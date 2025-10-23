Пришло время изменить политику "исключения" и обеспечить возможность изучения латышского языка для каждого, подчеркнула министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") в четверг, выступая на заседании Сейма, где рассматривался подготовленный правительством отчёт о проделанном и запланированном в сфере сохранения, защиты, развития и укрепления латышского языка, пишет LETA.

Как сообщила агентству LETA советница министра культуры, Лаце обратила внимание депутатов на то, что государству необходимо создать такую систему, которая позволила бы каждому как можно раньше начать изучение языка, поскольку недостатки нынешней системы указывают на существование политики "исключения", которую следует изменить. Она также отметила, что, оберегая и развивая латышский язык, общество укрепляет свою культуру, наследие и чувство принадлежности к государству, а также взаимосвязи, способствуя единству, доверию и культуре диалога в обществе.

Министр подчеркнула, что государство предоставляет каждому возможность участвовать в системе образования, на рынке труда и быть граждански активным. По её мнению, латышский язык — это язык принадлежности и участия, и задачей каждого является уважать, развивать, укреплять и беречь государственный язык.

Лаце указала, что Министерство культуры вложило ресурсы в поощрение навыков чтения, обеспечение доступности учебных программ по латышскому языку и поддержку творчества в литературе, музыке и кино на латышском языке. Также предоставляется государственная поддержка медиаконтенту на латышском языке.

В октябре прошлого года были утверждены основные направления медийной политики до 2027 года, одной из целей которых является содействие более латышской медийной среде и единому информационному пространству, увеличивая использование латышского языка как в коммерческих, так и в общественных СМИ. Кроме того, помимо средств Фонда поддержки СМИ, на цифровизацию доступно более 11 миллионов евро для развития качественного контента на латышском языке в цифровой среде.

Министр отметила, что ведётся работа над тем, чтобы в радиоэфире звучало больше музыки, созданной в Латвии. По её словам, "поощрение навыков чтения — это задача, которая укрепляет не только использование языка, но и критическое мышление, медиаграмотность и способность к анализу информации". Латвийская Национальная библиотека реализует программы "Жюри детей, молодёжи и родителей", "Национальные соревнования по громкому чтению" и "Книжный старт", в которых ежегодно участвуют в среднем 32 000 детей, подростков и родителей.

Чтение проводится более чем в 850 библиотеках и 73 центрах латвийской диаспоры, укрепляя чувство принадлежности к Латвии. Параллельно разрабатывается крупная языковая модель латышского языка при поддержке фондов Европейского Союза, а также совершенствуется механизм поддержки в сфере защиты авторских прав.

Министр пояснила, что обучение латышскому языку в Латвии прошли уже более 25 000 граждан Украины, и спрос на обучение более высоким уровням языка продолжает расти. Параллельно реализуются мероприятия Фонда убежища, миграции и интеграции, направленные на содействие интеграции граждан третьих стран в общество и изучению латышского языка.