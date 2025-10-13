Baltijas balss logotype
Красивая блондинка выходит из партии «Прогрессивные»

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Партия «Прогрессивные» приняла решение покинуть Элина Пинто, которая была кандидатом партии на последних выборах президента страны, сообщила партия.

Политическая сила сообщает, что в понедельник «Прогрессивные» получили заявление Пинто о выходе из партии. «Прогрессивные» отмечают, что с уважением принимают это решение и выражают благодарность Пинто за ее значительный вклад в развитие и представительство партии как в Латвии, так и на международном уровне.

В своем посте в социальных сетях Пинто объясняет, что это решение не было внезапным или легким. «Я приняла его, взвесив человеческие ценности, а также направления развития партии, в том числе в регионах Латвии», — заявляет Пинто.

Она выражает благодарность членам партии за полученный опыт, отмечая, что самым ценным для нее была поддержка, которую она получила в это время от людей по всей Латвии и за ее пределами. «Это укрепило мою убежденность в том, что и вне партии нужно продолжать работу для более гуманной, зеленой, честной, европейской и безопасной Латвии», — говорит Пинто.

Как заявила Пинто агентству LETA, она продолжит «работу, близкую сердцу, в Латвии и на благо Латвии, независимо от партийной принадлежности».

Пинто с 2024 года была членом правления партии и уполномоченным представителем в Европейской зеленой партии. По мнению «Прогрессивных», ее профессиональный опыт, международное понимание и активное участие в формировании политики партии помогли укрепить видимость и голос «Прогрессивных» в Европе.

Как уже сообщалось, Пинто была кандидатом от «Прогрессивных» на последних выборах президента страны, а также лидером списка «Прогрессивных» на выборах в Европейский парламент в 2024 году, но не была избрана.

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    13-го октября

    Какой толк мужикам от этой блондинки и пусть даже красивой? Пусть она пользу приносит где нибудь подальше от Латвии со своей ,,парнем,,,И чем дальше -тем лучше ..И зелёную повестку прихватит заодно...👽😈

    12
    2
  • AE
    Al Ekses
    13-го октября

    Раз уж дали такое заглавие статьи, то могли бы и приложить фотографию «красивой блондинки».

    11
    3

