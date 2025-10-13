Политическая сила сообщает, что в понедельник «Прогрессивные» получили заявление Пинто о выходе из партии. «Прогрессивные» отмечают, что с уважением принимают это решение и выражают благодарность Пинто за ее значительный вклад в развитие и представительство партии как в Латвии, так и на международном уровне.

В своем посте в социальных сетях Пинто объясняет, что это решение не было внезапным или легким. «Я приняла его, взвесив человеческие ценности, а также направления развития партии, в том числе в регионах Латвии», — заявляет Пинто.

Она выражает благодарность членам партии за полученный опыт, отмечая, что самым ценным для нее была поддержка, которую она получила в это время от людей по всей Латвии и за ее пределами. «Это укрепило мою убежденность в том, что и вне партии нужно продолжать работу для более гуманной, зеленой, честной, европейской и безопасной Латвии», — говорит Пинто.

Как заявила Пинто агентству LETA, она продолжит «работу, близкую сердцу, в Латвии и на благо Латвии, независимо от партийной принадлежности».

Пинто с 2024 года была членом правления партии и уполномоченным представителем в Европейской зеленой партии. По мнению «Прогрессивных», ее профессиональный опыт, международное понимание и активное участие в формировании политики партии помогли укрепить видимость и голос «Прогрессивных» в Европе.

Как уже сообщалось, Пинто была кандидатом от «Прогрессивных» на последних выборах президента страны, а также лидером списка «Прогрессивных» на выборах в Европейский парламент в 2024 году, но не была избрана.