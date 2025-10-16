Baltijas balss logotype
«Что произойдет, если в Латвии появятся «зеленые человечки»?»

Политика
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Что произойдет, если в Латвии появятся «зеленые человечки»?»

Этот вопрос, по мнению комментатора Latvijas Avīze Мариса Антоневичса, наши официальные лица всегда жестко пресекают: «Они незамедлительно были бы ликвидированы».

«Сходную убежденность обычно высказывают также политики Эстонии и Литвы. Однако тут важен один аспект – принято, что при таком сценарии вовлечение НАТО не является необходимым, это угроза, с которым государство само разбирается…».

Так, генерал Хасан Лотар Домрозе из Объединенных сил НАТО 9 лет назад заявил: «Так называемые зеленые человечки – это внутреннее дело. И я уверен, что правительство Латвии с этими проблемами, если они появятся, разберется. У Латвии есть сильные люди и сильное правительство».

«Понятно, что такое отношение известно также в Кремле», – рассуждает латышский обозреватель. Однако, в непосредственной близости от границы соседней Эстонии появилась «группка вооруженных людей в маскировочной одежде – типичная картина февраля и марта 2014 года в Крыму, а немного позже в Донбассе».

«Что же тогда в действительности произошло у эстонско-российской границы? Надо начать с того, что это очень специфичное место, которое называют «Саатским сапогом». Во время, когда у нас дискутируют, не надо ли вообще закрыть границу с Россией, в Эстонии есть дорога, которая примерно один километр идет через российскую территорию и, по раннему соглашению, эстонцы могут ее использовать, только надо соблюдать правила. Например, это могут делать только авто (не пешеходы или велосипедисты), которые в этом месте не могут ни останавливаться, ни снижать скорость.

Логично было бы, если бы эта оставшаяся со времен оккупации пограничная аномалия давно была бы устранена, построена новая дорога, однако в силу бюрократии и других недоразумений это не доделано (несмотря на стереотипы, Эстония не всегда является лучшим примером), и это место стало идеальной позицией для провокаций. На прошлой неделе на этой дороге появились «зеленые человечки», которые к тому же встали посредине ее. Это могло нарушить перемещение автомобилей, спровоцировать нарушать правила «не останавливаться и не уменьшать скорость».

Потому погранохрана Эстонии незамедлительно закрыла границу в этом месте. «Зеленые человечки» на дороге долго не задерживались, появилось впечатление, что главная задача для них была по возможности явственней продемонстрировать свое присутствие и напомнить об этом довольно популярном сценарии гибридной войны. Очевидно речь идет о так называемом операции психологической войны».

«Во время, когда в городах Европы у важных объектов, например, аэропортов, регулярно появляются неизвестные дроны, происходит различный саботаж и тому подобное, «зеленые человечков» даже можно оценивать как довольно устаревший вид, однако нигде не сказано, что это была бы списанная идея. Однако российская тактика представлять, что у нее с происходящим нет никакой связи и вообще ничего не произошло, остается той же самой».

#эстония #латвия-россия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
18
3
1
0
3
1

Оставить комментарий

(18)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    17-го октября

    Размечтались. 20 рядов ключей проволоки и по периметру канава с радиоактивным кобальтом.

    1
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го октября

    в конце июня 2026 прекращает действовать Устав(Конституция) УНР(Украина) - последняя торг компания на территории СССР

    5
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го октября

    Оооо!!! Какие люди и не в гобу! 😁 Давненько не было! Талоны на интернет в собесе оторвал вне очереди? Да... да... советский спецназ.. Вот шиза попаданческая. Вашу организацию адептов пришествия лучезарного совка даже владимвладимыч в экстремисты внёс. Так что пардонь. От туда его тоже не пришлют.

    0
    0
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го октября

    гобу-гробу... гробу... безусловно...

    0
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го октября

    намек жирный-

    Военные Власти СССР до апреля 2026 ждут письменно Присягу СССР

    4
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го октября

    если появится Советский спецназ, будут ликвидированы все 3 торг компании на территории Прибалтики и восстановлена Сов юрисдикция

    RIP

    7
    2
  • пк
    полосатый конь
    16-го октября

    Денацификация ? Депортация ? Конфискация ? Компенсация ? ))))

    19
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Я не знаю, как точно всё это действо будет выглядеть, при появлении этих зелёных человечков, но цветов в руках встречающих будет много.

    71
    4
  • А
    Алекс
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    Будет много в руках траурных веков и портретов путлера в чёрной рамке

    0
    26
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    Алекс, нехорошо пропускать приём таблеток - вон как вас опять несёт...

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го октября

    Что будет, что будет... Откопают партбилеты и выстроятся в очередь на целование танковой брони. А те, кто больше всего звиздел против русских, будет улепетывать за границу.

    84
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Мимо проходил
    17-го октября

    Эт точно.

    0
    0
  • A
    Aleks
    16-го октября

    30 лет нет никакой идеологии и все сделано для того,чтобы думать-кто б не появился -хуже не будет. Защищать кого?!Тех,кто разграбил и практически убил страну?!😈 Да идите вы на хрен. У Латвии даже нет денег,чтобы нормально платить тем,кто будет ее защищать за деньги как на Украине и так же в России ,где также бьются за Каганат ,получая зарплаты,которые не видели в своих городах и не увидят никогда . Если рота ОМОНа гоняла всю Латвию,то могу себе представить,что тут могут сотворить элитные,прошедшие боевые точки и подготовленные бойцы спецподразделений России. Просто этого не будет,потому что Кагал то один и тот же.Даже раввины американские.😀 Да и брать в Латвии нечего,в отличии от Украины,поэтому то правящие чувствуют себя уверенно ,но про Час Х и самолёт не забывают ....Вдруг что поменяется случайно и первые в самолётах будут :Розенблюмс,Витенберг,Кирнштейнс и другие латыши из армии и ,,флота,,😈😀

    53
    2
  • З
    Злой
    Aleks
    16-го октября

    Да, ОМОН держал в страхе всех тогда, хорошо помню то время, база у них была в Вецмилгрависе, на кольце 2- го автобуса, их пулемётный расчёт был на крыше теплоцентрали Вецмилгравис, сегодняшнего Силтумса, им не дали приказ, а так, как помню они должны были группами по 10-15 человек занять все важные точки, кстати, иногда можно было видеть их тренировки на пляже, это было круто.Чёрные береты.

    32
    1
  • 010725
    010725
    16-го октября

    Президент, депутаты, министры - по тапкам, теряя тапки, но украсть доступные средства из бюджетов и фондов не забудут. Рядовому Янису , если ума не хватит, придется покататься на гусенице русского танка.

    66
    3
  • З
    Злой
    16-го октября

    Думаю в случае появления, т.н. ликвидаторы первые обделаются со страха.

    96
    3
  • lo gos
    lo gos
    16-го октября

    Земесы сразу побегут раскулачивать богатых соседей

    110
    2
  • lo gos
    lo gos
    16-го октября

    Всё будет как всегда, латыши любят, когда их захватывают,

    95
    4
Читать все комментарии

