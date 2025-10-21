Baltijas balss logotype
Политолог Илга Крейтусе перенесла тяжёлую операцию 1 1334

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Политолог Илга Крейтусе перенесла тяжёлую операцию
ФОТО: LETA

Бывший председатель Сейма и политолог Илга Крейтусе столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. «Нам сейчас непросто. Сейчас, когда нет дождя, хотя бы можем выйти на прогулку», – признался её муж Айвар Крайтус, пишет Privātā Dzīve.

Профессор Рижского университета имени Страдиня, политик и историк Илга Крейтусе уже некоторое время не появляется на телевидении и не звучит в эфире радиостанций, где ранее активно комментировала политические события в стране.

Некоторое время назад начали распространяться слухи о серьёзных проблемах со здоровьем у Крейтусе.

На прощание с бывшим политическим соратником Зиедонисом Чеверсом от семьи Крейтусе присутствовал только её супруг, бывший депутат Сейма и министр финансов Айвар Крейтус.

В разговоре с журналом Privātā Dzīve он подтвердил, что у жены серьёзные проблемы со здоровьем. «Мы ведь не молодеем. В общем, как есть — Илга перенесла очень тяжёлую операцию. Сейчас наконец-то дома после больницы», — рассказал Айвар, не вдаваясь в подробности.

Santa.lv

  • Л
    Латтоптун
    21-го октября

    Дай Бог здоровья этой порядочной и умной женщине. Всегда с интересом читаю её интервью. Вот уж кто действительно за сплочение общества, а не какая то там " комиссия...", которая годами это общество только разобщает и деньги зря транжирет.

    19
    1

