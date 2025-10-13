Оппозиции не удалось продолжить «срывать кворум» – на последнем пленарном заседании правящие оказались в большинстве. Из депутатов, входящих в правящую коалицию, отсутствовал только один — Андрис Вилкс из Союза зеленых и крестьян.

Депутаты пришли на работу

Напомним: около недели назад оппозиционные депутаты, воспользовавшись тем, что у правящих не хватало 6 депутатов, вытащили электронные карточки для голосования и в парламенте не было кворума, то есть было всего 46 депутатов при минимально необходимых 50-ти.

Таким образом, оппозиция хотела помешать принятию нового закона «О загрязнении».

Кстати, это уже была вторая попытка оппозиции заблокировать принятие данного закона, который нам по существу навязан Брюсселем — законопроект подготовлен на основании директивы ЕС о регулировании работу системы торговли квотами на выбросы (ETS) и системы торговли квотами на выбросы в сфере недвижимости, транспорта и других секторах (ETS2).

Оппозиция считает, что данный законопроект, подготовленный в рамках «зеленого курса» губительно отразиться на латвийской экономике и приведет к удорожанию топлива и не только.

Тем не менее вчера, с третьей попытки правящим удалось обеспечить кворум при рассмотрении этого законопроекта и он в итоге был принят. Это позволит избежать огромных штрафов, которые бы получила Латвия от ЕС за отказ внедрить директиву.

Декларация заменит конвенцию?

Впрочем, это событие померкло на фоне продолжающейся эпопеи вокруг выхода Латвии из пресловутой Стамбульской конвенции.

Чтобы избежать обвинений в нежелании бороться с насилием в семье, авторы законопроекта о выходе Латвии из данной конвенции — депутаты Национального объединения и Объединенного списка – подготовили альтернативу или в какой-то степени замену Стамбульской конвенции. А именно – «Декларацию о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и насилия в семье».

В документе содержится и поручение правительству подготовить специальный закон о предотвращении насилия в отношении женщин и насилия в семье, а также об ответственности за применения насилия.

Напомним, что сейчас в комиссии Сейма по иностранным делам рассматривается оппозиционный законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Эту инициативу поддержали и входящие в правящую коалицию «зеленые крестьяне». Примечательно, что «зеленые крестьяне» поставили свои подписи и под Декларацией, которая вчера появилась в повестке дня пленарного заседания Сейма.

Против этого документа, как и ожидалось, выступили горячие сторонники сохранения Стамбульской конвенции — депутаты фракции «Прогрессивные».

Что наша жизнь? Игра!

«Возможно, у нас серьезная ситуация. Здесь мы имеем дело с политической амнезией в этом парламенте. Отдельные депутаты подали декларацию. Итак, цитирую: «Декларация о предотвращении и искоренении насилия в отношении женщин и насилия в семье». И, возможно, эти депутаты забыли, что два года назад в этом же зале Сейма мы голосовали в парламенте и приняли Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье (Стамбульская конвенция — прим. «СЕГОДНЯ») — практически с одноименным, и почти идентичным документом», – заявил глава фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваев.

Он продолжил: «Представители фракции Национального объединения и Объединенного списка всегда очень заботятся о внешней политике Латвии. Для меня же более чем очевидно, что если вы решите денонсировать Стамбульскую конвенцию, то международная репутация Латвии окончательно пострадает, и вы не сможете ее отмыть подобными законопроектами.

На мой взгляд, депутаты Сейма сейчас все больше начинают заниматься нивелированием политики. Видя все это, я не удивляюсь низкому уровню доверия общества к Сейму. Все это стало игрой, в которой в итоге пострадают наименее защищенные группы общества».

«И я понимаю, что для части депутатов причина этого – обеспокоенность возможностью быть переизбранным в следующем году. Еще одной части депутатов сложно найти другие вопросы, на основе которых пытаться расколоть наше общество. Однако, на мой взгляд, происходящее здесь не является государственным подходом. В этом документе, который нам здесь предлагается, не отражается забота о населении. Единственное, что я вижу там – это забота политиков о самих себе. Я призываю Сейм отклонить его и не рассматривать ни на одном из последующих заседаний», – заявил Андрис Шуваев.

Оппонируя ему, депутат Наурис Пунтулис (Национальное объединение) указал на то, что Декларация как раз покажет решимость парламента бороться с любыми проявлениями насилия в семье.

Мирись-мирись и больше не дерись

Тем временем «Новое Единство» ищет путь к примирению с взбрыкнувшими «зелеными крестьянами».

Поскольку Декларация относилась к так называемому постоянному вопросу, то из-за возражений тех же «прогрессивных», документ не удалось начать рассматривать по существу прямо на вчерашнем заседании. В связи с этим, согласно Закону о регламенте работы Сейма, депутаты должны были решить, готовы ли они рассматривать Декларацию на следующем пленарном заседании.

Любопытно, что против проголосовали только… «прогрессивные». Депутаты от «Нового Единства» неожиданно поддержали рассмотрение документа на следующем заседании, хотя они тоже вместе с «прогрессивными» поддерживают «сохранение» в Латвии Стамбульской конвенции.

Почему же депутаты от премьерской партии так поступили? Судя по всему, они хотели дать сигнал прежде всего «зеленым крестьянам», что готовы на компромисс. А именно: они поддерживают принятие Декларации, а «зеленые крестьяне» «взамен» или не голосуют за выход Латвии из Стамбульской конвенции, или делают все, чтобы это решение не было принято до утверждения Сеймом бюджета-2026. Скоро мы узнаем, сработает ли эта тактика.