На заседании подкомиссии по всеобъемлющей государственной защите Комиссии по защите, внутренним делам и предотвращению коррупции Сейма во вторник, 14 октября, планируется обсудить результаты учений «Namejs 2025», согласно повестке дня заседания подкомиссии.

На заседании подкомиссии, которое начнется в 13:00, планируется обсудить участие и практическую готовность государства, местных самоуправлений и других гражданских институтов в учениях, а также достигнутые результаты и вызовы в рамках комплексной государственной обороны.

На заседание приглашены представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Союза местных самоуправлений Латвии, советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности.

В начале октября завершились организованные Национальными вооруженными силами (НВС) комплексные учения по национальной обороне «Namejs 2025», в которых приняли участие около 12 000 латвийских и союзных военнослужащих и резервистов.

В учениях, которые начались 2 сентября, приняли участие военнослужащие и резервисты из всех подразделений НВС, в том числе военнослужащие службы национальной обороны, военнослужащие резерва и военнослужащие вооруженных сил союзников.

В ходе учений отрабатывалось взаимодействие с Кризисным центром и Оперативным центром гражданской защиты, в том числе с Государственной канцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, государственными органами безопасности, несколькими муниципалитетами и коммерческими организациями, оказывая необходимую поддержку в целях государственной обороны, тем самым укрепляя всеобъемлющую систему государственной обороны в Латвии.

Учения организованы в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север». В них примут участие солдаты союзников из США, Эстонии и Литвы, штаб многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделение интеграции сил НАТО в Латвии, командование вооруженных сил Канады в Латвии.

В ходе учений НВС тесно сотрудничала с Объединенными силами реагирования (JEF), чтобы обеспечить своевременный мониторинг ситуации, принять меры сдерживания и укрепить общие возможности реагирования в Балтийском регионе. Сотрудничество подтверждает единство и готовность стран-членов JEF оперативно действовать в случае угрозы, а также способствует взаимной совместимости и совершенствованию оперативных процедур, отмечает НВС.

Цель комплексной системы национальной защиты – содействовать созданию системы планирования, координации и партнерства между государственными учреждениями, а также частным сектором, неправительственными организациями и населением в области выполнения функций, имеющих важное значение для государства. Практическая задача комплексной системы государственной защиты заключается в определении конкретных задач и роли каждого государственного учреждения в обеспечении государственной защиты, подчеркивает НВС.

Учения «Namejs» запланированы заранее и проводятся по всей Латвии с 2014 года.