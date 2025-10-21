Baltijas balss logotype
Политика
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Скоро обществу надоест слушать отговорки про »руку Москвы«

Политолог прокомментировал высказывания политиков по поводу Стамбульской конвенции.

Журналист ТВ-24 поинтересовался у политолога Филиппа Раевского по поводу высказываний политиков "Нового Единства", что за планами выйти из Стамбульской конвенции стоит "рука Москвы". "Да, всюду "рука Москвы"! Литва вообще не ратифицировала Стамбульскую конвенцию и, видимо, в этом виновата "рука Москвы", наш дефицит бюджета уже достиг 1,8 миллиардов, а госдолг приближается к 55% от ВВП и в этом тоже виновата "рука Москвы", - с иронией заметил политолог и высказал предположение, что попытка и политиков "Нового Единства", и "прогрессивных" видеть и искать во всем "руку Москвы" скоро обществу надоест. "Не нужно все доводить до абсурда!" - резонно заметил эксперт.

#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
  • A
    Aleks
    22-го октября

    Моня,Моня,мы теперь не главные? Изя,успокойся,главные мы ,главные,но виноваты теперь во всех бедах не мы ,а русские .. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Наш человек 😈🔯

    1
    1
  • ДД
    Давай Досвидания
    21-го октября

    Значит обществу будут рассказывать про другие органы

    22
    1
  • 21-го октября

    а правящие не могут без абсурда, они сами абсурд, экономику поднять не могут, деньги сливают чёрт знает кому но винят во всём русских. самим не смешно? или до сих пор не прозрели? и эти больные головы я уже давно не слушаю.

    35
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    21-го октября

    Не нужно все доводить до абсурда! -- Абсурд в Латвии присутствует уже с начала века и даже немного раньше. И ничего страшного, мы русские привыкли к нему, потихоньку и латыши с латгальцами привыкнут.

    25
    2
  • 010725
    010725
    Mr.FGJCNJK
    21-го октября

    Латвийская республика сама по себе государство - химера.

    15
    1
Читать все комментарии

