«Это пятно позора!» В Сейме снова разгорелись жесткие дебаты 4 684

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

Оппозиции при поддержке "зеленых крестьян" удалось придать законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции статус срочного.

После многочасовых дебатов по госязыку депутаты решили продолжить активный бег на трибуну и начали горячие дебаты по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции. Сперва, правда, состоялись предварительные дебаты по поводу того, включать ли вообще этот документ в повестку дня. Депутат "Нового Единства" ссылалась на то, что законопроект нельзя включать в повестку, поскольку не получено... заключение министра финансов о том, как выход из конвенции повлияет на народное хозяйство! Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение) напомнила, что когда конвенция ратифицировалась - два года назад, - ее сторонники записали в аннотации, что законопроект о ратификации вообще сферу народного хозяйства не затрагивает. Вот и сейчас даже юридическое бюро парламента признало, что для дальнейшего продвижения законопроекта заключения министра финансов не нужно.

В итоге большинством голосов было принято решение включить законопроект в повестку дня. После чего было озвучено решение комиссии по иностранным делам о том, чтобы просить Сейм придать законопроекту срочность, то бишь, чтобы можно было документ принять всего в двух чтениях. Депутат Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") выступила категорически против спешки и напомнила, что хотя сам законопроект о ратификации был принят парламентом за 15 минут в двух чтениях (!), но дискуссии о необходимости ратификации конвенции в экспертном сообществе продолжались почти 10 лет - с момента подписания Латвией конвенции в 2014-м году.

Но и здесь депутаты "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" остались в меньшинстве - большинство проголосовало за срочность. И это значит, что уже в следующий четверг документ может быть принят в окончательном чтении. В данный же момент дебаты по принятию документа в первом чтении все еще продолжаются. "Если будет принят законопроект о выходе из Стамбульской конвенции, то это будет пятно позора для всех депутатов!" - заявил глава комиссии Сейма по европейским делам Эдмундс Цепуритис.

#парламент
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(4)
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го октября

    Голосование наконец-то покажет, сколько "меньшинств" обосновалось в Сейме. Всех отправить на принудительную перемену пола. Представьте, какой симпатичный латыш может получиться из Браже, какой милый мужчинка - из Ланги. И какая славная девочка - из Парадниекса!

    2
    1
  • А
    Андрей
    23-го октября

    "Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение) напомнила, что когда конвенция ратифицировалась - два года назад, - ее сторонники записали в аннотации, что законопроект о ратификации вообще сферу народного хозяйства не затрагивает. Вот и сейчас даже юридическое бюро парламента признало, что для дальнейшего продвижения законопроекта заключения министра финансов не нужно."

    Как ранее напоминали: "Главное в следствии - не выйти на самого себя!"

    Позор, так позор! Лучше чистосердечное признание и чистка, чем молчание и вечное пятно позора на физиономии (а что, думаете не видно?).

    Это реальная попытка зелёных человечков (СЗК) остатья "в лодке". Пролёт на муниципальных выборах их немного взбодрил, как я погляжу.

    2
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    "...обосрались..."

    7
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    Да депутаты уже так "обосновались", что незначительное пятнышко уже не будет видно в принципе.

    7
    1
Читать все комментарии

Видео