Экономист Гиртс Рунгайнис в интервью ТВ-3 весьма критически оценил проект бюджета-2026, который поступил уже на рассмотрение Сейма.

«Если правительство нестабильное и слабое – такая хрупкая коалиция, которая еще при этом шатается, – то ей сложно сделать принципиальный выбор. И протолкнуть эти свои решения, даже если крупнейшая коалиционная сила понимает, что это в большей степени следует делать».

Рунгайнис заметил, что между коалиционными партиями наблюдаются фундаментальные различия, которые приводят к постоянным трениям и, к сожалению, это происходит не в интересах латвийского народа.

"У нас в коалиции есть «прогрессивные», которые считают, что государство ни в коем случае не должно сокращать расходы, и что все время занимать — это хорошо. Это вполне оправдано и нужно делать это как можно больше ", - говорит экономист и продолжает: "А «зеленые крестьяне» считают, что расходы резать надо другим, а вот свои расходы резать не дадим. Наоборот – вам еще надо что-то списать и сделать», – обрисовал происходящее Г. Рунгайнис.