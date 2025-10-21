Журналист ТВ-24 поинтересовался у политолога Филиппа Раевского по поводу высказываний политиков "Нового Единства", что за планами выйти из Стамбульской конвенции стоит "рука Москвы". "Да, всюду "рука Москвы"! Литва вообще не ратифицировала Стамбульскую конвенцию и, видимо, в этом виновата "рука Москвы", наш дефицит бюджета уже достиг 1,8 миллиардов, а госдолг приближается к 55% от ВВП и в этом тоже виновата "рука Москвы", - с иронией заметил политолог и высказал предположение, что попытка и политиков "Нового Единства", и "прогрессивных" видеть и искать во всем "руку Москвы" скоро обществу надоест. "Не нужно все доводить до абсурда!" - резонно заметил эксперт.