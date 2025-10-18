Baltijas balss logotype
«Это все не в интересах латвийского народа»

Политика
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Это все не в интересах латвийского народа»

Экономист оценил бюджет и ситуацию в правительстве.

Экономист Гиртс Рунгайнис в интервью ТВ-3 весьма критически оценил проект бюджета-2026, который поступил уже на рассмотрение Сейма.

«Если правительство нестабильное и слабое – такая хрупкая коалиция, которая еще при этом шатается, – то ей сложно сделать принципиальный выбор. И протолкнуть эти свои решения, даже если крупнейшая коалиционная сила понимает, что это в большей степени следует делать».

Рунгайнис заметил, что между коалиционными партиями наблюдаются фундаментальные различия, которые приводят к постоянным трениям и, к сожалению, это происходит не в интересах латвийского народа.

"У нас в коалиции есть «прогрессивные», которые считают, что государство ни в коем случае не должно сокращать расходы, и что все время занимать — это хорошо. Это вполне оправдано и нужно делать это как можно больше ", - говорит экономист и продолжает: "А «зеленые крестьяне» считают, что расходы резать надо другим, а вот свои расходы резать не дадим. Наоборот – вам еще надо что-то списать и сделать», – обрисовал происходящее Г. Рунгайнис.

#мнения
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го октября

    Это все не в интересах латвийского народа -- Я так думаю, что этот экономист имел ввиду латышский народ? Потому что это коалиционное правительство, состоящее из одних латышей, в первую очередь будет думать именно о них! До остальных им дела нет, потому что в сферу их интересов они не входят!

    2
    1
  • A
    Aleks
    18-го октября

    Я все таки за плакаты,с которыми шли поляки в Варшаве в 2019 и пока эти люди при власти,ничего в Латвии не поменяется. Вернее поменяется,но в худшую сторону ,потому как ее грабили и будут грабить. Но когда то ж должен придти конец,потому как вечно это продолжаться не может. И что потом?!Страна-свалка радиоактивных отходов или эту территорию будут населять уже другие люди из Израиля и они же из США? Такую страну угробили,подонки .👽😈😭

    5
    3

Видео