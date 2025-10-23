Официальная Рига отреагировала на объявление США о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл».

С заявлением выступил вернувшийся из отпуска президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Введение президентом Трампом жёстких санкций против крупных российских нефтяных компаний — очень своевременный и необходимый шаг. Вскоре последует пакет санкций ЕС. Мы должны продолжать снижать расходы на военную экономику России. Следующим шагом должна стать передача замороженных российских активов Украине», – написал Ринкевич в Х.

В этом сообщение удивляет использование оценочного прилагательного «своевременный» – санкции были введены, через три с половиной года после начала войны в Украине и почти через год после вступление Трампа на должность президента США.

По Ринкевичу получается: то, что «Роснефть» и «Лукойл» на фоне военных действий три с лишним года торговали нефть – это нормально. И лишь в октябре 2025 года наступило то самое время, когда можно вводить санкции против этих компаний. Почему не раньше?

Впрочем, очевидно, что любое действие Трампа будет признано в Восточной Европе своевременным, необходимым, достойным восхищения, захватывающим дух и переполняющим положительными эмоциями. Славься во веки, мистер Трамп!