На прошлой неделе было объявлено, что кандидат в муниципальный совет Таллина от оппозиционной Центристской партии Ольга Иванова организует встречу представителей всех трёх стран Балтии, чтобы обсудить положение русскоязычного населения в Эстонии, Латвии и Литве.

Одним из приглашённых участников был и Росликов. Иванова ранее рассказала, что идея встречи возникла именно во время разговора с ним. Из Литвы на мероприятие был приглашён Антанас Кандротас.

В понедельник днём Росликов сообщил в Facebook, что направлялся на встречу с коллегами, когда его остановила эстонская полиция. По его словам, сотрудники правоохранительных органов сообщили ему, что ему запрещён въезд в страну.

«Сейчас мы едем в полицейский участок, будем разбираться в этой ситуации», — сказал он в видеозаписи.

Согласно данным Министерства внутренних дел Эстонии, Росликову запрещён въезд в страну до 20 октября. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что их сотрудники задержали политика и проверили его документы. Поскольку он не имел права въезжать в Эстонию, его отправили обратно в Латвию.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил в эфире общественной телерадиокомпании ERR, что решение было принято на основании оценки риска, связанного с деятельностью политика. «Если кто-то приезжает с дурными намерениями, особенно с целью поддержать агрессию России, ему здесь не место. Особенно в предвыборную неделю, в такое чувствительное время. Думаю, это конкретный пример для всех», — подчеркнул министр.

Латвийское телевидение сообщило, что аналогичные временные запреты на въезд в Эстонию получили и другие депутаты от партии «Стабильности» — Светлана Чулкова, Наталья Марченко-Йодко и Игорь Юдин.

Ранее, летом Служба госбезопасности (СГБ) Латвии задержала и допросила Росликова, а также провела следственные действия в четырёх объектах, связанных с ним.

В середине сентября в рамках того же уголовного процесса СГБ провела обыск в автомобиле и жилище Рослякова.