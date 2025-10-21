Уже сообщалось, что председатель правления торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш согласился на общественных началах возглавить рабочую группу по борьбе с бюрократией.

Политолог Юргис Лиепниекс в интервью ТВ-24 раскрыл истинный замысел властей: "Его (Эндзиньша - прим.авт.) просто одурачили, затащили в ловушку. Бедный человек! А потом Силиня скажет: Ну и где результаты? Нет их! Вот такой у них был план и Эндзиньш попался".