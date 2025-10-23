Независимый депутат Александр Кирштейнс во время сегодняшних дебатов в Сейме по поводу политики в области госязыка заметил, что переход школ нацменьшинств на госязык пока идет очень медленно и хороших результатов ждать не стоит. "Катастрофа будет продолжаться", - уверен политик. Он считает, что невозможно обеспечить латышскую языковую среду, если в классе и во всей школе для 80-ти процентов учащихся латышский не является родным и если и для педагогов латышский не является родным. "Мой помощник сам преподает в такой школе и говорит, что часть учащихся вообще даже не понимают, что он им говорит на уроке. И есть учителя, которые не владеют латышским", - продолжил депутат. Он считает, что если ученик закончил 9-ый класс, но не владеет на должном уровне госязыком, то его не должны принимать сразу в среднюю школу. "Ему нужно брать академический отпуск и целый год учить латышский", - считает А. Кирштейнс. По его словам, в гимназии не может учиться школьник, который не в состоянии написать сочинение на латышском.

Депутат предложил все-таки учащихся распределять по школам и классам так, чтобы в классе представители нацменьшинств составляли не более 10-20 процентов.