Официальная Рига отреагировала на объявление США о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефть» и «Лукойл».
С заявлением выступил вернувшийся из отпуска президент Латвии Эдгар Ринкевич.
«Введение президентом Трампом жёстких санкций против крупных российских нефтяных компаний — очень своевременный и необходимый шаг. Вскоре последует пакет санкций ЕС. Мы должны продолжать снижать расходы на военную экономику России. Следующим шагом должна стать передача замороженных российских активов Украине», – написал Ринкевич в Х.
В этом сообщение удивляет использование оценочного прилагательного «своевременный» – санкции были введены, через три с половиной года после начала войны в Украине и почти через год после вступление Трампа на должность президента США.
По Ринкевичу получается: то, что «Роснефть» и «Лукойл» на фоне военных действий три с лишним года торговали нефть – это нормально. И лишь в октябре 2025 года наступило то самое время, когда можно вводить санкции против этих компаний. Почему не раньше?
Впрочем, очевидно, что любое действие Трампа будет признано в Восточной Европе своевременным, необходимым, достойным восхищения, захватывающим дух и переполняющим положительными эмоциями. Славься во веки, мистер Трамп!
A very timely and necessary move by President Trump imposing tough sanctions on Russian major oil companies. EU sanction package will follow soon. We must continue imposing costs on Russia’s war economy. Next step should be transfer of Russian frozen assets to Ukraine.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) October 23, 2025
