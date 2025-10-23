Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Возможность изучать латышский язык должна быть обеспечена каждому - министр 1 343

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Возможность изучать латышский язык должна быть обеспечена каждому - министр

Пришло время изменить политику "исключения" и обеспечить возможность изучения латышского языка для каждого, подчеркнула министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") в четверг, выступая на заседании Сейма, где рассматривался подготовленный правительством отчёт о проделанном и запланированном в сфере сохранения, защиты, развития и укрепления латышского языка, пишет LETA.

Как сообщила агентству LETA советница министра культуры, Лаце обратила внимание депутатов на то, что государству необходимо создать такую систему, которая позволила бы каждому как можно раньше начать изучение языка, поскольку недостатки нынешней системы указывают на существование политики "исключения", которую следует изменить. Она также отметила, что, оберегая и развивая латышский язык, общество укрепляет свою культуру, наследие и чувство принадлежности к государству, а также взаимосвязи, способствуя единству, доверию и культуре диалога в обществе.

Министр подчеркнула, что государство предоставляет каждому возможность участвовать в системе образования, на рынке труда и быть граждански активным. По её мнению, латышский язык — это язык принадлежности и участия, и задачей каждого является уважать, развивать, укреплять и беречь государственный язык.

Лаце указала, что Министерство культуры вложило ресурсы в поощрение навыков чтения, обеспечение доступности учебных программ по латышскому языку и поддержку творчества в литературе, музыке и кино на латышском языке. Также предоставляется государственная поддержка медиаконтенту на латышском языке.

В октябре прошлого года были утверждены основные направления медийной политики до 2027 года, одной из целей которых является содействие более латышской медийной среде и единому информационному пространству, увеличивая использование латышского языка как в коммерческих, так и в общественных СМИ. Кроме того, помимо средств Фонда поддержки СМИ, на цифровизацию доступно более 11 миллионов евро для развития качественного контента на латышском языке в цифровой среде.

Министр отметила, что ведётся работа над тем, чтобы в радиоэфире звучало больше музыки, созданной в Латвии. По её словам, "поощрение навыков чтения — это задача, которая укрепляет не только использование языка, но и критическое мышление, медиаграмотность и способность к анализу информации". Латвийская Национальная библиотека реализует программы "Жюри детей, молодёжи и родителей", "Национальные соревнования по громкому чтению" и "Книжный старт", в которых ежегодно участвуют в среднем 32 000 детей, подростков и родителей.

Чтение проводится более чем в 850 библиотеках и 73 центрах латвийской диаспоры, укрепляя чувство принадлежности к Латвии. Параллельно разрабатывается крупная языковая модель латышского языка при поддержке фондов Европейского Союза, а также совершенствуется механизм поддержки в сфере защиты авторских прав.

Министр пояснила, что обучение латышскому языку в Латвии прошли уже более 25 000 граждан Украины, и спрос на обучение более высоким уровням языка продолжает расти. Параллельно реализуются мероприятия Фонда убежища, миграции и интеграции, направленные на содействие интеграции граждан третьих стран в общество и изучению латышского языка.

Читайте нас также:
#латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Антимонетарист
    23-го октября

    Это что, ленивых латышей погонят преподавать латышский? Да в жисть такого не было! Им то это не нужно! Они только праздновать могут!

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Изображение к статье: Четыре избирателя на выборах в Елгавcком крае подкуплены алкоголем и наличными
Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Изображение к статье: Браже посоветовала всем странам ОЭСР сокращать бюрократию
Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции
Латвия сделала первый шаг к выходу из Стамбульской конвенции
Изображение к статье: Фото - пресс-служба Сейма
Изображение к статье: Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции
Половой вопрос и «рука Москвы»: власти Латвии затягивают выход из Стамбульской конвенции 225
Изображение к статье: Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке
Большинство Сейма решило рассматривать вопрос о выходе из Стамбульской конвенции в срочном порядке 108
Изображение к статье: «Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» Эксклюзив!
«Опомнитесь, ну чем мы сейчас занимаемся?!» 786
Изображение к статье: фото - пресс-служба Сейма Эксклюзив!
Неудержимо рвет на трибуну... В Сейме уже образовалась очередь из желающих выступить 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3953
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 334
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 632
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 499

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео