Что будет в Латгалии в 2040 году: Сейму представили возможность заглянуть в будущее 4 2216

Политика
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Местные промыслы на улице Ригас в Даугавпилсе. Фото автора.

Местные промыслы на улице Ригас в Даугавпилсе. Фото автора.

Участники конференции о развитии Восточного приграничья представили свои заключения подкомиссии Сейма по делам Латгалии. Основной вывод: выделенные до 2027 года инвестиции «недостаточно способствуют развитию экономики и человеческих ресурсов». «В план надо бы включить более амбициозные задачи развития региона».

Остановить бегство

Первой важнейшей задачей является остановить отток населения из Латгалии. Например: «нужно создать мотивационные программы, чтобы школьник продолжал обучение в приграничных высших школах, чтобы у такого студента была возможность освоить востребованные как на рынке Латвии, так и Латгалии, программы».

По мнению участников конференции, надо вводить специальные стипендии, оплату государством студенческих кредитов, прочие компенсации тем, кто решит проработать в регионе по меньшей мере 5 лет после вуза. Даугавпилсский университет и Резекненская академия РТУ должны выступить как якорные учреждения для поддержания местных и привлечения иностранных человеческих ресурсов. В вузах надо ввести обучение на латгальском языке!

Дать денег, отменить налоги

В настоящее время слабым местом региона в плане предпринимательской деятельности является удаленное расстояние от аэропортов и портов. Действующие свободные экономические зоны, в действительности, не обеспечивают условия для инвестиций, наблюдается недостаток рабочих рук.

Предложение — увеличить «корзину благ» для инвесторов, найти механизм компенсации транспортных расходов до воздушных и морских ворот республики, чтобы предприниматель мог вернуть свои средства хотя бы через 10-20 лет.

Трудящимся в свободных экономических зонах нужно:

  • предоставить скидки для подоходного налога с населения;

  • льготы по налогообложению природных ресурсов и электроэнергии;

  • поддержку в виде грантов на приобретение оборудования и модернизацию производств.

Что же до подоходного налога с предприятий, то рекомендуется скидка в 100%. То есть полная его отмена.

А еще не хватает сирен

Развитие Латгалии немыслимо без решений в области безопасности — здесь предлагается улучшить коммуникацию с населением, модернизировать имеющиеся и построить новые системы предупреждения (сирены), обеспечить качественную мобильную связь. При постройке в регионе оборонительных линий — обеспечивать заказами в первую очередь местную промышленность.

С точки зрения добавленной стоимости рассматривается и популяризация латгальского языка и культуры. В 2026 году в Даугавпилсе будет обеспечено «значимое присутствие» Латвийского общественного медиа. Конференция рекомендовала также – «включить обучение латгальскому языку в общеобразовательную программу не как предмет по выбору или образованию по интересам, а как обязательный предмет».

Помечтали и хватит

«В Латгалии нет ничего особенного, это та же самая Латвия, и нам нужно смотреть на все воедино», – заявил на конференции министр экономики Викторс Валайнис.

#сейм латвии #латгалия
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • ДД
    Давай Досвидания
    21-го октября

    Пустыня лв

    0
    0
  • пк
    полосатый конь
    21-го октября
    • Доктор, скажите, я буду жить ?
    • Простите, не понял.
    • Ну в будущем.
    • В каком ещё будущем ? (Анекдот про будущее)
    6
    1
  • bt
    bory tschist
    20-го октября

    _ а тoт, кто писал эту "дурацкую и дальнoзоркую статью", – сам-то хоть представляет – сколько ему ещё отведено ... ?

    10
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    «В Латгалии нет ничего особенного, это та же самая Латвия, и нам нужно смотреть на все воедино» -- Что такое? А что же вы все последние 35 лет выделяли Латгалии всё по остаточному принципу. А теперь озаботились сиренами?

    51
    1
Читать все комментарии

Видео