«Они хотят устроить бардак и создать ситуацию, как перед переворотом Улманиса» 2 1504

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Они хотят устроить бардак и создать ситуацию, как перед переворотом Улманиса»
ФОТО: LETA

Правящие политики очень скептически отнеслись к появлению нового политического движения.

Как уже сообщалось, несколько известных в обществе людей заявили о создании политического движения с одной целью - радикально изменить избирательную систему, фактически отказавшись от партий - депутатов предлагается выбирать по одномандатным округам.

Опрошенные программой " Panorāma" Латвийского ТВ правящие политики очень негативно восприняли предлагаемую реформу.

"Вместо того, чтобы улучшить избирательную систему, нам предлагают всё сломать и создать бардак. Создать ситуацию, которая была перед переворотом Карлиса Улманиса", - прокомментировал глава фракции "Новое Единство" в Сейме Эдмундс Юревиц.

В свою очередь, председатель фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс заметил, что для создания политической силы только одной идеи явно недостаточно.

А депутат от Союза зеленых и крестьян Гунарс Кутрис заметил, что в стране построена определенная правовая система, есть Конституция и если возникает необходимость что-то менять, то надо садиться и все обсуждать. По словам депутата, есть статьи закона о выборах, которые, возможно, стоит пересмотреть и этот вопрос депутаты уже дважды обсуждали с президентом.

#мнения
(2)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    22-го октября

    Трудная работа у президента. Куда ни глянь – воруют! А расстрелять некого – все свои.

    15
    1
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Боятся пейсы потерять кормушку ...Так приятно доить страну без последствий для себя....😈👽🔯

    21
    2

