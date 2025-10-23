Если в дебатах по языковой политике, которые продолжались сегодня в Сейме более четырех часов, в дебатах участвовало 35 человек - депутаты, министры и парламентские секретари, то в дебатах по законопроекту о выходе Латвии из Стамбульской конвенции планируют участвовать 32 человека - депутаты и парламентские секретари! Это значит, что заседание парламента затянется до позднего вечера.

Вполне возможно, что таким образом слуги народа решили провести генеральную репетицию предстоящих ну очень долгих дебатов по бюджету-2026 и бюджетному пакету, которые ожидаются через пару недель.

Впрочем, спикер Сейма уже предупредила, что больше ночных посиделок не будет и работа парламента будет продолжаться только до 21.00. Если рассмотреть бюджетные законопроекты до 21.00 депутаты не успеют, то заседание продолжится на следующий день.