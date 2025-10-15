Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции 1 529

Политика
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Народ остановит приватизацию? Начался сбор подписей за поправку к Конституции

Чтобы состоялся референдум, необходимо собрать около 155 тысяч подписей.

Итак, после соответствующего решения Центральной избирательной комиссии в Латвии начался сбор подписей против возможной приватизации стратегически важных предприятий. Инициатором сбора подписей за референдум стала партия "Латвия на первом месте", которая и предложила гражданам ЛР подписаться за то, чтобы дополнить Сатверсме следующей статьей: "Только и единственно Сейм может принять решение об отчуждении значимых для народного хозяйства Латвии объектов собственности, которыми являются государственное акционерное общество «Латвияс дзелзцельш», акционерное общество «Латвияс Валстс межи», акционерное общество «Латвэнерго», акционерное общество «Sadales tīkls», акционерное общество «Augstsprieguma tīkls», государственное акционерное общество «Starptautiskā lidosta «Rīga» и государственное акционерное общество «Latvijas gaisa satiksme». Решение Сейма об отчуждении значимых для народного хозяйства Латвии объектов собственности принимается на заседании, в котором участвует по меньшей мере две трети членов Сейма, и для утверждения необходимо большинство в две трети голосов присутствующих депутатов ".

Подписаться можно на портале «Latvija.lv», а также в местах сбора подписей в муниципалитетах.

Выполнима ли эта миссия? Отметим: чтобы Сейм рассмотрел данную поправку в Конституцию или чтобы был назначен референдум по этой поправки, на данном этапе необходимо собрать не менее 10% подписей граждан ЛР от числа имеющих право голоса, то есть необходимо собрать подписи порядка 155 тысяч граждан ЛР.

До сих пор все попытки запустить референдум по тем или иным вопросам проваливались, поскольку не удавалось собрать даже половину от этих 155 тысяч подписей. Как будет на сей раз? Сбор подписей продлится практически год, то есть до 14-го октября 2026-го года.

Читайте нас также:
#референдум
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    16-го октября

    Провалится и эта попытка. Для того и подняли количество подписей более чем в 15 раз, чтобы их число стало недостижимым, а референдумы тем самым заблокированы.

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Министр юстиции предупредила: отказ от конвенции приравняет Латвию к России
Изображение к статье: Министр юстиции предупредила: отказ от конвенции приравняет Латвию к России
Заседание Рижской думы длилось почти 15 часов
Изображение к статье: Заседание Рижской думы длилось почти 15 часов
Изображение к статье: Все, что нажито непосильным трудом – министр финансов А.Ашераденс передает проект госбюджета ЛР спикеру Сейма Д.Миерине. Эксклюзив!
«Очень хороший» бюджет: политики пока не готовы губить правительство Силини 3 350
Изображение к статье: В странах ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром
В странах ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром 1 2463
Изображение к статье: В Сейме лежит предложение сохранить выдачу ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости
В Сейме лежит предложение сохранить выдачу ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости 1 717
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 3 3466

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 32
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 182
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 52
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 78
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 494
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 36
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 32
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 182
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео