Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Профсоюз медиков выразил недоверие министру здравоохранения 5 1611

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Профсоюз медиков выразил недоверие министру здравоохранения
ФОТО: LETA

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) принял решение выразить недоверие министру здравоохранения Хосаму Абу Мери (Новое единство) и Министерству здравоохранения, сообщил агентству LETA председатель профсоюза Валдис Керис.

О дальнейших действиях профсоюз решит на следующем заседании совета 16 декабря. По словам Кериса, сейчас ещё ведётся подготовительная работа: возможно, потребуется проведение анкетирования и опросов, а также определение возможных сценариев дальнейших действий.

Профсоюз будет внимательно следить за продвижением проекта госбюджета в Сейме. Керис пояснил, что если бюджет не будет принят и правительство падёт, будет один вариант действий, а если кабинет министров продолжит работу — другой. Таким образом, развитие событий повлияет и на дальнейшие шаги профсоюза.

«Сейчас информации ещё немного не хватает, но думаю, что к середине декабря уже всё станет ясно», — отметил он.

Керис подтвердил, что возможность проведения протестов не исключается, подчеркнув, что выражение недоверия — лишь один из первых шагов.

Ранее сообщалось, что профсоюз требует с 1 января 2026 года повысить среднюю заработную плату для медперсонала на 13,5%, а для работников медицинских учреждений, не являющихся медиками, — на 120 евро. Для этого потребуется дополнительно 133 миллиона евро из госбюджета.

По информации ЛПРЗСУ, ни в этом году, ни в 2026-м государство не планирует повышать зарплаты работникам здравоохранения. Это, по мнению профсоюза, грозит ещё более стремительным оттоком специалистов из государственного сектора в условиях, когда кадровый дефицит уже и так критический.

Как поясняет профсоюз, на первом заседании примирительной комиссии он призвал Министерство здравоохранения подать в Кабинет министров соответствующий запрос о дополнительном финансировании для отрасли и предложил отложить дальнейшие переговоры до получения ответа от правительства.

На втором заседании комиссии Минздрав сообщил, что не намерен подавать такой запрос. Вместо этого министерство предложило подать совместный с ЛПРЗСУ запрос о повышении зарплат только при формировании бюджета на 2027 год (в 2026 году) — и при условии, что правительство не запретит такую инициативу.

С этим предложением профсоюз не смог согласиться, поэтому договорённость между сторонами достигнута не была. Соответственно, работа примирительной комиссии, начатая в рамках коллективного спора по интересам, завершилась безрезультатно.

Тем временем Минздрав заявил, что осознаёт серьёзность кадровой ситуации в здравоохранении, особенно нехватку медсестёр, и признаёт, что повышение оплаты труда — важный фактор в удержании и привлечении специалистов для оказания государственных медуслуг. Министерство выступает за «целенаправленное и системное укрепление человеческих ресурсов в соответствии со Стратегией развития кадров здравоохранения на 2025–2029 годы, а также за регулярный диалог с профсоюзом и профессиональными организациями отрасли».

Минздрав напомнил, что в 2023 году был подписан Меморандум о сотрудничестве с ЛПРЗСУ по укреплению кадров в отрасли, а с 1 января 2024 года было обеспечено повышение заработной платы.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что в бюджете в настоящее время нет средств на выполнение требований профсоюза.

На 2025 год в бюджете здравоохранения предусмотрены дополнительные 34,5 миллиона евро, причём основная часть этих средств будет направлена на улучшение системы охраны здоровья матери и ребёнка.

По утверждению ЛПРЗСУ, правительство сформировало проект госбюджета на 2026 год, который снизит конкурентоспособность страны, навредит устойчивому развитию Латвии и подорвёт социальную справедливость.

Профсоюз считает, что существующий проект госбюджета не должен быть утверждён.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #минздрав
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(5)
  • БТ
    Бесс Толковый
    21-го октября

    Не надо трогать тех, которых поставил хозяин, значит так ему нужно. Лучшего уже не будет, не ждите. А если не хотите ливанского еврея, назначит вам хозяин вообще какого-нибудь попуаса с Новой Гвинеи. Вы этого хотите?

    2
    6
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    21-го октября

    Только сейчас! А до этого момента значит все в порядке было? Или профсоюзу команду дали?

    51
    2
  • ПВ
    Против Всех
    21-го октября

    Так он своим приказом закрывает региональные больницы тем самым лишает доступа к медицинским услугам латышей, вводит ни чем не обоснование платежи за рецепты, делает жизнь латышей только хуже, и ещё зарплату за это получает за счёт налогоплательщиков

    58
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Против Всех
    21-го октября

    Тсссс-сс! Тихо! Вы раскрываете план как заджихадить латвийскую медицину, сократив в результате поголовье неверных псов.

    24
    1
  • F
    FOXBAT
    21-го октября

    А кто это ?

    11
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
Изображение к статье: В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Изображение к статье: Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Изображение к статье: Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Оборона Латвии: известно, что будет закуплено у Германии за 50 млн евро
Изображение к статье: x.com/boris_beissner
Изображение к статье: Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья
Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья 215
Изображение к статье: Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента.
Вилис Криштопанс: «Надо быть на правильной стороне истории — вместе с Трампом» 5 2893
Изображение к статье: Избирательная революция в ЛР: зачем режиссер, экономист и священник решились на невозможную миссию Эксклюзив!
Избирательная революция в ЛР: зачем режиссер, экономист и священник решились на невозможную миссию 2 606
Изображение к статье: «Его просто одурачили и заманили в ловушку»
«Его просто одурачили и заманили в ловушку» 1808

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 23
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 31
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 15
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 28
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 25
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 17
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 23
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 31
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 15

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео