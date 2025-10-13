Baltijas balss logotype
Латвийский павильон на «Expo» в Японии посетили почти миллион человек

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский павильон на «Expo» в Японии посетили почти миллион человек
ФОТО: пресс-фото

В понедельник в японском городе Осака завершилась международная выставка «Expo», которая проходила на протяжении шести месяцев. Латвия и Литва участвовали в ней с единым Балтийским павильоном. «Это самое успешное участие Латвии в “Expo” на сегодняшний день», – заявила в интервью передаче «900 секунд» (TV3) генеральный комиссар Балтийского павильона Ласма Лидака.

За полгода павильон Латвии и Литвы посетили почти миллион человек.

«Это способ повысить узнаваемость. Япония – важный партнёр для сотрудничества, и это сотрудничество необходимо развивать. “Expo” – место, где можно представить нашу страну», – добавила Лидака.

Международные выставки «Expo» проходят раз в пять лет, и в этот раз её принимал японский город Осака. Уже сама территория выставки впечатляет – павильоны всех стран были размещены на искусственном острове площадью 155 гектаров в Осакском заливе. Центральным объектом стала круговая конструкция длиной 2 километра – крупнейшее деревянное сооружение в мире на данный момент.

TV3

#внешняя политика
Видео