На минувшей неделе в Сейме прошло обсуждение по мотивам программы Латвийского радио о поставках в страну окатышей – побочного продукта металлургического комбината Tata Steel Nederland.

Построенный в городке Велсен в 1918 году завод ныне принадлежит индийскому капиталу, и, согласно неофициальным данным, вывез в государства Балтии 320 тысяч тонн окатышей.

«У этого продукта может быть воздействие на среду»

Военные стройки нашего государства – сугубо классифицированная информация, однако, по сведениям LR-1, окатыши в массированном порядке используются для засыпки болот в районе строящегося военного городка Цери, прилегающего к столичному аэропорту. В данной локации предусматривается создать якорное базирование контингента вооруженных сил Канады.

Так как при стратегических проектах можно не отчитываться по нормативной спецификации и природоохранным стандартам, то и было сказано новое слово в дорожном деле – ибо прежде окатыши при строительстве шоссе в Латвии не применяли.

– Нидерландские учреждения параллельно начали исследования, и выяснилось, что у этого продукта может быть воздействие на среду, – высказалась председатель подкомиссии Сейма по среде, климату и энергетике Яна Симановска («Прогрессивные»). Правительство королевства постановило – использование окатышей остановить.

«Если Нидерланды примут решение… каким образом отреагируют государственные учреждения Латвии?» – задалась риторическим вопросом депутат.

Андрис Лазаревс, замдиректора Департамента строительства Министерства экономики, сообщил на заседании в Сейме, что окатыши соответствуют регуле Евросоюза – т.е. стандарту минеральной продукции, который определяет требования защиты среды, механическую прочность и так далее.

– Это разрешение материалу выдано, он может быть использован на территории ЕС, – подчеркнул А.Лазаревс. Его департамент относится к Министерству экономики, так же последнему подчинен и Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП), который может быть задействован в решении потенциальной конфликтной ситуации.

– Как вы контролируете, где и какие материалы используют?, – тут же обратилась к ЦЗПП неугомонная Я.Симановска.

Со стороны представителей Центра было заявлено: да, проверки проводятся; сопутствующая поставкам информация соответствует нормативному регулированию. Введенные официальной Гаагой ограничения – оцениваются. Ну а стройка тем временем идет. В общем, все при деле.

«В силе нормативные требования к грунту»

В видении же Министерства климата и энергетики (МКЭ), к которому принадлежит Служба среды – к окатышам не относится понятие отходов, это отдельный материал. Разумеется, в МКЭ осведомлены об этой импортной позиции: «Мы смотрим, какой там есть состав с точки зрения тяжелых металлов. Граничные величины на данный миг не превышены. У нас в силе Правила Кабинета Министров N 84, где расписаны нормативные требования к грунту. Они указывают, что любой материал, который вносится в почву, не должен ухудшать имеющегося состояния».

Между тем, при обсуждении в парламенте были указаны вероятные риски, которые не затронуты действующими нормативными актами – их должны решать на политическом уровне. Оный не заставил себя ждать – Ингмарс Лидака («Объединенный список») заявил, что ввезенные в ЛР окатыши хранятся под открытым небом, и при дуновении ветерка разносится пыль, достигающая жилищ.

– Здесь речь не о материале, как таковом, но о перегрузке, – подчеркнул политик, биолог по основной профессии. – Как исключить это образование пыли? Может быть, хранить только в закрытых ангарах, а не в кучах около жилых домов?

Депутат Скайдрите Абрама, не принадлежащая к фракциям, отозвалась так: «Если все отвечают, то никто не отвечает. Кто та координирующая инстанция, которая ожидает этого заключения Нидерландов? Кто оценивает, что делается в других государствах?»

В настоящий момент С.Абрама не удовлетворена ходом расследования со стороны латвийских органов, хотя «риски фиксированы».

– Каждый живет и работает в своей узкой компетенции, но общего видения нет. В первую очередь нужно посмотреть на исследования в мире. Кто сможет всех мобилизовать?

Янис Витенбергс (Национальное объединение) обратил внимание, что недостает дискуссии о том – нужно ли вообще ЛР ввозить в страну «хлам», от коего желают избавиться Нидерланды? По словам экс-министра экономики, здесь решать должна – отрасль.

– Не можем ли мы без них обойтись? – поставил вопрос об окатышах ребром политик.

Госуправление следит за зонами хранения

Калвис Авотиньш, директор Государственного управления среды Большой Риги, указал, что в шлаке содержится хром, а также наличествует высокий PH – показатель щелочности.

– Мы сами проводили тестирование образцов, которые взяты и из построенных объектов, – доложил директор. Однако опасным считается т.н. хром-6, который не обнаружен в количества, превышающих предельно допустимую концентрацию.

«Что касается перегрузки и хранения, то Государственная служба среды контролирует эти портовые предприятия. Мы визуализируем такие материалы, как доломитный гравий. По существу, распыление минимальное. Принимая во внимание, что при транспортировании из Нидерландов груз засыпается в судно, эта пыль с самого начала более-менее осела. Чтобы его в дальнейшем вывозить из страны, нужно время, дабы он приобрел свои механические свойства», – рассказал Калвис Авотиньш. Господин Авотиньш также указал, что госуправление среды, которое он возглавляет, ведет мониторинг мест хранения окатышей – это портовые, индустриальные зоны, сравнительно удаленные от жилых кварталов.

...Тем не менее сам факт этой истории довольно показателен – ведь, когда менее сорока лет назад местные лидеры мнений били в колокола о загубленной союзными предприятиями-гигантами землице Латвии, то казалось, что в будущем таких проблем не настанет. Однако, как выясняется, мы превращаемся если не в свалку, то в склад неликвидов… Разве что завозят их нам теперь не с Востока, а с Запада.

ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Собственником завода в Нидерландах является Tata Group, которая включает Tata Motors, Tata Steel, Air India и еще пару десятков компаний помельче. Оборот группы составляет 436 млрд долларов США. Руководитель – Натараджан Чандрасекаран (1963 г.р.). Он, кстати, возглавлял бизнес-направление мировой «Большой двадцатки» во время председательства Индии.