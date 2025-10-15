Итак, после соответствующего решения Центральной избирательной комиссии в Латвии начался сбор подписей против возможной приватизации стратегически важных предприятий. Инициатором сбора подписей за референдум стала партия "Латвия на первом месте", которая и предложила гражданам ЛР подписаться за то, чтобы дополнить Сатверсме следующей статьей: "Только и единственно Сейм может принять решение об отчуждении значимых для народного хозяйства Латвии объектов собственности, которыми являются государственное акционерное общество «Латвияс дзелзцельш», акционерное общество «Латвияс Валстс межи», акционерное общество «Латвэнерго», акционерное общество «Sadales tīkls», акционерное общество «Augstsprieguma tīkls», государственное акционерное общество «Starptautiskā lidosta «Rīga» и государственное акционерное общество «Latvijas gaisa satiksme». Решение Сейма об отчуждении значимых для народного хозяйства Латвии объектов собственности принимается на заседании, в котором участвует по меньшей мере две трети членов Сейма, и для утверждения необходимо большинство в две трети голосов присутствующих депутатов ".

Подписаться можно на портале «Latvija.lv», а также в местах сбора подписей в муниципалитетах.

Выполнима ли эта миссия? Отметим: чтобы Сейм рассмотрел данную поправку в Конституцию или чтобы был назначен референдум по этой поправки, на данном этапе необходимо собрать не менее 10% подписей граждан ЛР от числа имеющих право голоса, то есть необходимо собрать подписи порядка 155 тысяч граждан ЛР.

До сих пор все попытки запустить референдум по тем или иным вопросам проваливались, поскольку не удавалось собрать даже половину от этих 155 тысяч подписей. Как будет на сей раз? Сбор подписей продлится практически год, то есть до 14-го октября 2026-го года.