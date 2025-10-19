Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бюджетные страдания, конвенция и президентская инициатива. Что обсудят депутаты? 0 116

Политика
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма

Фото - пресс-служба Сейма

Депутаты ознакомятся и с выводами Госконтроля по поводу эффективности реализуемой политики в сфере сплочения общества.

На следующей неделе больше всего в Сейме трудиться будут депутаты, которые работают в комиссии по бюджету и финансам. С понедельника по пятницу им нужно успеть рассмотреть бюджеты всех министерств, дабы уже на следующей неделе приступить к обсуждению в первом чтении собственно самого проекта бюджета-2026.

Снова горячо будет в комиссии по иностранным делам - в среду продолжатся дискуссии по законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. А днем ранее депутаты этой же комиссии пообщаются удаленно с коллегами из Верховной Рады. Общение будет в закрытом режиме, то есть без посторонних глаз.

Юридическая комиссия, наконец, начнет обсуждать еще до первого чтения инициативу президента об облегчении процедуры запуска референдума. Глава государства соответствующий законопроект внес в парламент еще весной, но депутаты, как видите, не торопятся его рассматривать. Во всяком случае, часть парламентариев - прежде всего из правящей коалиции, - убеждена, что сейчас не самое подходящее время, чтобы давать народу "поблажки" в деле запуска референдума.

Читайте нас также:
#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Что будет в Латгалии в 2040 году: Сейму представили возможность заглянуть в будущее
Изображение к статье: Местные промыслы на улице Ригас в Даугавпилсе. Фото автора. Эксклюзив!
Сместили с поста стоявшего на страже государственных интересов руководителя LVM Путниньша – СМИ
Изображение к статье: Сместили с поста стоявшего на страже государственных интересов руководителя LVM Путниньша – СМИ
На тебе Боже, что нам негоже: как Латвия превратилась в импортера сотен тысяч тонн голландских окатышей
Изображение к статье: На тебе Боже, что нам негоже: как Латвия превратилась в импортера сотен тысяч тонн голландских окатышей Эксклюзив!
Изображение к статье: В Сейме предложили ввести «военный налог». Это откуда?
В Сейме предложили ввести «военный налог». Это откуда? 5 3024
Изображение к статье: Бюрократы не сдаются: чиновники Латвии исчерпали возможности в борьбе с самими собой Эксклюзив!
Бюрократы не сдаются: чиновники Латвии исчерпали возможности в борьбе с самими собой 986
Изображение к статье: Сломать систему... Чего хотят добиться режиссер, экономист и независимый депутат? Эксклюзив!
Сломать систему... Чего хотят добиться режиссер, экономист и независимый депутат? 526
Изображение к статье: Неуважение жестом... «Единство» предлагает ужесточить наказания за неуважение к госязыку
Неуважение жестом... «Единство» предлагает ужесточить наказания за неуважение к госязыку 11 4013

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 17
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 45
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 180
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 46
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 135
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 153
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 17
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 45
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 180

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео