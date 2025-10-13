Baltijas balss logotype
«Будто не в НАТО, а в СНГ»: Эдвин Шноре сравнивает Латвию с Финляндией 5 1955

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
press.lv
Изображение к статье: «Будто не в НАТО, а в СНГ»: Эдвин Шноре сравнивает Латвию с Финляндией

Депутат Сейма от Нацобъединения Эдвин Шноре в связи с появлением новости о том, что в августе этого года латвийский экспорт в США сократился на 8,7%, а российский увеличился на 5,1%, опубликовал на платформе "Х" пост.

В нем он комментирует видео, где показан визит президента Финляндии Александра Стубба в Белый дом и фрагмент его беседы с президентом США Доналдом Трампом.

"Радость смотреть на Финляндию, которая гордо рассказывает, что закрыла границу с Россией и вместо этого теперь увеличивает экономическое сотрудничество с США. Латвийское правительство делает наоборот - увеличивает экономическое сотрудничество с Россией. Как будто она (Латвия - Ред.) находится не в НАТО, а в СНГ", - говорится в твите.

Многие комментарии к этому посту выражают такие эмоции, что публиковать их здесь можно лишь в урезанном виде:

  • Sorry, но не надо пить из колодца гущу, латвийская экономика была и есть основана на российском экспорте! История с Финляндией - неадекватное сравнение! Кто-кто, но вы должны бы это понимать! Если 40-60% бизнеса было с Россией, который приносил прибыль, питание семьям, теперь отказываться от него - надо быть долбо...бом.

  • Полнейшие глупости. Идея основывать экономику на сотрудничестве с Россией - самоубийственна.

  • Финны молодцы. Но, кажется, грузовые перевозки по железной дороге через Вайниккалу не прекратились. До сих пор указано как исключение на сайте финской погранслужбы.

  • К тому же умудрились даже новую военно-стратегическую железнодорожную линию Rail Baltica отдать под фактическое управление Москвы.

  • Жополизы Силиня и Ринкевич сотрудничают с другим "товарищем". Им США до лампочки.

  • Ну, если в нашем новом правительстве какой-то вес будет иметь Авен (на что, увы, косвенно указывает и г-н Хелманис), а также Лембергс, Шкеле и Шлесерс, будет хуже, чем сейчас.

  • Финляндия сражалась в 39-40 годах и сражается и сейчас. У Финляндии не было 50-летнего оккупантского ига. У нас даже люстрации не было и много где правит homo sovjetikus.

  • Да, и по этой причине с первого дня войны у меня ощущение, что правительство моей страны не на моей стороне.

  • Почему Латвией до сих пор руководят пророссийские, промосковские, прокремлёвские популисты, а виноват Шлесерс?

  • 5-я колонна в Латвии сильнее, чем в Финляндии.

  • Нууу, дааа, Финляндия ведь не в ЕС, там можно...

  • Что с системой, где в России видят все наши перевозки по железной дороге? Это ведь измена, выдача гостайны, когда Нацобъединение заговорит об этом?

  • Экспорт велик потому, что экспортёры - предприятия, чьи владельцы - граждане России и Белоруссии. Это проблема.

  • М-да, ведь в Финляндии - националы, а в Латвии - "еноты" и их прислужники.

  • Кабинет Силини ещё и дотирует подразделение российской армии - LDZ Cargo.

  • Повёлся на политический театр? Трамп недавно ещё встречался с Путиным. А когда ср... ЕС уничтожил сельское хозяйство, это вас не интересует? Сколько вам, сброду, заплатили, чтобы ликвидировать латвийскую экономику, или будет военная свалка, а куда вы, министры, депутаты, чиновники побежите в час "Х"?

  • Радость смотреть на заброшенные торговые центры и пустые города вблизи границы, на заросшие строительные объекты и разрушенные портовые терминалы. Такова реальность Финляндии после закрытия границы с Россией. Добро пожаловать в кружок 30 европейских стран!

  • Латвия умеет делать ледоколы?

  • Иди ты... ! Финляндия после утраты своего нейтрального статуса, вступив в НАТО, в плане экономики идёт на дно, потому что была непосредственно связана с российским бизнесом.

  • В Латвии нет адекватных политиков, чтобы предложить альтернативу, и не надо брехать о патриотических взглядах, выбесивших всех! Вы, Нацобъединение, уже в глотке застряли со своими дебильными суждениями! Вы ничего не сделали на благо страны, только брешете! Вы жалкие брехуны! Закрой рот, Эдвин!

Оставить комментарий

(5)
  • lo gos
    lo gos
    13-го октября

    Вот из-за таких пидров Латвия на дне

    21
    1
  • Д
    Дед
    13-го октября

    Имея соседа РФ, Латвия могла и была достаточно процветающим государством, но благодаря этим наци-дебилам, фактически является исчезающим нищим государством. Они не патриоты, они нацисты. Патриоты хотят лучшей жизни для своей нации и Родины. Пример Венгрия. Нацисты ненавидят другие или другую национальность. Надеюсь латыши, когда то поймут разницу.

    33
    1
  • JM
    Jevgenijs Mezencevs
    13-го октября

    Чудак, которого до дикого зуда покусали русские вши, решил снова о себе напомнить, сравнив кер с пальцем. Если не разбираешься в экономике, то лучше промолчать- глядишь, за умного сойдёшь, хотя бы перед своими своими Шланго-партийцами.

    34
    1
  • А
    Андрей
    13-го октября

    А не тот ли это гражданин, который ругался на русский интерфейс сайта AirBaltic и которому его же сотоварищие (некто Иесалниекс, если не ошибаюсь) указали на то, что это из-за того, что в браузере Шнёре либо русский стоит в приоритете, либо он слишком много искал в гугле по-русски, а сайт AirBaltic эту особенность профиля смог учесть. Короче - Шнёре сам пользовался больше русским, чем латышским. На чём и погорел. Но нет - не унимается.... Мне думается всё просто - кто-то попросил его лоббировать разрыв экон.связей на российском направлении. А это значит, - чтобы усилить связи на другом направлении, где и работают бенефициары.
    Эдвиг - вроде большой мальчик уже.... А всё никак не может запоминить: "главное в следствии - не выйти на самого себя!"

    23
    2
  • А
    Андрей
    13-го октября

    А не тот ли это гражданин, которы

    4
    3
Читать все комментарии

