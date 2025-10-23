После многочасовых дебатов по госязыку депутаты решили продолжить активный бег на трибуну и начали горячие дебаты по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции. Сперва, правда, состоялись предварительные дебаты по поводу того, включать ли вообще этот документ в повестку дня. Депутат "Нового Единства" ссылалась на то, что законопроект нельзя включать в повестку, поскольку не получено... заключение министра финансов о том, как выход из конвенции повлияет на народное хозяйство! Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение) напомнила, что когда конвенция ратифицировалась - два года назад, - ее сторонники записали в аннотации, что законопроект о ратификации вообще сферу народного хозяйства не затрагивает. Вот и сейчас даже юридическое бюро парламента признало, что для дальнейшего продвижения законопроекта заключения министра финансов не нужно.

В итоге большинством голосов было принято решение включить законопроект в повестку дня. После чего было озвучено решение комиссии по иностранным делам о том, чтобы просить Сейм придать законопроекту срочность, то бишь, чтобы можно было документ принять всего в двух чтениях. Депутат Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") выступила категорически против спешки и напомнила, что хотя сам законопроект о ратификации был принят парламентом за 15 минут в двух чтениях (!), но дискуссии о необходимости ратификации конвенции в экспертном сообществе продолжались почти 10 лет - с момента подписания Латвией конвенции в 2014-м году.

Но и здесь депутаты "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" остались в меньшинстве - большинство проголосовало за срочность. И это значит, что уже в следующий четверг документ может быть принят в окончательном чтении. В данный же момент дебаты по принятию документа в первом чтении все еще продолжаются. "Если будет принят законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, то это будет пятно позора для всех депутатов!" - заявил глава комиссии Сейма по европейским делам Эдмундс Цепуритис.