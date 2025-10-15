Бюджетная и финансовая (налоговая) комиссия Сейма в среду во втором и окончательном чтении поддержала поправки к закону о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые автомобили предприятий, согласно которым при временной приостановке регистрации транспортного средства номерные знаки сдавать не потребуется, пишет LETA.

Законопроект рассматривался в срочном порядке.

Как сообщили в Министерстве финансов, одобренные правительством поправки снизят административную нагрузку и сделают процессы, связанные с приостановкой регистрации транспортных средств, более удобными и прозрачными.

Законопроект предусматривает отмену требования сдачи номерных знаков при временной приостановке регистрации транспортного средства. В будущем эта процедура будет происходить в электронном виде, а Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) будет предоставлять услугу без необходимости физической сдачи номерных знаков.

Планируемые изменения основаны на ранее принятых правилах Кабинета министров, согласно которым с 1 ноября 2025 года приостановка регистрации транспортного средства будет происходить в электронном формате без сдачи номерных знаков.

Минфин поясняет, что эти изменения соответствуют требованиям закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств и необходимы для того, чтобы вступление закона в силу совпало с изменениями в соответствующих правилах.

Также в качестве одного из исключений из объектов налогообложения налогом на эксплуатацию транспортных средств будет определён электросамокат.

Кроме того, планируется ввести новое освобождение от налога на легковые автомобили предприятий. Оно будет применяться к торговцам транспортными средствами сроком на два месяца для легковых автомобилей возрастом до десяти лет, предназначенных для продажи, при их первичной регистрации в Латвии.

В настоящее время закон о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые автомобили предприятий предусматривает освобождение от налога для лиц с инвалидностью в отношении легковых автомобилей категории M1, мотоциклов, трициклов и квадрициклов. Комиссия во втором чтении поддержала предложение Минфина распространить это освобождение также на транспортные средства категории N1 — лёгкие грузовики полной массой до 3500 килограммов, которые используются лицами с инвалидностью.

Также Бюджетная комиссия поддержала предложение Минфина о введении нового вида освобождения от налога на эксплуатацию транспортного средства для семей, в которых есть лица с инвалидностью I или II группы и которым решением Органы опеки назначен опекун. Предполагается, что это освобождение вступит в силу с 1 января следующего года.