«Катастрофа продолжится». Депутат высказался по поводу языковой реформы в школах нацменьшинств 7 1037

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Катастрофа продолжится». Депутат высказался по поводу языковой реформы в школах нацменьшинств

"В классах большинство должно быть тех, для кого латышский является родным".

Независимый депутат Александр Кирштейнс во время сегодняшних дебатов в Сейме по поводу политики в области госязыка заметил, что переход школ нацменьшинств на госязык пока идет очень медленно и хороших результатов ждать не стоит. "Катастрофа будет продолжаться", - уверен политик. Он считает, что невозможно обеспечить латышскую языковую среду, если в классе и во всей школе для 80-ти процентов учащихся латышский не является родным и если и для педагогов латышский не является родным. "Мой помощник сам преподает в такой школе и говорит, что часть учащихся вообще даже не понимают, что он им говорит на уроке. И есть учителя, которые не владеют латышским", - продолжил депутат. Он считает, что если ученик закончил 9-ый класс, но не владеет на должном уровне госязыком, то его не должны принимать сразу в среднюю школу. "Ему нужно брать академический отпуск и целый год учить латышский", - считает А. Кирштейнс. По его словам, в гимназии не может учиться школьник, который не в состоянии написать сочинение на латышском.

Депутат предложил все-таки учащихся распределять по школам и классам так, чтобы в классе представители нацменьшинств составляли не более 10-20 процентов.

Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(7)
  • пк
    полосатый конь
    23-го октября

    Вчера посетил Ri-Mi. Сплошной, чистый, русский язык. Как в Москве, только без Акания. ))

    5
    1
  • А
    Андрей
    23-го октября

    А вообще хорошо, что он таки назвал очевидные факты. За это - выносим благодарность.

    Далее - под этим предлогом и по этой причине - пора сворачивать этот цирк шапито языковой эквилибристики и заняться делом - хоть экономикой, хоть демографией.

    p.s. А зачем на фото Домбрава? Он же вообще ничего рационального скзаать не может, только эмоции.

    15
    1
  • А
    Андрей
    23-го октября

    "Он считает, что невозможно обеспечить латышскую языковую среду, если в классе и во всей школе для 80-ти процентов учащихся латышский не является родным и если и для педагогов латышский не является родным."

    Labrīt! Проснулись? Не прошло и 3-х лет, как "слона заметили". Дядя, а слабо просто официальную статистику поднять, где сказано, что около 37% населения считают родным явно не латышский? С учётом распределения по городам и сёлам - вам добиться 20% русских с 37% - не удастся никогда. С учётом той вирутальной политики, что ведут политики из страны продолжают уезжать русские и латыши, евреи и азиаты. Так что пропорция примерно сохраняется.

    Вашим надеждам не сбыться никогда! Ну разве что таки спровоцируете кого-то на свою голову.

    14
    1
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Гриша Сливкин хочет быть большим латышом,чем коренные латыши... Гриша,остался бы ты лучше евреем 😂

    12
    2
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Так русских детей 40%, как же сделать 10-20%. Все таки национализм размягчает моСК!

    11
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Ну это как в детском саду, если в латышкой группе появляются 2 - 3 ребёнка говорящие на русском, через пару месяцев вся группа начинает неплохо понимать великий и могучий.

    19
    1
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Правда?А я думал только мат...

    0
    0
Читать все комментарии

