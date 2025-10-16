Бывший депутат Сейма Эдгарс Яунупс ("Для развития Латвии") в интервью ТВ-24 заявил, что "более слабый бюджет даже невозможно было себе представить".

По его мнению, правящие, прикрываясь необходимостью нарастить расходы на оборону, не сделали ничего, чтобы уменьшить, к примеру, административные расходы и бюрократию. "Более того, вопреки обещаниям, власти даже отказались замораживать зарплаты в публичном секторе", - напомнил политик.

Но особенно его шокирует темп заимствований. "Только вдумайтесь: если в период до 2022-го года, то есть за почти 30 лет, Латвия взяла в долг в общей сложности 16 миллиардов, то с 2022-го и по 2028-ой, с учетом того, что принимается сейчас трехлетний бюджет, мы возьмем в долг за 6 лет 12 миллиардов! То есть к 2028-му году мы будем должны 28 миллиардов! Это приведет к очень печальным последствиям!" - предупредил Э. Яунупс.

Наращивание госдолга Латвией политик сравнил с машиной, которая на полном ходу сперва отрывается от земли, а потом падает в болото. "Мы просто залезем в такое болото, из которого сами выбраться не сможем!" - убежден политик.