Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийского политика опять задержали. На этот раз в Эстонии 1 1333

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвийского политика опять задержали. На этот раз в Эстонии

Полиция Эстонии задержала депутата Рижской думы Алексея Росликова (партия «Стабильности») и отправила его обратно в Латвию, сообщает газета Postimees.

На прошлой неделе было объявлено, что кандидат в муниципальный совет Таллина от оппозиционной Центристской партии Ольга Иванова организует встречу представителей всех трёх стран Балтии, чтобы обсудить положение русскоязычного населения в Эстонии, Латвии и Литве.

Одним из приглашённых участников был и Росликов. Иванова ранее рассказала, что идея встречи возникла именно во время разговора с ним. Из Литвы на мероприятие был приглашён Антанас Кандротас.

В понедельник днём Росликов сообщил в Facebook, что направлялся на встречу с коллегами, когда его остановила эстонская полиция. По его словам, сотрудники правоохранительных органов сообщили ему, что ему запрещён въезд в страну.

«Сейчас мы едем в полицейский участок, будем разбираться в этой ситуации», — сказал он в видеозаписи.

Согласно данным Министерства внутренних дел Эстонии, Росликову запрещён въезд в страну до 20 октября. В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что их сотрудники задержали политика и проверили его документы. Поскольку он не имел права въезжать в Эстонию, его отправили обратно в Латвию.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил в эфире общественной телерадиокомпании ERR, что решение было принято на основании оценки риска, связанного с деятельностью политика. «Если кто-то приезжает с дурными намерениями, особенно с целью поддержать агрессию России, ему здесь не место. Особенно в предвыборную неделю, в такое чувствительное время. Думаю, это конкретный пример для всех», — подчеркнул министр.

Латвийское телевидение сообщило, что аналогичные временные запреты на въезд в Эстонию получили и другие депутаты от партии «Стабильности» — Светлана Чулкова, Наталья Марченко-Йодко и Игорь Юдин.

Ранее, летом Служба госбезопасности (СГБ) Латвии задержала и допросила Росликова, а также провела следственные действия в четырёх объектах, связанных с ним.

В середине сентября в рамках того же уголовного процесса СГБ провела обыск в автомобиле и жилище Рослякова.

Читайте нас также:
#полиция #эстония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
2
0
5

Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    14-го октября

    Странно какую опасность он представляет- русские избиратели за него не голосуют, русские чтобы лизнуть одно место, голосуют за разные латвияс цельши, т.е. дзинтарсов в надежде, а вдруг за своих примут, еле в сейм прошёл и в рискую думу.

    0
    4

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

После всей жизни в Латвии придётся уезжать. Без семейных связей граждане РФ не получат ВНЖ
Изображение к статье: После всей жизни в Латвии придётся уезжать. Без семейных связей граждане РФ не получат ВНЖ
Отдельные представители власти Латвии готовят тайные поправки к бюджету-2026
Изображение к статье: Отдельные представители власти Латвии готовят тайные поправки к бюджету-2026 Эксклюзив!
Полтысячи граждан России решили жить в Латвии без ВНЖ
Изображение к статье: Полтысячи граждан России решили жить в Латвии без ВНЖ
Красивая блондинка выходит из партии «Прогрессивные»
Изображение к статье: Красивая блондинка выходит из партии «Прогрессивные»
Изображение к статье: Силиня о «некоторых партиях» : все ли они сделали для нашей безопасности
Силиня о «некоторых партиях» : все ли они сделали для нашей безопасности 1 347
Изображение к статье: У СГД есть новости по налогам: плохая и не очень
У СГД есть новости по налогам: плохая и не очень 3080
Изображение к статье: Латвийский павильон на «Expo» в Японии посетили почти миллион человек
Латвийский павильон на «Expo» в Японии посетили почти миллион человек 226
Изображение к статье: Сообщения о планах массовой эвакуации в странах Балтии преувеличены - министерство
Сообщения о планах массовой эвакуации в странах Балтии преувеличены - министерство 928

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 10
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 32
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 79
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 79
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 22
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 33
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 10
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 32
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 79

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео