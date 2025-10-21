Бывший председатель Сейма и политолог Илга Крейтусе столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. «Нам сейчас непросто. Сейчас, когда нет дождя, хотя бы можем выйти на прогулку», – признался её муж Айвар Крайтус, пишет Privātā Dzīve.

Профессор Рижского университета имени Страдиня, политик и историк Илга Крейтусе уже некоторое время не появляется на телевидении и не звучит в эфире радиостанций, где ранее активно комментировала политические события в стране.

Некоторое время назад начали распространяться слухи о серьёзных проблемах со здоровьем у Крейтусе.

На прощание с бывшим политическим соратником Зиедонисом Чеверсом от семьи Крейтусе присутствовал только её супруг, бывший депутат Сейма и министр финансов Айвар Крейтус.

В разговоре с журналом Privātā Dzīve он подтвердил, что у жены серьёзные проблемы со здоровьем. «Мы ведь не молодеем. В общем, как есть — Илга перенесла очень тяжёлую операцию. Сейчас наконец-то дома после больницы», — рассказал Айвар, не вдаваясь в подробности.

