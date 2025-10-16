«Сходную убежденность обычно высказывают также политики Эстонии и Литвы. Однако тут важен один аспект – принято, что при таком сценарии вовлечение НАТО не является необходимым, это угроза, с которым государство само разбирается…».

Так, генерал Хасан Лотар Домрозе из Объединенных сил НАТО 9 лет назад заявил: «Так называемые зеленые человечки – это внутреннее дело. И я уверен, что правительство Латвии с этими проблемами, если они появятся, разберется. У Латвии есть сильные люди и сильное правительство».

«Понятно, что такое отношение известно также в Кремле», – рассуждает латышский обозреватель. Однако, в непосредственной близости от границы соседней Эстонии появилась «группка вооруженных людей в маскировочной одежде – типичная картина февраля и марта 2014 года в Крыму, а немного позже в Донбассе».

«Что же тогда в действительности произошло у эстонско-российской границы? Надо начать с того, что это очень специфичное место, которое называют «Саатским сапогом». Во время, когда у нас дискутируют, не надо ли вообще закрыть границу с Россией, в Эстонии есть дорога, которая примерно один километр идет через российскую территорию и, по раннему соглашению, эстонцы могут ее использовать, только надо соблюдать правила. Например, это могут делать только авто (не пешеходы или велосипедисты), которые в этом месте не могут ни останавливаться, ни снижать скорость.

Логично было бы, если бы эта оставшаяся со времен оккупации пограничная аномалия давно была бы устранена, построена новая дорога, однако в силу бюрократии и других недоразумений это не доделано (несмотря на стереотипы, Эстония не всегда является лучшим примером), и это место стало идеальной позицией для провокаций. На прошлой неделе на этой дороге появились «зеленые человечки», которые к тому же встали посредине ее. Это могло нарушить перемещение автомобилей, спровоцировать нарушать правила «не останавливаться и не уменьшать скорость».

Потому погранохрана Эстонии незамедлительно закрыла границу в этом месте. «Зеленые человечки» на дороге долго не задерживались, появилось впечатление, что главная задача для них была по возможности явственней продемонстрировать свое присутствие и напомнить об этом довольно популярном сценарии гибридной войны. Очевидно речь идет о так называемом операции психологической войны».

«Во время, когда в городах Европы у важных объектов, например, аэропортов, регулярно появляются неизвестные дроны, происходит различный саботаж и тому подобное, «зеленые человечков» даже можно оценивать как довольно устаревший вид, однако нигде не сказано, что это была бы списанная идея. Однако российская тактика представлять, что у нее с происходящим нет никакой связи и вообще ничего не произошло, остается той же самой».