Депутаты партии "Новое Единство" внесли в Сейм поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

"Латышский язык - основа Латвии как национального государства, и его защита и употребление являются не только вопросом культуры, но и безопасности", - заявил руководитель фракции "Нового Единства" Эдмундс Юревиц, отмечая, что поправки не являются лишь репрессивным инструментом, а отражают четкую позицию государства о значении госязыка.

За последние годы Центр государственного языка зафиксировал более 4000 нарушений, в том числе случаи, когда госязык не использовался для выполнения профессиональных обязанностей. Действующие штрафы были установлены в 2020 году и больше не соответствуют экономической ситуации и текущей языковой политике, отмечает партия.

Поправки предусматривают увеличение размера штрафов почти по всем статьям закона, регулирующим использование госязыка.

Эти изменения затронут как физических, так и юридических лиц и направлены на превентивное воздействие с целью укрепления уважения общества к установленным государством нормам, особенно к государственному языку.

В настоящее время для физических лиц штраф за различные правонарушения составляет от 7 до 28 единиц денежного штрафа. Теперь предлагается увеличить этот диапазон до 10–39 единиц.

Для юридических лиц в настоящее время штраф составляет от 28 до 140 единиц, а по отдельным статьям — до 600 или 1000 единиц. Предлагается увеличить его до 39–1390 единиц, в зависимости от степени тяжести нарушения.

Также предлагается повысить размер штрафа для должностных лиц — с нынешних 14–60 единиц до 20–84 единиц.

В поправках также предусмотрена новая редакция статьи 20 — «Неуважение к государственному языку». Политики предлагают установить, что за демонстративное проявление неуважения к государственному языку, а также за действия, направленные на принижение статуса и значения государственного языка, будет применяться штраф в размере от 20 до 400 единиц денежного наказания. В настоящее время за демонстративное проявление неуважения к государственному языку предусмотрен штраф от 7 до 140 единиц.

Одна штрафная денежная единица составляет 5 евро.