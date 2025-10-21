О дальнейших действиях профсоюз решит на следующем заседании совета 16 декабря. По словам Кериса, сейчас ещё ведётся подготовительная работа: возможно, потребуется проведение анкетирования и опросов, а также определение возможных сценариев дальнейших действий.

Профсоюз будет внимательно следить за продвижением проекта госбюджета в Сейме. Керис пояснил, что если бюджет не будет принят и правительство падёт, будет один вариант действий, а если кабинет министров продолжит работу — другой. Таким образом, развитие событий повлияет и на дальнейшие шаги профсоюза.

«Сейчас информации ещё немного не хватает, но думаю, что к середине декабря уже всё станет ясно», — отметил он.

Керис подтвердил, что возможность проведения протестов не исключается, подчеркнув, что выражение недоверия — лишь один из первых шагов.

Ранее сообщалось, что профсоюз требует с 1 января 2026 года повысить среднюю заработную плату для медперсонала на 13,5%, а для работников медицинских учреждений, не являющихся медиками, — на 120 евро. Для этого потребуется дополнительно 133 миллиона евро из госбюджета.

По информации ЛПРЗСУ, ни в этом году, ни в 2026-м государство не планирует повышать зарплаты работникам здравоохранения. Это, по мнению профсоюза, грозит ещё более стремительным оттоком специалистов из государственного сектора в условиях, когда кадровый дефицит уже и так критический.

Как поясняет профсоюз, на первом заседании примирительной комиссии он призвал Министерство здравоохранения подать в Кабинет министров соответствующий запрос о дополнительном финансировании для отрасли и предложил отложить дальнейшие переговоры до получения ответа от правительства.

На втором заседании комиссии Минздрав сообщил, что не намерен подавать такой запрос. Вместо этого министерство предложило подать совместный с ЛПРЗСУ запрос о повышении зарплат только при формировании бюджета на 2027 год (в 2026 году) — и при условии, что правительство не запретит такую инициативу.

С этим предложением профсоюз не смог согласиться, поэтому договорённость между сторонами достигнута не была. Соответственно, работа примирительной комиссии, начатая в рамках коллективного спора по интересам, завершилась безрезультатно.

Тем временем Минздрав заявил, что осознаёт серьёзность кадровой ситуации в здравоохранении, особенно нехватку медсестёр, и признаёт, что повышение оплаты труда — важный фактор в удержании и привлечении специалистов для оказания государственных медуслуг. Министерство выступает за «целенаправленное и системное укрепление человеческих ресурсов в соответствии со Стратегией развития кадров здравоохранения на 2025–2029 годы, а также за регулярный диалог с профсоюзом и профессиональными организациями отрасли».

Минздрав напомнил, что в 2023 году был подписан Меморандум о сотрудничестве с ЛПРЗСУ по укреплению кадров в отрасли, а с 1 января 2024 года было обеспечено повышение заработной платы.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери отметил, что в бюджете в настоящее время нет средств на выполнение требований профсоюза.

На 2025 год в бюджете здравоохранения предусмотрены дополнительные 34,5 миллиона евро, причём основная часть этих средств будет направлена на улучшение системы охраны здоровья матери и ребёнка.

По утверждению ЛПРЗСУ, правительство сформировало проект госбюджета на 2026 год, который снизит конкурентоспособность страны, навредит устойчивому развитию Латвии и подорвёт социальную справедливость.

Профсоюз считает, что существующий проект госбюджета не должен быть утверждён.