Итак, сегодня пленарном заседание Сейма началось с первых в новейшей истории парламентских дебатов по госязыку. Отправной точкой для дебатов стал доклад министерства образования о сделанном и о планах по дальнейшему укреплению позиций латышского языка. Глава минобраза Даце Мелбарде («Новое Единство») и открыла дебаты, выступили также и спикер Сейма, и министры культуры и иностранных дел. Дебаты продолжаются уже почти три часа и, видимо, продлятся еще минимум час, поскольку список выступающих насчитывает еще 14 человек — это депутаты Сейма и парламентские секретари министерств.

С жесткой речью выступила глава фракции Национального объединения Илзе Индриксоне. Она посетовала на то, что не все радикальные инициативы Нацобъединения находят отклик в Сейме.

«Мы призвали открыть Закон о государственном языке, чтобы усилить защиту языка как в цифровом пространстве, рекламе, публичной среде. Ответ был: «в этом Сейме закон не откроем». то есть мы защищаем язык, но только теоретически. Мы предложили ограничить использование русского языка в публичной среде. Предложения не были поддержаны. Мы требовали усилить надзор, увеличить штрафы, для тех, кто игнорирует госязык в обслуживании клиентов. Но на тот момент и там не было политической поддержки.

Мы подали Декларацию о русификации, которая преступным путем осуществлялась советским оккупационным режимом, и устранении ее (русификации) лингвистических последствий. Она передана в комиссию по образованию, культуре и науке, но так этот наш документ и пылиться в ящиках данной комиссии — без движения... Эта декларация не только о прошлом, она о сегодняшнем дне нашей страны. Она предусматривает обязанность государства устранить последствия русификации, создать программу действий, которая, наконец, дала бы системное решение, как вернуть государственному языку полноценное место в обществе. Но у большинства в Сейме царит страх, как это будет – слишком национально, слишком быстро, слишком неудобно», - заявила лидер Нацобъединения и в завершении сообщила о… новой угрозе государственному языку. «И еще есть новая угроза сегодня очень конкретная — резко возросшее число приезжих и гастарбайтеров. В последние годы в Латвию въезжают тысячи работающих из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других стран. Мы не можем допустить, чтобы на рынке труда и в повседневной среде исчез государственный язык.

В сфере услуг — кафе, ресторанах, поставках продуктов питания — я думаю, вы все сталкивались с тем, что все чаще мы видим ситуацию, что заказ на государственном языке понять невозможно. Клиент говорит по-латышски, работник не понимает ни слова, и общение происходит по-английски или жестами. Это уже не публичная среда Латвии, это анонимное, безъязычное пространство.

«Национальное объединение» считает, что каждый, кто работает в любой отрасли обслуживания клиентов, должен владеть государственным языком на определенном уровне и Центр госязыка должен иметь и право, и способность его контролировать.»