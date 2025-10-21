Baltijas balss logotype
«Его просто одурачили и заманили в ловушку»

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Его просто одурачили и заманили в ловушку»

Политолог прокомментировал неожиданное кадровое назначение.

Уже сообщалось, что председатель правления торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш согласился на общественных началах возглавить рабочую группу по борьбе с бюрократией.

Политолог Юргис Лиепниекс в интервью ТВ-24 раскрыл истинный замысел властей: "Его (Эндзиньша - прим.авт.) просто одурачили, затащили в ловушку. Бедный человек! А потом Силиня скажет: Ну и где результаты? Нет их! Вот такой у них был план и Эндзиньш попался".

#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

