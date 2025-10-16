Baltijas balss logotype
Забота о геях, русский язык, публичная выволочка министра: политики Латвии уже готовятся к выборам

Политика
Дата публикации: 16.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Забота о геях, русский язык, публичная выволочка министра: политики Латвии уже готовятся к выборам
ФОТО: Valsts kanceleja

До парламентских выборов еще год, но, видимо, политики решили, что чем раньше они начнут «шуметь» и радеть за народное благо, а еще и демонстрировать бурную активность, тем лучше у них будут результаты в час «Х» – то есть 3-го октября 2026-го года, когда и пройдут выборы в 15-ый Сейм.

Реклама на русском тоже под запретом?

Национальное объединение гнет свою, языковую, линию — вчера они внесли в Сейм поправки в Закон об электронных СМИ, которые запрещают на ТВ и радио размещать рекламу на ином языке, кроме государственного.

Казалось бы абсурд: ну как можно в демократическом, правовом государстве запретить рекламодателям на частной радиостанции запустить рекламный ролик на русском языке?!

С другой стороны, пару лет назад с подачи все того же Национального объединения была запрещена в тех же русских СМИ предвыборная агитация на русском языке и в последствии Конституционный суд пришел к выводу, что все это вполне соответствует Сатверсме. Можно не сомневаться, что уже на ближайшем пленарном заседании депутаты большинством голосов поддержат эти поправки Нацобъединения в нулевом чтении, то есть передадут на комиссию.

Очевидно, что цель подобного запрета на рекламу на языках нацменьшинств — экономически удушить коммерческие СМИ не на латышском языке. На это же, вероятно, направлено и предложение со следующего года лишить русские СМИ льготной ставки НДС, применив на периодику на русском языке и на книги на русском языке ставку в размере 21%.

Первые дебаты на подходе

Кстати, о языке. Вскоре состоятся первые в новейшей истории парламентские дебаты по языковой политике. Накануне депутаты юридической комиссии и комиссии по образованию на совместном заседании ознакомились с соответствующим докладом правительства о сделанном и запланированном в деле укрепления госязыка.

Как известно, в Сейме проходят ежегодные дебаты по внешней политике и по экономике, и вот теперь — правда, раз в два года, будут проходить языковые дебаты. Языковые дебаты намечены в парламенте уже на следующую неделю.

Вчера же на совместном заседании комиссии Сейма бывший депутат Верховного Совета Велта Чеботаренока призвала всех брать с нее пример: «Я уже 35 лет говорю со всеми только на латышском». Ей вторили и директор Центра госязыка при минюсте Инесе Мухка: «Латышский язык должен быть первым выборов и именно латыши должны этому способствовать и это обеспечивать. Везде должен звучать и быть представленным госязык, во всех сферах жизни, в любых жизненных ситуациях».

Скажи-ка, министр

Пока Нацобъединение двигает привычные для этой политической силы языковые вопросы или попросту говоря — продолжает бороться с русским языком в публичном пространстве, другие политические силы… «сводят счеты друг с другом». При этом забавно, что данным делом заняты партнеры по правящей коалиции.

Напомним, что «ящик Пандоры» с вызовом на ковер партнеров по правительству открыла премьер Эвика Силиня («Новое Единство»), устроив публичный допрос с пристрастием по исполнению Стамбульской конвенции министру благосостояния Рейнису Узулниексу (Союз зеленых и крестьян).

Эстафетную палочку подхватили «прогрессивные», потребовав пояснений по поводу неудачной борьбы с ценами на продукты от министра экономики Виктора Валайниса (СЗК). Также «прогрессивные» обратились с письмом к главе МВД Рихарду Козловскису («Новое Единство»), дабы выяснить, когда же власти отберут латвийское гражданство у самого богатого гражданина Латвии миллиардера Петра Авена.

И вот на этой неделе опять-таки «прогрессивные» потребовали объяснений у министра земледелия Арманда Краузе (СЗК) по поводу расходования средств, выделенных фонду леса.

«А мы что, рыжие?!» – видимо, так решили «зеленые крестьяне» и тоже начали строчить запрос — на сей раз главе МИДа Байбе Браже. «Зеленые крестьяне» хотят узнать у нее, почему Латвия не смогла себе в Брюсселе выбить особый статус в сфере миграции, как это сделала Польша? Видимо, этот статус позволит защититься от необходимости принимать в стране мигрантов.

Променял Люксембург на Екабпилс

Примечательно, что во вторник на заседании правительства случилась перепалка между премьером и министром благосостояния. Премьер Эвика Силиня, видимо, уже зная, что министр благосостояния Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян) отказался лететь в Люксембург на совещание ЕС по вопросам борьбы с разными проявлениями насилия, в том числе и в отношении сексуальных меньшинств, поинтересовалась у главы минблага, почему же он решил проигнорировать мероприятие высокого уровня.

На это Рейнис Узулниекс откровенно признался, что вопросы ЛГБТ (лесбиянки, геи, транс- и бисексуалы) не являются для него приоритетными, поэтому он решил заменить поездку в Люксембург... посещением конференции молодежи в Екабпилсе, где тоже будут говорить о борьбе с насилием.

Премьер заявила, что вообще-то это обязанность министра – представлять Латвию на совещаниях по линии Евросоюза. Рейнис Узулниекс парировал, что в его присутствии на данном мероприятии нет необходимости, поскольку в повестке дня лишь дискуссии, а не обсуждение каких-то правовых актов Евросоюза.

Примечательно, что на совещании ЕС в Люксембурге Латвию будут представлять чиновники третьего разряда, а также даже не посол Латвии в ЕС, а его заместитель.

Если так и дальше пойдет, то вскоре не останется ни одного министра, которого бы партнеры не вызвали бы для дачи пояснений. Конечно, все это можно было бы обсудить на закрытых совещаниях правящей коалиции, то есть не выносить ссор из избы. Однако действовать втихаря — не в интересах политиков, ведь выборы уже близко…

Дожить до декабря

Возникает логичный вопрос: как в такой «прекрасной» обстановке правительство сможет работать? Пока партнеры договорились лишь об одном — они не будут топить правительство до принятия бюджета, то есть до 5-го декабря…

А что потом? Едва ли партнеры устроят кризис во время рождественско-новогодних каникул. А вот в январе… вполне возможно. Тем более, что в нынешнем Сейме возможны еще минимум два варианта правящей коалиции.

#сейм латвии
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(9)

(9)
  • А
    Андрей
    17-го октября

    Националам (NA), чтобы попасть в коалицию и выкинуть оттуда зелёных человечков (зелёных (и) крестьян) нужно только сделать формальный каминг-аут. Неформальный они уже сделали, согласившись на Эдгара в роли Ринкевича, в роли президентика. Ну и по Стамбульской конвенции "nelokamie" если не сломались, то однозначно - прогнулись! Так что им не зазорно пожать руку человеку, который сказал: "I proudly announce I'am gay... Good luck all of you..." и собрал 2.7K лайков, 1.6K репостов и 587 комментариев (см. его твиттер за 10:05 pm · 6 Nov 2014).

    А в остальном у них почти, что полный единодушный порыв как "енотами", так и с "прогрессистами". Не считая борьбу за бабки.

    Ну а если они этот каминг-аут не сделают, то как давеча сказала министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"): "инициатива, появившаяся этой осенью, по сути ставит под сомнение инструменты защиты прав человека в Европе, от которых до сих пор отказалась лишь страна-агрессор — Россия.".

    Т.е., по мнению "енотов", NA на данный момент можно смело записывать в агентов Кремля!

    1
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    16-го октября

    Давно уже предлагал нашим нациоАналам совместить заботу о геях и о ветеранах Ваффен СС. И ходить на шествии 16 марта только в розовых колготках...

    13
    1
  • Д
    Дед
    16-го октября

    Не понял, а почему номерные знаки на автомашинах содержат буквы W Y, они , что из латышского алфавита?

    14
    1
  • пк
    полосатый конь
    Дед
    16-го октября

    Наверно рудимент. Атавизм. Латышский алфавит полностью сформировался в 1957 году. До этого оне пользовались немецким.

    4
    1
  • 16-го октября

    экономику поднять не могут вот и находят чем людям голову морочить

    17
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    16-го октября

    Я русский и меня мало вся эта возня интересует: - «Говорите и думайте обо мне что пожелаете. Где вы видели кошку, которую бы интересовало, что о ней думают мыши»?

    47
    1
  • lo gos
    lo gos
    16-го октября

    Никто не планирует поднимать экономику.?всё правильно

    57
    1
  • A
    Aleks
    16-го октября

    Как любой политикиЧеботаренока нагло врёт.Лет 10 обратно давала газете,,Суббота,,на чисто русском языке...😀😀7

    36
    2
  • A
    Aleks
    Aleks
    16-го октября

    Интервью

    17
    2
Читать все комментарии

