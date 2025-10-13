Baltijas balss logotype
Смотрят сквозь пальцы: почему автобусы по-прежнему курсируют в страны-агрессоры? 5 924

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: Смотрят сквозь пальцы: почему автобусы по-прежнему курсируют в страны-агрессоры?

8 октября Кабинет министров постановил, что с 1 ноября этого года по 31 октября 2026 года туристическим автобусам будет запрещено пересекать латвийско-белорусскую и латвийско-российскую границы через пункты пропуска Патерниеки, Гребнево и Терехово. Однако на регулярные пассажирские рейсы в страны-агрессоры правительство смотрит сквозь пальцы, пишет Tv3.lv.

В туристических целях ездить в эти страны нельзя, а к родственникам - можно. Те, кто хочет навестить своих родственников или друзей, могут купить билет и доехать, например, до Санкт-Петербурга.

В Министерстве сообщения порталу tv3.lv пояснили, что туристические поездки представляют больше угроз для безопасности государства, чем регулярные рейсы. Министерство также отмечает, что с 1 марта 2024 года, когда в Литве вступил в силу запрет на пересечение литовско-белорусской границы на автобусах, совершающих нерегулярные рейсы, поток таких автобусов через Патерниеки значительно увеличился.

"Интенсивно происходят нерегулярные пассажирские перевозки автобусами между Молдовой и Россией, которые следуют транзитом через территорию Латвии, пересекая внешнюю границу государства в пунктах Терехово и Гребнево. Одновременно Государственная пограничная охрана продолжает фиксировать случаи незаконного пересечения латвийско-белорусской границы или попытки такого пересечения, при этом наблюдается тенденция к росту их количества. Все эти обстоятельства обостряют ситуацию с безопасностью в приграничных регионах, включая угрозы нелегальной миграции и вербовки. В результате создается серьезная нагрузка на сотрудников компетентных учреждений и снижается пропускная способность пунктов", - отметили в министерстве.

Минсообщения также подчеркивает, что перевозчики, выполняющие регулярные рейсы, обязаны сами оценивать риски безопасности и проверять наличие действительных проездных документов у пассажиров.

#латвия-россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • З
    Злой
    13-го октября

    Поедем через Эстонию, через Польшу, на худой конец полетим через Турцию, лично я уже из- за дури местных перестал покупать латвийский товар, одежду, электронику , даже зонтик покупаю в зарубежных магазинах или интернет магазинах не латвийских.

    21
    2
  • ДП
    Дарья Павловна
    Злой
    13-го октября

    Через Польшу - это в Беларусь? Есть рейсы из Белграда, если кому удобнее из Европы. через Турцию реально большой крюк, да и аэропорт Стамбула - это бардак и частые задержки рейсов

    8
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го октября

    Сочетание мечтательности с идиотизмом порождает жуткие законотворческие химеры.

    18
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го октября

    Редакция ВВ.LV вы провокаторы, подстрекатели. Надо объяснять почему?

    10
    1
  • NB
    Nose Bose
    13-го октября

    чего обалдели совсем? У многих родня по обе стороны границы. Лучше бы эту энергию да на медицину

    31
    1
Читать все комментарии

