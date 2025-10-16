Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экс-политик предупреждает: «Страна просто провалится в болото!» 5 2769

Политика
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экс-политик предупреждает: «Страна просто провалится в болото!»

Бывший депутат Сейма в шоке от проекта бюджета-2026 и размера государственного долга.

Бывший депутат Сейма Эдгарс Яунупс ("Для развития Латвии") в интервью ТВ-24 заявил, что "более слабый бюджет даже невозможно было себе представить".

По его мнению, правящие, прикрываясь необходимостью нарастить расходы на оборону, не сделали ничего, чтобы уменьшить, к примеру, административные расходы и бюрократию. "Более того, вопреки обещаниям, власти даже отказались замораживать зарплаты в публичном секторе", - напомнил политик.

Но особенно его шокирует темп заимствований. "Только вдумайтесь: если в период до 2022-го года, то есть за почти 30 лет, Латвия взяла в долг в общей сложности 16 миллиардов, то с 2022-го и по 2028-ой, с учетом того, что принимается сейчас трехлетний бюджет, мы возьмем в долг за 6 лет 12 миллиардов! То есть к 2028-му году мы будем должны 28 миллиардов! Это приведет к очень печальным последствиям!" - предупредил Э. Яунупс.

Наращивание госдолга Латвией политик сравнил с машиной, которая на полном ходу сперва отрывается от земли, а потом падает в болото. "Мы просто залезем в такое болото, из которого сами выбраться не сможем!" - убежден политик.

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
20
0
2
0
1
3

Оставить комментарий

(5)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    16-го октября

    Всем следует понять, ЛР, в том виде в котором она существует сейчас, обречена, с такой демографией и такими тенденциями в экономике, если не впускать всех желающих, к 2060 году здесь будет 950к жителей, из которых 60% будут старше 50 лет. Потом наступит коллапс государства. Или, если впускать приезжих они наберут силу, изменят законы, и Латвия перестанет существовать как латышское государство. Точка невозврата давно пойдена, сложно представить что должно произойти чтоыб вырулить на путь восстановленяи и развития.

    72
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Жан-Марко Фердыщенко
    16-го октября

    Это как раз просто: снова ввести русские танки, чтобы "проклятые оккупанты" и дальше строили мосты и больницы, печатали книги на латышском языке и обеспечивали право латышей учиться на родном... :)

    42
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Это приведет к очень печальным последствиям! -- Ничего страшного, главное, чтобы на выплату процентов по этим набранным кредитам хватало! «Я заметил, что если не есть хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой – морда становится меньше, но грустнее».

    26
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го октября

    Как-то сложилась тенденция, что мозг у депутатов и министров просыпается только после отставки. Они начинают рвать волосы изо всех частей тела и вопить "А-а-а, всё пропало!". И не понимают, что "всёпропало" наступило гораздо раньше - когда они, будучи депутанами и министрами, его готовили.

    41
    1
  • 16-го октября

    уже давно в болоте благодаря политики правящей партии

    60
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Нужно честно признать, что долг слишком велик»: у правительства Силини не сходятся расходы с доходами
Изображение к статье: «Нужно честно признать, что долг слишком велик»: у правительства Силини не сходятся расходы с доходами Эксклюзив!
Латвия защитила границу всей Европы - еврокомиссар
Изображение к статье: Латвия защитила границу всей Европы - еврокомиссар
Как «спастись» перед выборами? Партии ищут варианты
Изображение к статье: Как «спастись» перед выборами? Партии ищут варианты Эксклюзив!
Европе следует взять на себя большую ответственность за свою оборону - латвийский министр
Изображение к статье: Европе следует взять на себя большую ответственность за свою оборону - латвийский министр
Изображение к статье: Одной из угроз на предстоящих выборах в Сейм станет искусственный интеллект - эксперт
Одной из угроз на предстоящих выборах в Сейм станет искусственный интеллект - эксперт 208
Изображение к статье: «Подготовку к нападению уже невозможно скрыть» - посол Латвии в НАТО
«Подготовку к нападению уже невозможно скрыть» - посол Латвии в НАТО 6 3393
Изображение к статье: Фото - PMLP foto Эксклюзив!
ВНЖ за покупку недвижимости еще могут вернуть в закон? 2 571
Изображение к статье: Ушедшего на войну с бюрократией Эндзиньша в ЛТПП заменит Зариня
Ушедшего на войну с бюрократией Эндзиньша в ЛТПП заменит Зариня 353

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2469
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 11
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 35
Изображение к статье: Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок
Дом и сад
Когда, где и как нужно сажать озимый чеснок 1988
Изображение к статье: Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США
Lifenews
Доктор Мясников назвал отличие в лечении рака в России и США 93
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
ЧП и криминал
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 175
Изображение к статье: Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев?
Дом и сад
Какие бывают ошибки при посадке плодовых деревьев? 2469
Изображение к статье: Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым
Lifenews
Наташа Королёва решила заработать на старых плакатах с Николаевым 11
Изображение к статье: Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо
Еда и рецепты
Жареная цветная капуста в соусе по-корейски: очень вкусное блюдо 35

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео