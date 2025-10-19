На следующей неделе больше всего в Сейме трудиться будут депутаты, которые работают в комиссии по бюджету и финансам. С понедельника по пятницу им нужно успеть рассмотреть бюджеты всех министерств, дабы уже на следующей неделе приступить к обсуждению в первом чтении собственно самого проекта бюджета-2026.

Снова горячо будет в комиссии по иностранным делам - в среду продолжатся дискуссии по законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. А днем ранее депутаты этой же комиссии пообщаются удаленно с коллегами из Верховной Рады. Общение будет в закрытом режиме, то есть без посторонних глаз.

Юридическая комиссия, наконец, начнет обсуждать еще до первого чтения инициативу президента об облегчении процедуры запуска референдума. Глава государства соответствующий законопроект внес в парламент еще весной, но депутаты, как видите, не торопятся его рассматривать. Во всяком случае, часть парламентариев - прежде всего из правящей коалиции, - убеждена, что сейчас не самое подходящее время, чтобы давать народу "поблажки" в деле запуска референдума.