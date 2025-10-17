Baltijas balss logotype
Конвенция, пособия, льготы и... запрет «воздерживаться». За что ратует народ?

Политика
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Конвенция, пособия, льготы и... запрет «воздерживаться». За что ратует народ?

Очередные две инициативы уже набрали необходимое количество подписей.

На портале народных инициатив manabalss.lv снова бурная активность. В кратчайшие сроки, а именно за две недели, удалось собрать более 12 тысяч подписей граждан ЛР за то, чтобы Латвия не выходила из Стамбульской конвенции. Эта инициатива стала реакцией на соответствующий законопроект правой оппозиции в Сейме о выходе из данной конвенции.

Еще больше подписей - 16714, - набрала инициатива за принятие более жестких мер по защите животных.

Эти две народные инициативы скоро поступят в Сейм, поскольку они даже привысили минимально необходимый порог (10 тысяч) для того, чтобы инициативы рассматривал парламент.

Можно ожидать, что до конца года необходимые 10 тысяч наберет и предложение ввести налоговые льготы в размере 50% для женщин, которые родили второго ребенка. Если у женщины трое и более детей, то авторы инициативы предлагают вообще освободить ее от уплаты подоходного налога.

Пока еще мало подписей собрала важная инициатива об увеличении пособий людям с тяжелой инвалидностью. Невероятно, но факт - размер пособия составляет 213, 43 евро и оно не менялось с 2009-го года!

Народ пока равнодушен и к очередной попытке запретить депутатам воздерживаться при голосовании. В конце концов, это право депутата - голосовать "за", "против", "воздерживаюсь" или вообще не участвовать в голосовании.

Читайте нас также:
#мнения
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

