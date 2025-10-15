В комиссии Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и предотвращения коррупции в настоящее время не находит поддержки предложение по законопроекту об иммиграции, которое предусматривает сохранение выдачи временных видов на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые инвестировали в экономику Латвии, приобретая недвижимость.

Сегодня комиссия продолжила работу над законопроектом об иммиграции, который готовится ко второму чтению. Комиссия получила 179 предложений по законопроекту, но во время сегодняшнего заседания не успела рассмотреть все предложения.

Предложение Латвийской ассоциации сделок с недвижимостью, необходимость которого поддержало также Министерство экономики (МЭ), заключалось в том, чтобы включить норму, согласно которой иностранный гражданин имеет право запросить ВНЖ на срок до пяти лет, если он приобрел и владеет одним объектом недвижимости в Риге, Юрмале, Икшкиле или Саулкрастях, либо в Адажском, Кекавском, Марупском, Олайнском или Саласпилсском районе, либо в Гаркальнском, Ропажском, Саулкрастском, Стопиньском или в Тинужу, приобрел и владеет одним объектом недвижимости (за исключением случаев, когда объект недвижимости представляет собой незастроенный земельный участок), стоимость которого составляет не менее 250 000 евро, или за пределами указанных административных территорий - не более двух объектов недвижимости, общая стоимость которых составляет не менее 250 000 евро.

Согласно этому предложению, запрос на получение ВНЖ может быть подан, если одновременно выполняются несколько условий. Например, у иностранца нет задолженности по уплате налога на недвижимое имущество, недвижимое имущество приобретено в Латвии или в государстве-члене Европейского Союза (ЕС), государства Европейской экономической зоны или Швейцарии, у зарегистрированного юридического лица, которое является налогоплательщиком в Латвии, или физического лица, которое является гражданином Латвии, негражданином Латвии, гражданином ЕС или иностранцем, проживающим в Латвии с действительным видом на жительство.

Также, например, было предложено предусмотреть условие, что кадастровая стоимость недвижимого имущества на момент его приобретения не может быть менее 80 000 евро. При подаче заявления на получение первого ВНЖ иностранец должен был бы уплатить в государственный бюджет 5 % от стоимости недвижимости.

Латвийская ассоциация по сделкам с недвижимостью в комиссии аргументировала, что в настоящее время граждане России и Беларуси исключены из выдачи ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости, однако есть инвесторы из других стран, которые прошли проверки безопасности.

Представители EM в комиссии указали, что в министерство также обратились девелоперы недвижимости, кроме того, большой интерес к такому виду ВНЖ проявили США и Израиль. В связи с этим EM считает, что нет оснований закрывать эту возможность, мешая развитию рынка и экономики.

Депутаты пока не захотели формировать предложение комиссии, но договорились, что если EM сможет договориться с правительством, то представит предложение на третье чтение.

Как уже сообщалось, законопроект был представлен в Сейме еще в 2022 году. Заместитель государственного секретаря Министерства внутренних дел Вилнис Витолиньш ранее успокоил, что, не приняв его сразу, не возникнет критической ситуации, поскольку действующий закон работает и в целом отвечает на повседневные вопросы.

Витолиньш ранее обратил внимание комиссии на то, что в этом законопроекте не затронуты вопросы, касающиеся граждан России и Беларуси. Министерство предлагает разработать отдельный законопроект специально для граждан этих стран. Он сообщил, что такой законопроект уже подготовлен, но его еще необходимо доработать, и для его продвижения необходимо концептуальное решение, а именно, его можно продвигать через правительство, либо комиссия Сейма может продвигать его как свое предложение.

Законопроект разработан с целью создания сбалансированной и отвечающей интересам Латвии системы въезда и пребывания иностранцев, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Законопроект объединяет действующий Закон об иммиграции и Закон «О статусе постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике», а также исключены нормы, касающиеся въезда и пребывания в Латвии граждан государств-членов ЕС, стран Европейской экономической зоны и Швейцарской Конфедерации и членов их семей, включив эти положения в отдельный законопроект.

Законопроект предлагает внести ряд изменений, например, в законопроект добавлено ускоренное рассмотрение заявлений на получение долгосрочной визы.

В области разрешений на проживание предусмотрено несколько существенных отличий от действующих в настоящее время нормативных актов. Например, предусмотрено выдавать только один вид постоянного вида на жительство, предоставляя статус постоянного резидента ЕС в соответствии с директивой Совета Европы.

В дополнение к правам, установленным действующим Законом об иммиграции, предусматривается обработка данных в соответствии с целями закона, чтобы обеспечить защиту государственных интересов, общественного порядка, здоровья и экономических интересов государства.