Предлагают увеличить штрафы за неуважение к госязыку 6 1716

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
LETA
Изображение к статье: Предлагают увеличить штрафы за неуважение к госязыку

Депутаты партии "Новое Единство" внесли в Сейм поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

"Латышский язык - основа Латвии как национального государства, и его защита и употребление являются не только вопросом культуры, но и безопасности", - заявил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц, отмечая, что поправки не являются лишь репрессивным инструментом, а отражают четкую позицию государства о значении госязыка.

За последние годы Центр государственного языка зафиксировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда госязык не использовался для выполнения профессиональных обязанностей. Действующие штрафы были установлены в 2020 году и больше не соответствуют экономической ситуации и текущей языковой политике, отмечает партия.

Поправки предусматривают увеличение размера штрафов почти по всем статьям закона, регулирующим использование госязыка.

Эти изменения затронут как физических, так и юридических лиц и направлены на превентивное воздействие с целью укрепления уважения общества к установленным государством нормам, особенно к государственному языку.

В настоящее время для физических лиц штраф за различные правонарушения составляет от 7 до 28 единиц денежного штрафа. Теперь предлагается увеличить этот диапазон до 10–39 единиц.

Для юридических лиц в настоящее время штраф составляет от 28 до 140 единиц, а по отдельным статьям — до 600 или 1000 единиц. Предлагается увеличить его до 39–1390 единиц, в зависимости от степени тяжести нарушения.

Также предлагается повысить размер штрафа для должностных лиц — с нынешних 14–60 единиц до 20–84 единиц.

В поправках также предусмотрена новая редакция статьи 20 — «Неуважение к государственному языку». Политики предлагают установить, что за демонстративное проявление неуважения к государственному языку, а также за действия, направленные на принижение статуса и значения государственного языка, будет применяться штраф в размере от 20 до 400 единиц денежного наказания. В настоящее время за демонстративное проявление неуважения к государственному языку предусмотрен штраф от 7 до 140 единиц.

Одна штрафная денежная единица составляет 5 евро.

#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(6)
  • A
    Aleksandr
    21-го октября

    До этого предложения из страны уезжало навсегда 30 человек в день и будет уезжать ещё больше, если такие предложения примут. Деньгами, говорите, штрафовать? Экономику такими штрафами не поднять, тем более что уехавшие не будут платить налоги! А из этого делаем вывод - кто-то хочет уничтожить страну!

    46
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    21-го октября

    Язык - последнее прибежище разворовавших всё негодяев в Латвии.

    70
    1
  • ПВ
    Против Всех
    21-го октября

    Язык еврозоны английский вся информация на английском это давно все знают

    48
    1
  • F
    FOXBAT
    21-го октября

    Как написал один из комментаторов Delfi... зачем изучать латышский язык, если он заканчивается через 250 километров...

    42
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    FOXBAT
    21-го октября

    Это Жириновский еще говорил! :)

    27
    1
  • Е
    Ехидный
    21-го октября

    а как конкретно проявляется неуважение ??? не снимешь головной убор если рядом заговорили латышском ??? не падаешь на колени если звучит песня на латышском ???перд сном не декламируешь Райниса на государственном ????

    68
    1
Читать все комментарии

