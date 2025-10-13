Депутат Сейма от Нацобъединения Эдвин Шноре в связи с появлением новости о том, что в августе этого года латвийский экспорт в США сократился на 8,7%, а российский увеличился на 5,1%, опубликовал на платформе "Х" пост.
В нем он комментирует видео, где показан визит президента Финляндии Александра Стубба в Белый дом и фрагмент его беседы с президентом США Доналдом Трампом.
"Радость смотреть на Финляндию, которая гордо рассказывает, что закрыла границу с Россией и вместо этого теперь увеличивает экономическое сотрудничество с США. Латвийское правительство делает наоборот - увеличивает экономическое сотрудничество с Россией. Как будто она (Латвия - Ред.) находится не в НАТО, а в СНГ", - говорится в твите.
Многие комментарии к этому посту выражают такие эмоции, что публиковать их здесь можно лишь в урезанном виде:
-
Sorry, но не надо пить из колодца гущу, латвийская экономика была и есть основана на российском экспорте! История с Финляндией - неадекватное сравнение! Кто-кто, но вы должны бы это понимать! Если 40-60% бизнеса было с Россией, который приносил прибыль, питание семьям, теперь отказываться от него - надо быть долбо...бом.
-
Полнейшие глупости. Идея основывать экономику на сотрудничестве с Россией - самоубийственна.
-
Финны молодцы. Но, кажется, грузовые перевозки по железной дороге через Вайниккалу не прекратились. До сих пор указано как исключение на сайте финской погранслужбы.
-
К тому же умудрились даже новую военно-стратегическую железнодорожную линию Rail Baltica отдать под фактическое управление Москвы.
-
Жополизы Силиня и Ринкевич сотрудничают с другим "товарищем". Им США до лампочки.
-
Ну, если в нашем новом правительстве какой-то вес будет иметь Авен (на что, увы, косвенно указывает и г-н Хелманис), а также Лембергс, Шкеле и Шлесерс, будет хуже, чем сейчас.
-
Финляндия сражалась в 39-40 годах и сражается и сейчас. У Финляндии не было 50-летнего оккупантского ига. У нас даже люстрации не было и много где правит homo sovjetikus.
-
Да, и по этой причине с первого дня войны у меня ощущение, что правительство моей страны не на моей стороне.
-
Почему Латвией до сих пор руководят пророссийские, промосковские, прокремлёвские популисты, а виноват Шлесерс?
-
5-я колонна в Латвии сильнее, чем в Финляндии.
-
Нууу, дааа, Финляндия ведь не в ЕС, там можно...
-
Что с системой, где в России видят все наши перевозки по железной дороге? Это ведь измена, выдача гостайны, когда Нацобъединение заговорит об этом?
-
Экспорт велик потому, что экспортёры - предприятия, чьи владельцы - граждане России и Белоруссии. Это проблема.
-
М-да, ведь в Финляндии - националы, а в Латвии - "еноты" и их прислужники.
-
Кабинет Силини ещё и дотирует подразделение российской армии - LDZ Cargo.
-
Повёлся на политический театр? Трамп недавно ещё встречался с Путиным. А когда ср... ЕС уничтожил сельское хозяйство, это вас не интересует? Сколько вам, сброду, заплатили, чтобы ликвидировать латвийскую экономику, или будет военная свалка, а куда вы, министры, депутаты, чиновники побежите в час "Х"?
-
Радость смотреть на заброшенные торговые центры и пустые города вблизи границы, на заросшие строительные объекты и разрушенные портовые терминалы. Такова реальность Финляндии после закрытия границы с Россией. Добро пожаловать в кружок 30 европейских стран!
-
Латвия умеет делать ледоколы?
-
Иди ты... ! Финляндия после утраты своего нейтрального статуса, вступив в НАТО, в плане экономики идёт на дно, потому что была непосредственно связана с российским бизнесом.
-
В Латвии нет адекватных политиков, чтобы предложить альтернативу, и не надо брехать о патриотических взглядах, выбесивших всех! Вы, Нацобъединение, уже в глотке застряли со своими дебильными суждениями! Вы ничего не сделали на благо страны, только брешете! Вы жалкие брехуны! Закрой рот, Эдвин!
Prieks skatīties uz Somiju, kas lepni stāsta, ka aiztaisījusi robežu ar Krieviju un tā vietā tagad palielina ekonomisko sadarbību ar ASV. Latvijas valdība dara pretējo - palielina ekonomisko sadarbību ar Krieviju. Tā it kā atrastos nevis NATO, bet NVS. pic.twitter.com/9HgMQQ8sLY— Edvīns Šnore (@EdvinsSnore) October 10, 2025
