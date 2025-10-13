Baltijas balss logotype
Сообщения о планах массовой эвакуации в странах Балтии преувеличены - министерство

Политика
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сообщения о планах массовой эвакуации в странах Балтии преувеличены - министерство

В минувшие выходные появились две важные новости, касающиеся безопасности нашего региона. Вечером в пятницу на российской стороне недалеко от границы с Эстонией пограничники заметили более активное передвижение военных, чем обычно. Одновременно с этим в зарубежных СМИ появились заголовки о том, что "Латвия, Литва и Эстония всерьёз готовятся к массовой эвакуации граждан из-за российской агрессии".

Однако сообщение о планах массовой эвакуации "не совсем корректно", пояснила в интервью передаче «900 секунд» (TV3) директор Департамента военно-общественных отношений Министерства обороны Гуна Гаврилко.

"Учения по эвакуации в трёх странах Балтии проходят с первого российского вторжения в Украину — с 2014 года. Все эти годы мы активно отрабатываем в учениях сценарии, при которых угроза исходит от России и Беларуси, и в случае реального нападения нам необходимо эвакуировать проживающих в приграничных районах", — пояснила Гаврилко.

По её словам, иностранные СМИ ссылаются на недавние учения в Литве, которые действительно были масштабнее прежних.

"Заголовок немного скандализирован. Эти учения в Литве были запланированы. Это не что-то внезапное", — добавила Гаврилко.

Комментируя же появление вооружённых российских военных у границы с Эстонией, представитель Минобороны отметила, что это особый случай.

"Мы связались с эстонскими коллегами, и они указали, что это специфическая ситуация. На юго-востоке Эстонии есть дорога, пересекающая территорию России. Эстонцы имеют право ездить по ней, не останавливаясь. Недалеко от этой дороги были замечены семь вооружённых сотрудников российских служб. Чтобы избежать возможных инцидентов, эстонцы закрыли этот участок дороги", — рассказала Гаврилко.

Министерство также получило от эстонских коллег сообщение о том, что тревожных оснований нет, и ситуация находится под наблюдением.

ТВ3

#война рф и украины #латвия-россия
Оставить комментарий

Видео