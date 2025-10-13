Baltijas balss logotype
ЕС нашёл способ, как направить замороженные российские активы Украине - депутат от Латвии

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: ЕС нашёл способ, как направить замороженные российские активы Украине - депутат от Латвии

На данный момент, похоже, Европейский союз нашёл способ, как направить замороженные российские активы Украине, пострадавшей от войны, заявила в интервью LTV передаче «Утренняя панорама» в понедельник депутат Европейского парламента Инесе Вайдере (Новое единство), пишет ЛЕТА.

По словам политика, сейчас идёт работа над решением, в рамках которого около 160 миллиардов евро из замороженных средств будут предоставлены Украине в виде займа, который в будущем должен быть покрыт из российских репараций, которые Москва будет обязана выплатить после окончания войны.

В настоящее время основная проблема с утверждением такого решения заключается в том, что замороженные активы находятся в одной стране — Бельгии, которая стремится добиться такого механизма, при котором вся ответственность в случае возможных судебных исков не легла бы только на неё.

По оценке Вайдере, этот и подобные случаи подтверждают, что по критически важным вопросам Европа демонстрирует единство, и решения находят.

Как уже сообщалось, на неформальном саммите лидеров стран ЕС, прошедшем в начале октября в Копенгагене, не удалось добиться прогресса в переговорах о возможном использовании замороженных в Европе российских активов на сумму 140 миллиардов евро для оказания помощи Украине.

Бельгия потребовала, чтобы риски были распределены между всеми странами ЕС, а также чтобы был обеспечен правовой механизм защиты в случае претензий со стороны Москвы. Также Франция и Люксембург выразили обеспокоенность юридическими последствиями. Остальные лидеры в целом поддержали идею использования средств, но поручили Европейской комиссии разработать юридические и финансовые детали плана, чтобы вернуться к этому вопросу на одном из ближайших саммитов ЕС.

#война рф и украины #россия-евросоюз
(4)
  • П
    Процион
    13-го октября

    Как сегодня переобозначаются старые понятия. Не вор, а коррупционер. Не украденные деньги, а замороженные активы.

    35
    1
  • lo gos
    lo gos
    13-го октября

    Инесе Вайдере-Член КПСС с 1977 года, секретарь партийного комитета факультета Латвийского университета.

    35
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    13-го октября

    Жаль, что Европой управляют полные идиоты. Мало того, что целенаправленно уничтожается экономическая конкурентноспособность, так и подрывается и доверие к финансовой системе.

    45
    2
  • Е
    Ехидный
    13-го октября

    какие к хренам репарации Россия обязана выплатить !!! Путин уже однажды объяснял про уши от мертвого осла !!!

    41
    3
