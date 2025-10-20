Участники конференции о развитии Восточного приграничья представили свои заключения подкомиссии Сейма по делам Латгалии. Основной вывод: выделенные до 2027 года инвестиции «недостаточно способствуют развитию экономики и человеческих ресурсов». «В план надо бы включить более амбициозные задачи развития региона».

Остановить бегство

Первой важнейшей задачей является остановить отток населения из Латгалии. Например: «нужно создать мотивационные программы, чтобы школьник продолжал обучение в приграничных высших школах, чтобы у такого студента была возможность освоить востребованные как на рынке Латвии, так и Латгалии, программы».

По мнению участников конференции, надо вводить специальные стипендии, оплату государством студенческих кредитов, прочие компенсации тем, кто решит проработать в регионе по меньшей мере 5 лет после вуза. Даугавпилсский университет и Резекненская академия РТУ должны выступить как якорные учреждения для поддержания местных и привлечения иностранных человеческих ресурсов. В вузах надо ввести обучение на латгальском языке!

Дать денег, отменить налоги

В настоящее время слабым местом региона в плане предпринимательской деятельности является удаленное расстояние от аэропортов и портов. Действующие свободные экономические зоны, в действительности, не обеспечивают условия для инвестиций, наблюдается недостаток рабочих рук.

Предложение — увеличить «корзину благ» для инвесторов, найти механизм компенсации транспортных расходов до воздушных и морских ворот республики, чтобы предприниматель мог вернуть свои средства хотя бы через 10-20 лет.

Трудящимся в свободных экономических зонах нужно:

предоставить скидки для подоходного налога с населения;

льготы по налогообложению природных ресурсов и электроэнергии;

поддержку в виде грантов на приобретение оборудования и модернизацию производств.

Что же до подоходного налога с предприятий, то рекомендуется скидка в 100%. То есть полная его отмена.

А еще не хватает сирен

Развитие Латгалии немыслимо без решений в области безопасности — здесь предлагается улучшить коммуникацию с населением, модернизировать имеющиеся и построить новые системы предупреждения (сирены), обеспечить качественную мобильную связь. При постройке в регионе оборонительных линий — обеспечивать заказами в первую очередь местную промышленность.

С точки зрения добавленной стоимости рассматривается и популяризация латгальского языка и культуры. В 2026 году в Даугавпилсе будет обеспечено «значимое присутствие» Латвийского общественного медиа. Конференция рекомендовала также – «включить обучение латгальскому языку в общеобразовательную программу не как предмет по выбору или образованию по интересам, а как обязательный предмет».

Помечтали и хватит

«В Латгалии нет ничего особенного, это та же самая Латвия, и нам нужно смотреть на все воедино», – заявил на конференции министр экономики Викторс Валайнис.