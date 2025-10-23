Baltijas balss logotype
«Мы предлагали ограничить использование русского языка в публичной сфере»

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма

фото - пресс-служба Сейма

В Сейме уже почти три часа продолжаются дебаты о государственном языке.

Итак, сегодня пленарном заседание Сейма началось с первых в новейшей истории парламентских дебатов по госязыку. Отправной точкой для дебатов стал доклад министерства образования о сделанном и о планах по дальнейшему укреплению позиций латышского языка. Глава минобраза Даце Мелбарде («Новое Единство») и открыла дебаты, выступили также и спикер Сейма, и министры культуры и иностранных дел. Дебаты продолжаются уже почти три часа и, видимо, продлятся еще минимум час, поскольку список выступающих насчитывает еще 14 человек — это депутаты Сейма и парламентские секретари министерств.

С жесткой речью выступила глава фракции Национального объединения Илзе Индриксоне. Она посетовала на то, что не все радикальные инициативы Нацобъединения находят отклик в Сейме.

«Мы призвали открыть Закон о государственном языке, чтобы усилить защиту языка как в цифровом пространстве, рекламе, публичной среде. Ответ был: «в этом Сейме закон не откроем». то есть мы защищаем язык, но только теоретически. Мы предложили ограничить использование русского языка в публичной среде. Предложения не были поддержаны. Мы требовали усилить надзор, увеличить штрафы, для тех, кто игнорирует госязык в обслуживании клиентов. Но на тот момент и там не было политической поддержки.

Мы подали Декларацию о русификации, которая преступным путем осуществлялась советским оккупационным режимом, и устранении ее (русификации) лингвистических последствий. Она передана в комиссию по образованию, культуре и науке, но так этот наш документ и пылиться в ящиках данной комиссии — без движения... Эта декларация не только о прошлом, она о сегодняшнем дне нашей страны. Она предусматривает обязанность государства устранить последствия русификации, создать программу действий, которая, наконец, дала бы системное решение, как вернуть государственному языку полноценное место в обществе. Но у большинства в Сейме царит страх, как это будет – слишком национально, слишком быстро, слишком неудобно», - заявила лидер Нацобъединения и в завершении сообщила о… новой угрозе государственному языку. «И еще есть новая угроза сегодня очень конкретная — резко возросшее число приезжих и гастарбайтеров. В последние годы в Латвию въезжают тысячи работающих из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и других стран. Мы не можем допустить, чтобы на рынке труда и в повседневной среде исчез государственный язык.

В сфере услуг — кафе, ресторанах, поставках продуктов питания — я думаю, вы все сталкивались с тем, что все чаще мы видим ситуацию, что заказ на государственном языке понять невозможно. Клиент говорит по-латышски, работник не понимает ни слова, и общение происходит по-английски или жестами. Это уже не публичная среда Латвии, это анонимное, безъязычное пространство.

«Национальное объединение» считает, что каждый, кто работает в любой отрасли обслуживания клиентов, должен владеть государственным языком на определенном уровне и Центр госязыка должен иметь и право, и способность его контролировать.»

#латышский язык
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(5)
  • A
    Aleks
    23-го октября

    В стране масса проблем,огромный долг,народа осталось с гулькин нос,но пидорги все о языке.Накаркают,нахрен,его и отрежут потом у них же😈👽

    5
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Решил приготовить глинтвейн, но из спиртного была только водка. Из специй только чёрный перец, а из цитрусовых только репчатый лук.

    6
    2
  • А
    Андрей
    23-го октября

    Ну что же. Доскакались. Был простой вариант - дать русскому статус государственного. Тогда делов - выучить только 2 языка для гос.услуг. Тогда бы почти любые меры на усиление гос.языков встречали почти подавляющую поддержку в Сейме. Да, часто используемые - анлийский, немецкий, французкий, испанский, итальянский... было бы полезно овладеть барменам и официантам, плюс работникам гостинниц. И всё! Мир и согласие. Но так как хотели, чтобы это была "планета чатлан" и "плевать сверху на пацаков", а они бы в ответ делали "3 раза КУ", то такие ходы вызывали, вызывают и будут вызывать разного рода сопротивление трети населения.

    Простой пример: часть бизнеса - избавилось от русского даже на сайтах. Ну и потеряла часть клиентов. Ибо, отношение понятно, а найти альтернативу, в большинстве случаев - не проблема. Остались монополисты и олигополисты. Но и на них управа нашлась - автоматический перевод. Скоро вообще, не хотят по людски, будут через бота переводчика в телефоне разговаривать - тогда накушаются от этих нейросетей.

    Говорильня о говорильне. Предъявите жертв руссификации, их изуродованные тела и лица, измучанные голодом беседы на латышком языке! Нету? Тогда займитесь более достойным делом. Тем более, что некоторые дерусификаторы были пойманы с поличным на массовом использовании русского языка в интернет (вспомним эпизод про Шнёре и AirBaltic).

    7
    1
  • EA
    EU AU
    23-го октября

    Английский язык давно является главным языком его во всем мире понимают, и латвия обязана все услуги предоставлять на английском тк в еврозоне главный язык английский

    9
    2
  • Д
    Дед
    23-го октября

    О чем и разговор. Все эти потуги записать в закон о государственном языке боятся, причем не население , а Европу. Применяя все незаконные , преступные требования по госязыку, они нарушают латышский закон о госязыке. По закону, менты, пожарные и врачи обязаны со мной говорить на моем языке. Ни один чинуша не может требовать разговаривать на госязыке, а язык должен применяться на общественных мероприятиях, если есть требование. В судах каждый имеет право разговаривать на родном языке, хотя сам суд ведется на госязыке, но суд должен предоставить переводчика.

    12
    1
Читать все комментарии

