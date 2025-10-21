Как уже сообщалось, несколько известных в обществе людей заявили о создании политического движения с одной целью - радикально изменить избирательную систему, фактически отказавшись от партий - депутатов предлагается выбирать по одномандатным округам.

Опрошенные программой " Panorāma" Латвийского ТВ правящие политики очень негативно восприняли предлагаемую реформу.

"Вместо того, чтобы улучшить избирательную систему, нам предлагают всё сломать и создать бардак. Создать ситуацию, которая была перед переворотом Карлиса Улманиса", - прокомментировал глава фракции "Новое Единство" в Сейме Эдмундс Юревиц.

В свою очередь, председатель фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваевс заметил, что для создания политической силы только одной идеи явно недостаточно.

А депутат от Союза зеленых и крестьян Гунарс Кутрис заметил, что в стране построена определенная правовая система, есть Конституция и если возникает необходимость что-то менять, то надо садиться и все обсуждать. По словам депутата, есть статьи закона о выборах, которые, возможно, стоит пересмотреть и этот вопрос депутаты уже дважды обсуждали с президентом.