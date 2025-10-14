Несмотря на разногласия между правительственными партиями, принятие бюджета этого года не находится под угрозой. Так утверждают политики, пишут общественные СМИ.

С точки зрения дисциплины голосования проблем тоже не будет, несмотря на то, что целых две недели подряд этой осенью позиционные депутаты не могли обеспечить большинство в голосовании по отдельным вопросам. Но если в правительстве особых проблем с принятием госбюджета на следующий год нет, таковые теоретически могут возникнуть в парламенте.

Совсем недавно Сейму потребовались целые три попытки, чтобы принять законопроект "О загрязнении", при голосовании по которому оппозиция дважды сорвала кворум. Министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") уверен, что с бюджетом этого не произойдет - необходимые голоса будут собраны.

"Нет больших сомнений на самом деле в этот раз, поскольку бюджет имеет две очень важные составляющие без политической борьбы и конкуренции. Вторая - это составляющая безопасности, основной смысл которой, мне кажется, депутаты Сейма тоже понимают", - заявил министр.

Если в последние годы рассмотрение бюджета в Сейме зачастую было в большей степени техническим процессом, при котором отклонялось абсолютное большинство предложений оппозиции, то в этом году ситуация может быть не такой однозначной. Союз зеленых и крестьян (СЗК) обязался и сам подать дополнительные предложения, и не исключает, что поддержит идеи оппозиции.

"В прошлом году предложения оппозиции от всех фракций были поддержаны. Не исключаю, что и в этом году может быть такая ситуация. Это мы сможем решить в процессе", - заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Это, возможно, может раскачать и без того шаткую коалицию. На вопрос, есть ли, по мнению "Прогрессивных", будущее у этой коалиции после принятия бюджета, руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев ответил: "Я думаю, что никто не даст совершенно четкого ответа на этот вопрос. И с моей точки зрения в данный момент это политический контекст, достаточно насыщенный в отношении и так называемой Стамбульской конвенции, и бюджета. Выполним эти две задачи, а потом будем смотреть дальше".