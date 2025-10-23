Baltijas balss logotype
Ринкевич похвалил Трампа за «своевременный» шаг, с которым тот медлил с начала года 7 2430

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ринкевич похвалил Трампа за «своевременный» шаг, с которым тот медлил с начала года
ФОТО: president.lv

Официальная Рига отреагировала на объявление США о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл».

С заявлением выступил вернувшийся из отпуска президент Латвии Эдгар Ринкевич.

«Введение президентом Трампом жёстких санкций против крупных российских нефтяных компаний — очень своевременный и необходимый шаг. Вскоре последует пакет санкций ЕС. Мы должны продолжать снижать расходы на военную экономику России. Следующим шагом должна стать передача замороженных российских активов Украине», – написал Ринкевич в Х.

В этом сообщение удивляет использование оценочного прилагательного «своевременный» – санкции были введены, через три с половиной года после начала войны в Украине и почти через год после вступление Трампа на должность президента США.

По Ринкевичу получается: то, что «Роснефть» и «Лукойл» на фоне военных действий три с лишним года торговали нефть – это нормально. И лишь в октябре 2025 года наступило то самое время, когда можно вводить санкции против этих компаний. Почему не раньше?

Впрочем, очевидно, что любое действие Трампа будет признано в Восточной Европе своевременным, необходимым, достойным восхищения, захватывающим дух и переполняющим положительными эмоциями. Славься во веки, мистер Трамп!

#дональд трамп #эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • П
    Процион
    23-го октября

    Трамп уж сколько ночей не спал, всё беспокоился: «Ну когда же, когда меня, наконец, похвалит Ринкевич?

    58
    2
  • З
    Злой
    Процион
    23-го октября

    А может он мечтает его поиметь?

    2
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го октября

    Обязать Ринкевича ночью каждый час вскакивать с кровати, выбегать в трусах на балкон и орать "Да здравствует Трамп! Славься, Америка!". Хоть польза будет - поработает вместо часов с боем...

    48
    2
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Сколько там санкций ввели против России?!👅 При этом российские олигархи за 4 года стали богаче на 24 млрд.долларов.😀😈👽

    58
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    Педераст и вор. В конце концов свои же "по-кругу" и пустят.

    57
    2
  • З
    Злой
    23-го октября

    Чего не скажешь ради того чтобы лизнуть одно место

    58
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    Злой
    23-го октября

    Причём по профилю. Зад то мужской.

    46
    2
Читать все комментарии

